  • Gratuity கணக்கீடு புதிய விதிகள்: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.25,000 ஊதியம்.... பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculation: ஒரு ஊழியரின் சம்பளம் ரூ.25,000 ஆக இருந்து, அவர் 1 ஆண்டு மட்டுமே ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்தால், அவருக்கு பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Dec 18, 2025, 11:04 AM IST
  • பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
  • கிராஜுவிட்டி சூத்திரம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது?
  • பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

Gratuity Calculator: பணி ஓய்வுக்கு பிறகு கிடைக்கும் நிதி நன்மைகளில் பணிக்கொடையும் முக்கியமான ஒன்றாகும். சமீபத்தில், புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தின் கீழ், பணிக்கொடை விதிகளில் பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் தொழிலாளர்களுக்கு இனி ​​ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகே பணிக்கொடை வழங்கப்படும்.

பணிக்கொடை தொடர்பான சில முக்கிய அம்சங்களை ஊழியர்கள் தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். பணிக்கொடை என்றால் என்ன? இது எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகின்றது? பணிக்கொடையை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் என்ன? இதனால் எந்தெந்த ஊழியர்கள் பயனடைவார்கள்? இந்த அனைத்து கேள்விகளுக்கான விடைகளையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

இப்போது ஒரு ஆண்டு சேவையில் பணிக்கொடை கிடைக்கும்

புதிய தொழிலாளர் குறியீடு சமீபத்தில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. இது தொடர்பாக அதிகம் விவாதிக்கப்பட்ட விஷயம் கிராஜுவிட்டி எனப்படும் பணிக்கொடை. பொதுவாக பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது, அது தொடர்பான விதிகள் என்ன என்பது பற்றி பல ஊழியர்களுக்கு தெரிவதில்லை. 

அரசு ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை கணக்கீடு முன்பு போல அப்படியே உள்ளது. பணிக்கொடையை கணக்கிடுவதற்கான முறையை பற்றி இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

New Labour Code: புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டில் என்ன மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன?

முன்னர், பணிக்கொடை பெற குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் பணிக்காலம் அவசியம் என்ற நிலை இருந்தது. புதிய விதிகள் ஃபிக்ஸ்ட்-டர்ம் மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்களுக்கு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணம் அளிக்கும் வகையில் உள்ளன. இப்போது, ​​அத்தகைய ஊழியர்கள் ஒரு வருடம் பணியாற்றிய பிறகும் பணிக்கொடைக்கு தகுதி பெறுவார்கள். இது தற்காலிக ஊழியர்களின் நிதி பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும். மேலும் இதன் மூலம் நிரந்தர ஊழியர்களைப் போலவே அதே சமூகப் பாதுகாப்பு சலுகைகளை அவர்களுக்கும் கிடைக்கும். வேலைவாய்ப்பின் மாறிவரும் தன்மையைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் இதன் மூலம் இந்த அமைப்பின் மீதான ஊழியர்களின் நம்பிக்கையை மேலும் அதிகரிக்கும்.

பணிக்கொடை என்றால் என்ன?

பணிக்கொடை செலுத்துதல் சட்டம், 1972 இன் கீழ் பணிக்கொடை வழங்கப்படுகிறது. இதுவரை, இதற்கு குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் பணிக்காலம் அவசியம் என்று கருதப்பட்டது. இருப்பினும், புதிய விதிகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்களால், ஃபிக்ஸ்ட்-டர்ம் அல்லது ஒப்பந்த ஊழியர்கள் இப்போது ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகு பணிக்கொடைக்கு தகுதி பெறுவார்கள். இது அத்தகைய ஊழியர்களின் நிதி பாதுகாப்பை மேம்படுத்தும், அவர்கள் வேலை மாறினாலும் அவர்களின் ஊதியம் பாதுகாப்பாக இருப்பதை இது உறுதி செய்யும்.

Gratuity Rules: பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது

ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் ஒரு வருட சேவைக்கு எவ்வளவு பணிக்கொடை கிடைக்கும் என்று சிந்திப்பதுண்டு. பணிக்கொடையை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் ஏற்கனவே உள்ளதால், இந்த கணக்கீடு மிகவும் எளிமையானது. இந்த கணக்கீட்டிற்கு, பணியாளரின் கடைசி அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படி சேர்க்கப்படுகிறது. இந்த மொத்தத்தை 15 ஆல் பெருக்கி 26 ஆல் வகுக்க வேண்டும். இங்கு 26 சராசரி வேலை நாட்களையும் 15 நிலையான பணிக்கொடை நாட்களையும் குறிக்கிறது. இந்த எளிய கணக்கீட்டைப் பயன்படுத்தி, ஊழியர்கள் தங்கள் பணிக்கொடையை தாங்களாகவே கணக்கிடலாம்.

Gratuity Formula: கிராஜுவிட்டி சூத்திரம் எவ்வாறு செயல்படுகிறது

பணிக்கொடை சூத்திரத்தில் 26 ஏன் பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது குறித்த குழப்பம் பெரும்பாலும் ஊழியர்களுக்கு இருக்கின்றது. தொழிலாளர் குறியீட்டின் படி, ஒரு மாதத்தில் சராசரியாக 26 வேலை நாட்கள் கருதப்படுகின்றன. ஏனெனில் வாராந்திர விடுமுறைகள் மற்றும் பிற விடுமுறை நாட்களைக் கழித்த பிறகு, இது மீதமுள்ள சாதாரண அல்லது உண்மையான வேலை நாட்களின் எண்ணிக்கை. எனவே, பணிக்கொடையை கணக்கிடுவதில் 26 என்ற எண் பயன்படுத்தப்படுகிறது. 

Gratuity Calculation: பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

ஓரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹25,000 ஆக இருந்து, ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகு அவர் வேலையை விட்டு வெளியேறினால், அவருக்கு எவ்வளவு பணிக்கொடை கிடைக்கும்? ஏற்கனவே செயலில் உள்ள சூத்திரத்தை பயன்படுத்தி இதை எளிதாகக் கணக்கிடலாம்.

₹25,000 அடிப்படை சம்பளத்திற்கான பணிக்கொடை கணக்கீடு

ஒரு வருட சேவைக்கான உங்கள் பணிக்கொடையை கணக்கிட பணிக்கொடை கனக்கீட்டு சூத்திரத்தை பயன்படுத்தலாம். அதாவது சூத்திரத்தின் படி, ஊழியரின் கடைசி அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் DA ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகை 15 ஆல் பெருக்கப்பட்டு பின்னர் 26 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது. இது ஒரு மாதத்தில் சாதாரண வேலை நாட்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது.

பணிக்கொடை = (கடைசி மாத சம்பளம் / 26) × 15 × மொத்த சேவை ஆண்டுகள்.

ஒரு ஊழியரின் கடைசி சம்பளம் ₹25,000 ஆக இருந்து, அவர்கள் ஒரு வருடம் பணிபுரிந்திருந்தால், 

பணிக்கொடை (25000 × 15 × 1) / 26 என்ற சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி தோராயமாக ₹14,423 ஆக இருக்கும்.

பணிக்கொடை பெறுவதற்கு முன், இந்த விஷயங்களை நினைவில் கொள்ளுங்கள்

பணிக்கொடை என்பது நிறுவனம் ஊழியர்களின் சேவை மற்றும் விசுவாசத்தை அங்கீகரிக்கும் விதமாக வழங்கும் நிதிப் பரிசாகும். ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் அதிகமாக இருந்தால், பணிக்கொடை தொகை அதிகமாகும். கிராஜுவிட்டி விதிகளின் படி, ஒரு ஊழியர் நிறுவனத்தில் 6 மாதங்களுக்கும் மேலாக வேலை செய்திருந்தாலும், அது முழு சேவை ஆண்டாகக் கருதப்படுகிறது. அதாவது 11 மாத சேவையும் ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடைக்கான உரிமையை அளிக்கும். இதில் மிகப்பெரிய நிவாரணம் என்னவென்றால், பணிக்கொடை தொகை முற்றிலும் வரி இல்லாதது. ஆகையால், முழுத் தொகையையும் உடனடியாகப் பெறலாம். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பதிவிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையான கணக்கீடுகள் மாறுபடலாம்.)

