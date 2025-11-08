Gratuity கணக்கீடு: 5 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.20,000 ஊதியம்.... பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculator: பணிக்கொடை என்பது ஊழியர்களின் ஒரு முக்கியமான பணி ஓய்வு நிதி நிவாரணமாகும். ஒரு ஊழியர் ஒரே நிறுவனத்தில் ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், பணிக்கொடை மூலம் கணிசமான நிதியை உருவாக்கலாம். இது ஊழியர் கடைசியாக பெற்ற சம்பளம் மற்றும் சேவை காலத்தின் அடிப்படையில் கிடைக்கும் ஒரு ஓய்வூதியப் பலனாகும்.
பணிக்கொடை எப்போது வழங்கப்படுகிறது?
பணிக்கொடை என்பது ஊழியர்களுக்கு நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் ஒரு முக்கியமான நிதி பாதுகாப்பாகும். குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கு இந்தப் பலன் கிடைக்கிறது. பணி ஓய்வு பெறும்போது அல்லது வேலையை விடும்போது இந்த தொகை தானாகவே வழங்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், ஒரு ஊழியர் மரணமடைந்தால் அல்லது அவருக்கு கடுமையான விபத்து ஏற்பட்டால், இந்தத் தொகை அவரால் பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினிக்கு வழங்கப்படுகின்றது. பணிக்கொடை ஊழியர்களின் விசுவாசத்தை கௌரவிப்பது மட்டுமல்லாமல், அவர்களின் எதிர்கால நிதி ஸ்திரத்தன்மையையும் உறுதி செய்கிறது. குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் (அல்லது, சில சந்தர்ப்பங்களில், நான்கு ஆண்டுகள் மற்றும் 240 நாட்கள்) தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்த பிறகு ஒரு ஊழியர் பணிக்கொடையைப் பெறலாம். ஒரு ஊழியர் 20,000 ரூபாய் என்ற தோராயமான மாத சம்பளத்தை ஈட்டினாலும், ஐந்து ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு அவர்களுக்கு கணிசமான பணிக்கொடை கிடைக்கும்.
Gratuity Rules: கிராஜுவிட்டி விதி கூறுவது என்ன?
ஒரு நிறுவனத்தில் நீண்ட காலம் பணிபுரியும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் பணிக்கொடை ஒரு அத்தியாவசிய நன்மையாகும். இது நிறுவனத்தால் அவர்களின் விசுவாசம் மற்றும் சேவைக்கான வெகுமதியாக வழங்கப்படுகிறது. 1972 ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டத்தின் கீழ், 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைப் பணியமர்த்தியுள்ள நிறுவனங்கள் சட்டப்பூர்வமாக பணிக்கொடை செலுத்த வேண்டும். இந்த விதி தனியார் மற்றும் அரசு துறைகள் இரண்டிற்கும் பொருந்தும். பொதுவாக, ஒரு ஊழியர் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்த பிறகு இந்த நன்மைக்கு தகுதி பெறுகிறார்.
யாருக்கு பணிக்கொடை கிடைப்பதில்லை?
ஒரு நபர் ஐந்து ஆண்டுகள் சேவையை முடிப்பதற்கு முன் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், அவர்கள் பணிக்கொடை பெற உரிமை பெற மாட்டார்கள் என்பதை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். பணிக்கொடையின் நோக்கம், ஊழியர்களை நீண்ட காலம் நிறுவனத்தில் வைத்திருப்பதும், எதிர்காலத்திற்கான நிதி பாதுகாப்பை வழங்குவதும் ஆகும். இருப்பினும், பணி ஓய்வு, இறப்பு அல்லது ஊனமுற்றால் இந்த விதி பொருந்தாது.
பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ரூ.20,000 என்றும் அவர் ஐந்து ஆண்டுகள் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தார் என்றும் வைத்துக்கொண்டால் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும் என இங்கே காணலாம்.
பணிக்கொடை இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படும்:
பணிக்கொடை = (கடைசி மாத சம்பளம் / 26) × 15 × மொத்த சேவை ஆண்டுகள்.
அதன்படி, (20,000/26) × 15 × 5 = ₹57,692.25 உங்கள் பணிக்கொடையாக இருக்கும்.
அதாவது, 5 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு, உழியர்கள் தோராயமாக ரூ.57,692 பெறுவார்கள். இந்தக் கணக்கீடு பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டம், 1972 இன் கீழ் செய்யப்படுகிறது. ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்த ஊழியர்கள் மட்டுமே பணிக்கொடைக்கு தகுதியுடையவர்கள்.
அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பு என்ன?
வெறும் ரூ.20,000 சம்பளத்திலும், 5 ஆண்டுகளில் ₹57,692 பணிக்கொடையைப் பெற முடியும் என்பதை நீங்கள் உணர்ந்திருக்கலாம். எனவே, பணிக்கொடை என்பது ஊழியர்களின் நீண்ட சேவை மற்றும் விசுவாசத்தை அங்கீகரிக்கும் விதமாக நிறுவனத்தால் வழங்கப்படும் நிதிப் பரிசாகக் கருதப்படுகிறது. அதைப் பெற, ஒரு ஊழியர் அதே நிறுவனத்தில் குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து பணியாற்றியிருக்க வேண்டும். இருப்பினும், ஊழியர் இறந்துவிட்டாலோ அல்லது நிரந்தரமாக ஊனமுற்றாலோ, இந்த விதி பொருந்தாது. மேலும் அந்தத் தொகை பரிந்துரைக்கப்பட்ட நாமினிக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதிகபட்ச பணிக்கொடை வரம்பு ரூ.20 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பதிவிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையான கணக்கீடுகள் மாறுபடலாம்.)
