Gratuity கணக்கீடு: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.75,000 ஊதியம்.... பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculator: பணிக்கொடை என்பது ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் சேவைக்கான வெகுமதியாகக் கருதப்படுகிறது. பணிக்கொடை பணியாளருக்கு ஓய்வு, ராஜினாமா அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்படும் சூழல்களில் அளிக்கப்படும் ஒரு மொத்தத் தொகையாகும். பணிக்கொடை பெற, ஊழியர்கள் குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்திருக்க வேண்டும்.
ஒரு நிறுவனத்தில் 5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சேவைக்குப் பிறகு வேலையை விடும் பணியாளர்களுக்கு நிறுவனம் வழங்கும் ஒரு மொத்தத் தொகைதான் கிராஜுவிட்டி. 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு இது பொருந்தும். பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டம் 1972 இன் கீழ், ஊழியர்கள் இதில் ₹20 லட்சம் வரை வரி விலக்கு பெறலாம். இது நிதிப் பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது.
பணிக்கொடை எப்போது வழங்கப்படுகிறது?
குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் (அல்லது, சில சந்தர்ப்பங்களில், நான்கு ஆண்டுகள் மற்றும் 240 நாட்கள்) தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்த பிறகு ஒரு ஊழியர் பணிக்கொடையைப் பெறலாம். இந்தத் தொகை ஓய்வு பெறும்போது (58 வயதில்), ராஜினாமா செய்யும் போது அல்லது மரணம் அல்லது நிரந்தர ஊனம் ஏற்பட்டால் வழங்கப்படுகிறது. முக்கியமாக, மரணம் அல்லது இயலாமை ஏற்பட்டால் ஐந்து ஆண்டு தேவை தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. நிறுவனங்கள் 30 நாட்களுக்குள் பணிக்கொடையை செலுத்த வேண்டும், இல்லையெனில், தோராயமாக 7% வட்டி வசூலிக்கப்படலாம்.
பணிக்கொடை கணக்கீடு: நீங்கள் ஒரே நிறுவனத்தில் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், ரூ.75,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை மூலம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள நிதியை உருவாக்கலாம். இது உங்கள் இறுதி சம்பளம் மற்றும் சேவை காலத்தின் அடிப்படையில் கிடைக்கும் ஒரு ஓய்வூதியப் பலன். இதை ஒரு எளிய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி எளிதாகக் கணக்கிடலாம். உங்கள் அடிப்படை சம்பளம் ₹75,000 மற்றும் உங்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் பணிக்கொடை இருந்தால், பணிக்கொடை ஒரு எளிய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது.
பணிக்கொடை எவ்வாரு கணக்கிடப்படுகின்றது?
பணிக்கொடையை கணக்கிடுவதற்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட சூத்திரம் = (15 × கடைசி சம்பளம் × சேவை ஆண்டுகள்) / 26.
- இதில், கடைசி சம்பளம் என்பது அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகையைக் குறிக்கிறது.
- சேவை ஆண்டுகள் என்பது பணியாளர் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த ஆண்டுகளை குறிக்கிறது. பணிக்காலம் 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருந்தால், அது அடுத்த முழு ஆண்டாகக் கருதப்படுகிறது. ஆகையால், பணிக்கொடைக்கான அதிகபட்ச வரம்பு தற்போது ₹20 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.
- உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹75,000 ஆக இருந்து, அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக இருந்தால், சூத்திரத்தின்படி, 10 ஆண்டு சேவைக்கான பணிக்கொடை ₹4,32,692 ஆக இருக்கும். ஆனால் உச்சவரம்பு காரணமாக, தோராயமாக ₹20 லட்சம் மட்டுமே பெறப்படும்.
- இதேபோல், அகவிலைப்படி 20% ஆக இருந்தால், அதாவது மொத்த சம்பளம் ₹90,000 ஆக இருந்து, சேவை காலம் 10 ஆண்டுகள் என்றால், கிராஜுவிட்டி ₹5,19,231 ஆக இருக்கும். ஆனால் இங்கேயும் அதிகபட்ச கட்டண வரம்பு சுமார் ₹20 லட்சமாக மட்டுமே இருக்கும்.
பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
ஓய்வூதியத்தில் பெறப்படும் கிராஜுவிட்டி தொகை வரி இல்லாதது. ஆனால் இதில் சில முன்னெச்சரிக்கைகள் அவசியம். கிராஜுவிட்டி பெற, நீங்கள் குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் சேவையை முடித்திருக்க வேண்டும், மேலும் துல்லியமான விதிகளுக்கு நிறுவனத்திடம் விசாரிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, உங்கள் அடிப்படை சம்பளம் ₹75,000 மற்றும் நீங்கள் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், தோராயமாக ₹20 லட்சம் கிராஜுவிட்டியைப் பெறலாம். இருப்பினும், துல்லியமான மதிப்பீட்டைப் பெற கிராஜுவிட்டி கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்துவது புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும்.
Gratuity Rules: கிராஜுவிட்டி விதி என்ன சொல்கிறது?
கிராஜுவிட்டி 26 வேலை நாட்களின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு வருட சேவைக்கும் 15 நாட்கள் சம்பளத்திற்கு சமமான தொகை வழங்கப்படுகிறது. இது நீண்ட கால ஊழியர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பிற்கான ஒரு முக்கிய வழிமுறையாகும்.
(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பதிவிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையான கணக்கீடுகள் மாறுபடலாம்.)
