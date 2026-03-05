Gratuity கணக்கீடு: 4 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.40,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculator: சமீபத்தில், நாட்டில் 4 புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் புதிய சட்டங்கள் 29 பழைய தொழிலாளர் சட்டங்களை மாற்றும். இந்த தொழிலாளர் குறியீடுகள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயற்றப்பட்டிருந்தாலும், அவை இப்போது செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த புதிய சட்டங்களின் நோக்கம் ஊழியர்களுக்கு அதிக உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பை வழங்குவதாகும்.
புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள்
புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ், ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் ஒரு நியமனக் கடிதத்தை வழங்குவது இப்போது கட்டாயமாக்கப்படும். குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் திறமையான மற்றும் திறமையற்ற தொழிலாளர்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு இப்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, ஊழியர்களுக்கு பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த சீர்திருத்தங்களில் ஒரு முக்கியமான விதி பணிக்கொடையுடன் தொடர்புடையது.
பணிக்கொடை என்றால் என்ன?
பணிக்கொடை என்பது ஒரு நிறுவனம் தனது ஊழியர்களின் கடின உழைப்பு மற்றும் சேவைக்கு ஈடாக அவர்களுக்கு செலுத்தும் தொகை. ஒரு ஊழியர் தனது வேலையை விட்டு வெளியேறினாலோ, ஓய்வு பெற்றாலோ அல்லது வேறு காரணத்திற்காக சேவையை விட்டு வெளியேறினாலோ, இந்தப் பணத்தைப் பெறுகிறார். முன்பு, பணிக்கொடை பெற ஒரு ஊழியர் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் பணியாற்ற வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்போது, விதிகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக, சில ஊழியர்கள் ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகு இந்த நன்மையைப் பெற முடியும்.
பணிக்கொடை என்பது ஊழியர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் ஒரு நிதி ஆதரவாகும். ஏனெனில் இது ஒரு மொத்த தொகையாக உள்ளதோடு, எதிர்கால தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். நாடு முழுவதும் உள்ள தொழிற்சாலைகள், சுரங்கங்கள், துறைமுகங்கள், எண்ணெய் வயல்கள் மற்றும் ரயில்வே போன்ற நிறுவனங்களுக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தும்.
பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
பணிக்கொடை தொகை ஒரு நிலையான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:
(கடந்த மாத சம்பளம்) x (15/26) x (சேவை ஆண்டுகள்)
கடந்த மாத சம்பளத்தில் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) அடங்கும்.
கணக்கீட்டில் 15/26 என்றால் என்ன?
15/26 என்பது பணியாளர் பணிக்கொடையைக் கணக்கிடுவதற்கான நிலையான சூத்திர காரணியாகும். இது ஒவ்வொரு நிறைவு செய்யப்பட்ட சேவை ஆண்டிற்கும் 15 நாட்கள் சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு மாதத்தில் 26 வேலை நாட்களால் வகுக்கப்படுகிறது. இது தினசரி சம்பளத்தை தீர்மானிக்க, வார இறுதி நாட்களைத் தவிர்த்து, ஒவ்வொரு ஆண்டும் 15 நாட்கள் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் இறுதி கட்டணத்தைக் கணக்கிடுகிறது.
Gratuity Calculator: பணிக்கொடை கணக்கீடு
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்:
- ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
- அவர் கடைசியாக பெற்ற ஊதியம் (அடிப்படை ஊதியம் + DA) ₹40,000.
- கணக்கீடு (40,000) x (15/26) x (5) = ₹1,15,384 ஆக இருக்கும்.
இப்போது, புதிய மாற்றங்களின்படி, 1 வருடம், 2 ஆண்டுகள், 3 ஆண்டுகள் அல்லது 4 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு எவ்வளவு பணிக்கொடை கிடைக்கும்?
உதாரணமாக, ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தில் 1 வருடம் பணிபுரிந்தார் என வைத்துக்கொள்வோம். புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டின் கீழ், அடிப்படை சம்பளம் மொத்த சம்பளத்தில் குறைந்தது 50% ஆக இருக்க வேண்டும். சம்பளம் ₹40,000 ஆகவும், ஊழியர் ஒரு வருடம் பணியாற்றியிருந்தால், அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் DA ₹40,000 இல் ₹20,000 என்றும் வைத்துக் கொள்வோம். இருப்பினும், இது நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் மாறுபடலாம்.
பணிக்கொடை கணக்கீடுகளுக்கு, ஆண்டின் கடைசி மாத சம்பளம் ஒரு வருட சேவைக்கு பயன்படுத்தப்படும்.
1 வருட சேவைக்கான பணிக்கொடை = (20,000 × 15 × 1) ÷ 26 = ₹11,538
2 வருட சேவைக்கான பணிக்கொடை = (20,000 × 15 × 2) ÷ 26 = ₹23,076
3 வருட சேவைக்கான பணிக்கொடை = (20,000 × 15 × 3) ÷ 26 = ₹34,615
4 வருட சேவைக்கான பணிக்கொடை = (20,000 × 15 × 4) ÷ 26 = ₹46,153
(குறிப்பு: இந்தக் கணக்கீடு, பதவிக்காலம் 1, 2, 3 அல்லது 4 ஆண்டுகள் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், கடைசி மாத சம்பளம் ₹40,000 என்று கருதுகிறது. இருப்பினும், சம்பள மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாத்தியமாகும், எனவே இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டுமே. சம்பள உயர்வுகளுடன் இந்தத் தொகை அதிகரிக்கும். தற்போதைய விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் அதிகபட்சமாக ₹20 லட்சம் வரை பணிக்கொடை பெறலாம்.)
