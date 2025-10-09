English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gratuity கணக்கீடு: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.75,000 ஊதியம்.... பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculation: பணிக்கொடை என்றால் என்ன? அது எப்போது அளிக்கப்படுகிறது? முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 9, 2025, 12:09 PM IST
  • பணிக்கொடை எப்போது வழங்கப்படுகிறது?
  • பணிக்கொடை எவ்வாரு கணக்கிடப்படுகின்றது?
  • பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Trending Photos

PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
camera icon10
EPFO
PF உறுப்பினர்களுக்கு தீபாவளி பரிசு: 2 மடங்குக்கு மேல் அதிகரிக்கும் EPS ஓய்வூதியம், முக்கிய அப்டேட்
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட் போட்டி.. பும்ரா வெளியே.. இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11!
camera icon12
India Playing XI
வெஸ்ட் இண்டீஸுக்கு எதிரான 2வது டெஸ்ட் போட்டி.. பும்ரா வெளியே.. இந்திய அணியின் பிளேயிங் 11!
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வார் 2 to பாம்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
camera icon7
OTT Release
இந்த வார ஓடிடி ரிலீஸ்! வார் 2 to பாம்..எதை, எந்த தளத்தில் பார்க்கலாம்?
இன்னும் 11 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon9
Guru Peyarchi
இன்னும் 11 நாட்களில் குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பொற்காலம், அனைத்திலும் வெற்றி
Gratuity கணக்கீடு: 10 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.75,000 ஊதியம்.... பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Calculator: பணிக்கொடை என்பது ஊழியர்களின் நீண்ட நாள் சேவைக்கான வெகுமதியாகக் கருதப்படுகிறது. பணிக்கொடை பணியாளருக்கு ஓய்வு, ராஜினாமா அல்லது பணிநீக்கம் செய்யப்படும் சூழல்களில் அளிக்கப்படும் ஒரு மொத்தத் தொகையாகும். பணிக்கொடை பெற, ஊழியர்கள் குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்திருக்க வேண்டும்.

Add Zee News as a Preferred Source

ஒரு நிறுவனத்தில் 5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட சேவைக்குப் பிறகு வேலையை விடும் பணியாளர்களுக்கு நிறுவனம் வழங்கும் ஒரு மொத்தத் தொகைதான் கிராஜுவிட்டி. 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களுக்கு இது பொருந்தும். பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டம் 1972 இன் கீழ், ஊழியர்கள் இதில் ₹20 லட்சம் வரை வரி விலக்கு பெறலாம். இது நிதிப் பாதுகாப்பையும் வழங்குகிறது.

பணிக்கொடை எப்போது வழங்கப்படுகிறது?

குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் (அல்லது, சில சந்தர்ப்பங்களில், நான்கு ஆண்டுகள் மற்றும் 240 நாட்கள்) தொடர்ச்சியான சேவையை முடித்த பிறகு ஒரு ஊழியர் பணிக்கொடையைப் பெறலாம். இந்தத் தொகை ஓய்வு பெறும்போது (58 வயதில்), ராஜினாமா செய்யும் போது அல்லது மரணம் அல்லது நிரந்தர ஊனம் ஏற்பட்டால் வழங்கப்படுகிறது. முக்கியமாக, மரணம் அல்லது இயலாமை ஏற்பட்டால் ஐந்து ஆண்டு தேவை தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது. நிறுவனங்கள் 30 நாட்களுக்குள் பணிக்கொடையை செலுத்த வேண்டும், இல்லையெனில், தோராயமாக 7% வட்டி வசூலிக்கப்படலாம்.

பணிக்கொடை கணக்கீடு: நீங்கள் ஒரே நிறுவனத்தில் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், ரூ.75,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை மூலம் லட்சக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்புள்ள நிதியை உருவாக்கலாம். இது உங்கள் இறுதி சம்பளம் மற்றும் சேவை காலத்தின் அடிப்படையில் கிடைக்கும் ஒரு ஓய்வூதியப் பலன். இதை ஒரு எளிய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி எளிதாகக் கணக்கிடலாம். உங்கள் அடிப்படை சம்பளம் ₹75,000 மற்றும் உங்களுக்கு 10 ஆண்டுகள் பணிக்கொடை இருந்தால், பணிக்கொடை ஒரு எளிய சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது. 

பணிக்கொடை எவ்வாரு கணக்கிடப்படுகின்றது?

பணிக்கொடையை கணக்கிடுவதற்கான பரிந்துரைக்கப்பட்ட சூத்திரம் = (15 × கடைசி சம்பளம் × சேவை ஆண்டுகள்) / 26. 

- இதில், கடைசி சம்பளம் என்பது அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படி ஆகியவற்றின் கூட்டுத்தொகையைக் குறிக்கிறது. 

- சேவை ஆண்டுகள் என்பது பணியாளர் நிறுவனத்தில் பணிபுரிந்த ஆண்டுகளை குறிக்கிறது. ​​பணிக்காலம் 6 மாதங்களுக்கு மேல் இருந்தால், அது அடுத்த முழு ஆண்டாகக் கருதப்படுகிறது. ஆகையால், பணிக்கொடைக்கான அதிகபட்ச வரம்பு தற்போது ₹20 லட்சமாக நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளது.

- உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹75,000 ஆக இருந்து, அகவிலைப்படி பூஜ்ஜியம் ஆக இருந்தால், சூத்திரத்தின்படி, 10 ஆண்டு சேவைக்கான பணிக்கொடை ₹4,32,692 ஆக இருக்கும். ஆனால் உச்சவரம்பு காரணமாக, தோராயமாக ₹20 லட்சம் மட்டுமே பெறப்படும். 

- இதேபோல், அகவிலைப்படி 20% ஆக இருந்தால், அதாவது மொத்த சம்பளம் ₹90,000 ஆக இருந்து, சேவை காலம் 10 ஆண்டுகள் என்றால், கிராஜுவிட்டி ₹5,19,231 ஆக இருக்கும். ஆனால் இங்கேயும் அதிகபட்ச கட்டண வரம்பு சுமார் ₹20 லட்சமாக மட்டுமே இருக்கும். 

பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?

ஓய்வூதியத்தில் பெறப்படும் கிராஜுவிட்டி தொகை வரி இல்லாதது. ஆனால் இதில் சில முன்னெச்சரிக்கைகள் அவசியம். கிராஜுவிட்டி பெற, நீங்கள் குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் சேவையை முடித்திருக்க வேண்டும், மேலும் துல்லியமான விதிகளுக்கு நிறுவனத்திடம் விசாரிக்க வேண்டும். உதாரணமாக, உங்கள் அடிப்படை சம்பளம் ₹75,000 மற்றும் நீங்கள் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், தோராயமாக ₹20 லட்சம் கிராஜுவிட்டியைப் பெறலாம். இருப்பினும், துல்லியமான மதிப்பீட்டைப் பெற கிராஜுவிட்டி கால்குலேட்டரைப் பயன்படுத்துவது புத்திசாலித்தனமாக இருக்கும்.

Gratuity Rules: கிராஜுவிட்டி விதி என்ன சொல்கிறது?

கிராஜுவிட்டி 26 வேலை நாட்களின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்பட்டு, பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ஒவ்வொரு வருட சேவைக்கும் 15 நாட்கள் சம்பளத்திற்கு சமமான தொகை வழங்கப்படுகிறது. இது நீண்ட கால ஊழியர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பிற்கான ஒரு முக்கிய வழிமுறையாகும். 

(பொறுப்பு துறப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவல் நோக்கங்களுக்காக மட்டுமே பதிவிடப்பட்டுள்ளது. உண்மையான கணக்கீடுகள் மாறுபடலாம்.)

மேலும் படிக்க | SCSS: மூத்த குடிமக்களுக்கு அற்புதமான திட்டம்... 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை ரூ.60,000 வருமானம்

மேலும் படிக்க | Fitment Factor என்றால் என்ன? ஊதிய உயர்வுக்கு இதுதான் உயிர், முக்கிய தகவல்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

GratuityGratuity rulesGratuity CalculationPersonal FinanceEmployees

Trending News