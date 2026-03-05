English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Gratuity கணக்கீடு: 4 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.40,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity கணக்கீடு: 4 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.40,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculator: பணிக்கொடை என்பது ஊழியர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் ஒரு நிதி ஆதரவாகும். பணிக்கொடை எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது? இதற்கான சூத்திரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 5, 2026, 03:21 PM IST
  • பணிக்கொடை என்றால் என்ன?
  • பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
  • கணக்கீட்டில் 15/26 என்றால் என்ன?

Trending Photos

மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! மார்ச் 8ல் வெளியாகும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை?
camera icon6
TVK
மகளிர் தின ஸ்பெஷல்! மார்ச் 8ல் வெளியாகும் தவெக தேர்தல் அறிக்கை?
இந்திய அணி தோற்றுவிடும்... இந்த 3 இங்கிலாந்து வீரர்களை தடுக்காவிட்டால்...!
camera icon8
IND vs ENG
இந்திய அணி தோற்றுவிடும்... இந்த 3 இங்கிலாந்து வீரர்களை தடுக்காவிட்டால்...!
ஐபிஎல் போட்டிகள் இந்த 14 மைதானங்களில் நடக்கும்...? இனி ஆர்சிபிக்கு 2 கிரவுண்ட்
camera icon10
IPL 2026
ஐபிஎல் போட்டிகள் இந்த 14 மைதானங்களில் நடக்கும்...? இனி ஆர்சிபிக்கு 2 கிரவுண்ட்
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!
camera icon11
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
கலைஞர் மகளிர் உரிமைத்தொகை வாங்காதவர்களுக்கு குட்நியூஸ்..!
Gratuity கணக்கீடு: 4 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.40,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculator: சமீபத்தில், நாட்டில் 4 புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்தப் புதிய சட்டங்கள் 29 பழைய தொழிலாளர் சட்டங்களை மாற்றும். இந்த தொழிலாளர் குறியீடுகள் கிட்டத்தட்ட ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இயற்றப்பட்டிருந்தாலும், அவை இப்போது செயல்படுத்தப்படுகின்றன. இந்த புதிய சட்டங்களின் நோக்கம் ஊழியர்களுக்கு அதிக உரிமைகள் மற்றும் பாதுகாப்பை வழங்குவதாகும். 

Add Zee News as a Preferred Source

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள்

புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ், ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் ஒரு நியமனக் கடிதத்தை வழங்குவது இப்போது கட்டாயமாக்கப்படும். குறைந்தபட்ச ஊதியத்தில் திறமையான மற்றும் திறமையற்ற தொழிலாளர்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு இப்போது நீக்கப்பட்டுள்ளது. கூடுதலாக, ஊழியர்களுக்கு பல முக்கிய அறிவிப்புகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த மாற்றங்கள் அனைத்தும் லட்சக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு நன்மை பயக்கும் என்று கருதப்படுகிறது. இந்த சீர்திருத்தங்களில் ஒரு முக்கியமான விதி பணிக்கொடையுடன் தொடர்புடையது.

பணிக்கொடை என்றால் என்ன?

பணிக்கொடை என்பது ஒரு நிறுவனம் தனது ஊழியர்களின் கடின உழைப்பு மற்றும் சேவைக்கு ஈடாக அவர்களுக்கு செலுத்தும் தொகை. ஒரு ஊழியர் தனது வேலையை விட்டு வெளியேறினாலோ, ​​ஓய்வு பெற்றாலோ அல்லது வேறு காரணத்திற்காக சேவையை விட்டு வெளியேறினாலோ, இந்தப் பணத்தைப் பெறுகிறார். முன்பு, பணிக்கொடை பெற ஒரு ஊழியர் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் பணியாற்ற வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்போது, ​​விதிகளில் ஏற்பட்ட மாற்றங்கள் காரணமாக, சில ஊழியர்கள் ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகு இந்த நன்மையைப் பெற முடியும்.

பணிக்கொடை என்பது ஊழியர்களுக்கு மிகவும் நன்மை பயக்கும் ஒரு நிதி ஆதரவாகும். ஏனெனில் இது ஒரு மொத்த தொகையாக உள்ளதோடு, எதிர்கால தேவைகளுக்கும் பயன்படுத்தப்படலாம். நாடு முழுவதும் உள்ள தொழிற்சாலைகள், சுரங்கங்கள், துறைமுகங்கள், எண்ணெய் வயல்கள் மற்றும் ரயில்வே போன்ற நிறுவனங்களுக்கு இந்த சட்டம் பொருந்தும்.

பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

பணிக்கொடை தொகை ஒரு நிலையான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:

(கடந்த மாத சம்பளம்) x (15/26) x (சேவை ஆண்டுகள்)

கடந்த மாத சம்பளத்தில் அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி (DA) அடங்கும்.

கணக்கீட்டில் 15/26 என்றால் என்ன?

15/26 என்பது பணியாளர் பணிக்கொடையைக் கணக்கிடுவதற்கான நிலையான சூத்திர காரணியாகும். இது ஒவ்வொரு நிறைவு செய்யப்பட்ட சேவை ஆண்டிற்கும் 15 நாட்கள் சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது. இது ஒரு மாதத்தில் 26 வேலை நாட்களால் வகுக்கப்படுகிறது. இது தினசரி சம்பளத்தை தீர்மானிக்க, வார இறுதி நாட்களைத் தவிர்த்து, ஒவ்வொரு ஆண்டும் 15 நாட்கள் சம்பளத்தின் அடிப்படையில் இறுதி கட்டணத்தைக் கணக்கிடுகிறது.

Gratuity Calculator: பணிக்கொடை கணக்கீடு

ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம்: 

- ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். 

- அவர் கடைசியாக பெற்ற ஊதியம் (அடிப்படை ஊதியம் + DA) ₹40,000. 

- கணக்கீடு (40,000) x (15/26) x (5) = ₹1,15,384 ஆக இருக்கும்.

இப்போது, ​​புதிய மாற்றங்களின்படி, 1 வருடம், 2 ஆண்டுகள், 3 ஆண்டுகள் அல்லது 4 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு எவ்வளவு பணிக்கொடை கிடைக்கும்?

உதாரணமாக, ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தில் 1 வருடம் பணிபுரிந்தார் என வைத்துக்கொள்வோம். புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டின் கீழ், அடிப்படை சம்பளம் மொத்த சம்பளத்தில் குறைந்தது 50% ஆக இருக்க வேண்டும். சம்பளம் ₹40,000 ஆகவும், ஊழியர் ஒரு வருடம் பணியாற்றியிருந்தால், அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் DA ₹40,000 இல் ₹20,000 என்றும் வைத்துக் கொள்வோம். இருப்பினும், இது நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் மாறுபடலாம். 

பணிக்கொடை கணக்கீடுகளுக்கு, ஆண்டின் கடைசி மாத சம்பளம் ஒரு வருட சேவைக்கு பயன்படுத்தப்படும். 

1 வருட சேவைக்கான பணிக்கொடை = (20,000 × 15 × 1) ÷ 26 = ₹11,538
2 வருட சேவைக்கான பணிக்கொடை = (20,000 × 15 × 2) ÷ 26 = ₹23,076
3 வருட சேவைக்கான பணிக்கொடை = (20,000 × 15 × 3) ÷ 26 = ₹34,615
4 வருட சேவைக்கான பணிக்கொடை = (20,000 × 15 × 4) ÷ 26 = ₹46,153

(குறிப்பு: இந்தக் கணக்கீடு, பதவிக்காலம் 1, 2, 3 அல்லது 4 ஆண்டுகள் என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், கடைசி மாத சம்பளம் ₹40,000 என்று கருதுகிறது. இருப்பினும், சம்பள மாற்றங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சாத்தியமாகும், எனவே இது ஒரு எடுத்துக்காட்டு மட்டுமே. சம்பள உயர்வுகளுடன் இந்தத் தொகை அதிகரிக்கும். தற்போதைய விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் அதிகபட்சமாக ₹20 லட்சம் வரை பணிக்கொடை பெறலாம்.)

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: லெவல் 5 அரசு ஊழியர்களுக்கு அபாரமான சம்பள உயர்வு... எவ்வளவு தெரியுமா?

மேலும் படிக்க | PF இருப்பில் வட்டி எப்படி சேர்க்கப்படுகிறது? இடையில் பணம் எடுத்தால் வட்டி கிடைக்காதா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Gratuitygratuity calculatorGratuity rulesPersonal FinanceEmployees

Trending News