  • Tamil News
  • Business
  • Gratuity கணக்கீடு புதிய விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.30,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity கணக்கீடு புதிய விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.30,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculation: 1 வருட சேவையை முடித்த ஊழியர்களுக்கு பல்வேறு சம்பளங்களில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும் என இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Jan 31, 2026, 12:42 PM IST
  • பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்.
  • இனி 1 வருடத்திற்குப் பிறகு பணிக்கொடை கிடைக்கும்.
  • யாரெல்லாம் நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியராகக் கருதப்படுகிறார்கள்?

Gratuity கணக்கீடு புதிய விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.30,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculator: ஊழியர்களின் பணி ஓய்வுக்குப் பிறகான வாழ்வில் ஓய்வூதியத்தை போலவே கிராஜுவிட்டிக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் உள்ளது. ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் சேவையை அங்கீகரித்து பாராட்டும் விதமாக பணிக்கொடை அளிக்கப்படுகின்றது. சமீபத்தில், இந்திய அரசாங்கம், தற்போதுள்ள ஒன்பது சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து, சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தை உருவாக்கியது. இதன் மூலம் அரசு ஒரு பெரிய தொழிலாளர் சீர்திருத்தத்தை மேற்கொண்டுள்ளது. 

New Labour Codes

புதிய விதிகள் அமைப்புசாரா, தற்காலிக மற்றும் பிளாட்ஃபார்ம் துறைகளில் உள்ள தொழிலாளர்கள் உட்பட அனைத்து வகை தொழிலாளர்களுக்கும் சமூகப் பாதுகாப்பை விரிவுபடுத்துவதை நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இது நவம்பர் 21, 2025 முதல் நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. இந்த ஒன்பது சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டங்களில் ‘பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டம், 1972’ என்பதும் அடங்கும்.

இதன்படி, நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு (fixed term employees), பணிக்கொடை கிடைக்க இனி ஐந்து ஆண்டுகளுக்கான பணிக்கால தேவை இருக்காது. இனி ஒரு வருட தொடர்ச்சியான சேவைக்குப் பிறகே அவர்கள் பணிக்கொடைக்கு தகுதி பெறுவார்கள்.

Gratuity Rules: பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்

- புதிய விதிகளின் கீழ், இந்தியாவில் நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு, பணிக்கொடைக்கு ஒரு வருட தகுதி போதும்.

- முன்னர், 1972 ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டத்தின் கீழ், இந்தியாவில் நிலையான கால ஒப்பந்தங்களில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் 5 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை நிறைவு செய்யாத வரை பணிக்கொடை பெற முடியாது.

- இந்தியாவின் புதிய சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம் 2020-இன் கீழ், நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியர்கள் ஒரு வருட தொடர்ச்சியான சேவைக்குப் பிறகு பணிக்கொடை பெறத் தகுதி பெறுகிறார்கள். 

- கணக்கீட்டு சூத்திரம் மற்றும் சேவை காலத்திற்கான விதிகள் (6 மாதங்கள் அல்லது அதற்கு மேலான சேவை காலம் ஒரு முழு ஆண்டாகக் கணக்கிடப்படும்) மாறாமல் உள்ளன.

- ஒரே வித்தியாசம், தகுதி வரம்பு 5 ஆண்டுகளில் இருந்து 1 ஆண்டாக வியத்தகு முறையில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது என்பதுதான்.

இனி 1 வருடத்திற்குப் பிறகு பணிக்கொடை கிடைக்கும்

பணிக்கொடை கோர நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியர்கள் இனி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவு செய்யத் தேவையில்லை. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ், ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகு பணிக்கொடை செலுத்தப்பட வேண்டும். இது ஊழியர் நலன்களில் ஒரு பெரிய மாற்றத்தைக் குறிக்கிறது.

Fixed Term Employees: யாரெல்லாம் நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியராகக் கருதப்படுகிறார்கள்?

நிரந்தர ஊழியர்களைப் போலல்லாமல், நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியர்கள் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு அல்லது பிராஜெக்டிற்காக, வரையறுக்கப்பட்ட தொடக்க மற்றும் முடிவு தேதிகளுடன், ஒரு எழுத்துப்பூர்வ ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பணியமர்த்தப்படுகிறார்கள். இந்த புதிய பணிக்கொடை விதி குறிப்பாக இந்த வகை தொழிலாளர்களுக்குப் பொருந்தும்.

பணிக்கொடை எப்படி வழங்கப்படும்?

ஒரு நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியர் ஒரு வருட தொடர்ச்சியான சேவையை நிறைவு செய்தவுடன், பணிக்கொடை செலுத்தப்படும். மொத்த சேவை ஐந்து ஆண்டுகளுக்குக் குறைவாக இருந்தாலும், குறுகிய கால ஊழியர்கள் விடுபட்டுப் போகாமல் இருப்பதை உறுதிசெய்யும் வகையில், அந்தத் தொகை விகிதாசார அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது.

முன்னர் பணிக்கொடை விதி எப்படி இருந்தது?

முன்னர், பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டத்தின் கீழ், ஐந்து வருட சேவைக்குப் பிறகு மட்டுமே பணிக்கொடை செலுத்தப்பட்டது. இதன் காரணமாக, பெரும்பாலான நிலையான கால மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள் இதற்குத் தகுதி பெற முடியாத நிலை இருந்தது. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் இந்த நீண்டகாலத் தேவையை மாற்றுகின்றன.

Gratuity calculation 

1 வருட சேவையை முடித்த ஊழியர்களுக்கு பல்வேறு சம்பளங்களில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும் என இங்கே காணலாம்.

கிராஜுவிட்டி தொகை, கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளம் மற்றும் நிறைவு செய்யப்பட்ட சேவை ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கையின் அடிப்படையில், ஒரு நிலையான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:

கிராஜுவிட்டி = (கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளம் × 15 × நிறைவு செய்யப்பட்ட சேவை ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை) ÷ 26

கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளம் ரூ.30,000 ஆக இருந்தால், பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

கிராஜுவிட்டி = (ரூ. 30,000 x 15 x 1) ÷ 26 = ரூ. 17307.69

கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளம் ரூ.50,000 ஆக இருந்தால், பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

கிராஜுவிட்டி = (ரூ. 50,000 x 15 x 1) ÷ 26 = ரூ. 28846

கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளம் ரூ.70,000 ஆக இருந்தால், பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

கிராஜுவிட்டி = (ரூ. 70,000 x 15 x 1) ÷ 26 = ரூ. 40384.61

Gratuity, Gratuity rules, Employees, Personal Finance

