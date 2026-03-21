Gratuity கணக்கீடு: 1 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.45,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculator: ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறும்போது, அவர் தானாக முன்வந்து ராஜினாமா செய்திருந்தாலும் சரி அல்லது நிறுவனத்தால் அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் கிராஜுவிட்டியை பெறுகிறார். சமீபத்தில் இதன் விதிகளில் பெரிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 21, 2026, 11:37 AM IST
Gratuity Calculator: பணிக்கொடை என்பது தனது ஊழியர்களின் கடின உழைப்பு மற்றும் சேவைக்கு ஈடாக ஒரு நிறுவனம் அவர்களுக்கு அளிக்கும் ஒரு மொத்தத் தொகையாகும். ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையை விட்டு வெளியேறினாலோ, ​​ஓய்வு பெற்றாலோ அல்லது வேறு வேலைக்கு மாறினாலோ, இதற்கான தகுதிகளை பூர்த்தி செய்யும் பட்சத்தி்ல் இது அளிக்கப்படுகின்றது.

இன்றைய காலகட்டத்தில், மக்கள் அடிக்கடி தங்கள் வேலைகளை மாற்றும் போக்கு அதிகமாக உள்ளது. இந்த நிலையில், பெரும்பாலான ஊழியர்கள் தங்கள் ஊதியம் மற்றும் இதர சலுகைகளில் மட்டுமே அதிக கவனம் செலுத்துகின்றனர். பெரும்பாலும் ஊழியர்களால் கவனிக்கப்படாமல் விடப்படும் ஒரு முக்கியமான சலுகை உள்ளது, அதுவே கிராஜுவிட்டி. 

ஊழியர்களுக்கு மிகப்பெரிய நிவாரணம்

புதிய சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ், ஒப்பந்த மற்றும் குறிப்பிட்ட கால அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், இப்போது வெறும் ஒரு ஆண்டு சேவையை நிறைவு செய்தாலே கிராஜுவிட்டியை பெறத் தகுதி பெறுகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. இந்த மாற்றம், குறிப்பாக அடிக்கடி வேலை மாறுபவர்கள் அல்லது குறுகிய கால ஒப்பந்தங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளிக்கிறது. ஏனென்றால், இவர்கள் முன்னர் அவ்வப்போது வேலையை மாற்றும்போது, குறிப்பாக வெறு 1 ஆண்டு சேவைக்கு பிறகு வேலையை மாற்றினால், அந்த காலத்திற்கான பணிக்கொடையை பெற முடியாத நிலை இருந்தது. ஆனால், இப்போது செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்கள் மூலம் இவர்களுக்கு மிகப்பெரிய நன்மை கிடைத்துள்ளது.

கிராஜுவிட்டி என்றால் என்ன?

பணிக்கொடை என்றும் அழைக்கப்படும் கிராஜுவிட்டி, ஒரு நிறுவனம் தனது ஊழியரின் பணி அனுபவத்தைப் பாராட்டி, அவரது சேவைக்காக வழங்கும் ஒரு வகையான வெகுமதி ஆகும். இந்தத் தொகை, ஊழியர் தனது வேலையை ராஜினாமா செய்யும்போது அல்லது அவரது ஒப்பந்தக் காலம் முடிவடையும்போது அவருக்கு வழங்கப்படுகிறது. முன்னதாக, கிராஜுவிட்டி பெறத் தகுதிபெறக் குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக இருந்தது. இருப்பினும், புதிய விதிமுறைகளின் கீழ், குறிப்பிட்ட சில வகை ஊழியர்களுக்கு இந்தத் தகுதிபெறும் காலம் ஒரு ஆண்டாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்திலிருந்து வெளியேறும்போது, அவர் தானாக முன்வந்து ராஜினாமா செய்திருந்தாலும் சரி அல்லது நிறுவனத்தால் அவர் பணி நீக்கம் செய்யப்பட்டிருந்தாலும் இந்தத் தொகையை அவர் பெறுகிறார்.

1 ஆண்டு சேவையில் கிடைக்கும் பணிக்கொடை

இப்போது, ​​வெறும் ஒரு ஆண்டு சேவையிலேயே பணிக்கொடை சலுகைகள் கிடைக்கின்றன. புதிய சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின்படி, குறிப்பிட்ட கால மற்றும் ஒப்பந்த ஊழியர்கள், வெறும் ஒரு ஆண்டு பணி அனுபவத்தை நிறைவு செய்தாலே கிராஜுவிட்டி பெறத் தகுதி பெறுகின்றனர். ஒரே நிறுவனத்தில் நீண்ட காலத்திற்குத் தொடர்ந்து பணிபுரியாத ஊழியர்களுக்கு இந்தத் திருத்தம் மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக இருக்கும். ஏனென்றால், அவர்கள் ​​வெறும் ஒரு ஆண்டு சேவையை நிறைவு செய்த பின்னரும் கூட, ஒரு குறிப்பிட்ட அளவிலான நிதிப் பாதுகாப்பைப் பெற முடிகிறது. இருப்பினும், நிரந்தர ஊழியர்களைப் பொறுத்தவரை, ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற பழைய விதிமுறையே தொடர்ந்து பொருந்தும்.

எந்தெந்த ஊழியர்கள் இந்தச் சலுகையைப் பெறத் தகுதி உடையவர்கள்?

கிராஜுவிட்டி சலுகையைப் பெறுவது, ஊழியர் தொடர்ந்து ஒரு முழு ஆண்டு பணிபுரிந்திருக்கிறாரா என்பதைச் சார்ந்திருக்கிறது. இந்த ஒரு ஆண்டு காலத்தில், பணியில் குறிப்பிடத்தக்க இடைவெளிகள், அதிகப்படியான விடுப்புகள் அல்லது முறையான அனுமதியின்றிப் பணிக்கு வராத காலங்கள் ஏதேனும் இருந்திருந்தால், இந்தச் சலுகையைப் பெறுவதற்கான தகுதி கேள்விக்குறியாகலாம். கிராஜுவிட்டி தொகையானது, ஊழியர் பணியில் சேர்ந்த நாள் முதல் அவர் கடைசியாகப் பணிபுரிந்த நாள் வரையிலான கால அளவின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படுகிறது. அடிக்கடி வேலை மாறுபவர்கள் அல்லது குறுகிய கால ஒப்பந்தங்களில் பணிபுரிபவர்களுக்கு இந்த சலுகை மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

பணிக்கொடை தொகையைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் மிகவும் எளிமையானது;

(கடைசி அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) × பணி ஆண்டுகள் × 15 ÷ 26

புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தின்படி, பணிக்கொடை கணக்கீட்டு நோக்கத்திற்காக, வாராந்திர விடுமுறைகள் நீக்கப்படுவதால், ஒரு மாதம் என்பது 26 வேலை நாட்களைக் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது. 

ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்? ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். 

- ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் ₹45,000 என வைத்துக்கொள்வோம்.
- அவர் ஒரு வருடப் பணியை நிறைவு செய்திருந்தால், அவரது பணிக்கொடைத் தொகை தோராயமாக ₹25,962 ஆக இருக்கும்.
- அவரது அடிப்படை ஊதியம் ₹75,000 ஆக இருந்தால், ஒரு வருடத்திற்குப் பிறகு பணிக்கொடையாக சுமார் ₹43,269 வரை அவர் பெறலாம்.

11 மாதப் பணிக்குப் பிறகும் பணிக்கொடை கிடைக்கும்

இதில் மிக முக்கியமான ஒரு அம்சம் என்னவென்றால், ஒரு ஊழியர் 11 மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றியிருந்தாலும், அந்தப் பணிக்காலம் ஒரு முழு ஆண்டின் சேவையாகக் கருதப்படலாம். இதன் மூலம் அவர்கள் பணிக்கொடை பெறத் தகுதி பெறுகிறார்கள். ஒரு முழு ஆண்டை விடச் சற்று குறைவான காலத்திற்குப் பணியாற்றுபவர்களுக்காகவே இந்த விதி குறிப்பாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

நிரந்தர ஊழியர்களுக்கான பணிக்கொடை கணக்கீடு என்ன?

இதையும் ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் புரிந்துகொள்ளலாம்: 

- ஒரு ஊழியர் ஒரு நிறுவனத்தில் 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்கிறார் என்று வைத்துக்கொள்வோம். 

- அவர் கடைசியாக பெற்ற ஊதியம் - ₹40,000. 

- கிராஜுவிட்டி கணக்கீடு = (40,000) x (15/26) x (5) = ₹1,15,384.

பணிக்கொடைக்கு வரி விலக்கும் கிடைக்கும்

பணிக்கொடைத் தொகைக்கு வரி விலக்கும் அளிக்கப்படுகிறது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அதாவது, எந்தவிதமான பிடித்தங்களும் இன்றி, ஊழியர் அந்த முழுத் தொகையையும் அப்படியே பெறுகிறார். வேலை மாறும் ஊழியர்களுக்கு இது ஒரு மிகப்பெரிய நன்மையாகும். ஏனெனில், இத்தொகையின் மீது அவர்கள் எந்தவிதமான வரியும் செலுத்தத் தேவையிருக்காது.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. பணிக்கொடை என்றால் என்ன?
பணிக்கொடை என்றும் அழைக்கப்படும் கிராஜுவிட்டி, ஒரு நிறுவனம் தனது ஊழியரின் பணி அனுபவத்தைப் பாராட்டி, அவரது சேவைக்காக வழங்கும் ஒரு வகையான வெகுமதி ஆகும்.

2. புதிய சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றம் என்ன?
புதிய சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டத்தின் கீழ், இப்போது சில குறிப்பிட்ட ஊழியர்கள் 1 ஆண்டு சேவையை முடித்த பின்னரே கிராஜுவிட்டி பெறலாம்.

3. பணிக்கொடைக்கு வரி விலக்கும் கிடைக்குமா?
ஆம், பணிக்கொடைக்கு வரி விலக்கும் அளிக்கப்படுகின்றது.

(குறிப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேலும் தகவல்களைப் பெற, நிதி ஆலோசகரிடமிருந்து சரியான ஆலோசனையைப் பெற அறிவுறுத்தப்படுகிறது.)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

