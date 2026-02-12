English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ஓய்வூதியத்தை காரணம் காட்டி பணிக்கொடையை நிறுத்த முடியாது: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி

ஓய்வூதியத்தை காரணம் காட்டி பணிக்கொடையை நிறுத்த முடியாது: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி

Gratuity Latest News: ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய தகவல். முக்கிய தீர்ப்பளித்த சென்னை உயர் நீதிமன்றம். முழு விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 12, 2026, 02:53 PM IST
  • சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு.
  • வழக்கில் நடந்தது என்ன?
  • நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு என்ன?

ஓய்வூதியத்தை காரணம் காட்டி பணிக்கொடையை நிறுத்த முடியாது: சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அதிரடி

Pension Latest News: சம்பளம் வாங்கும் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு முக்கியமான ஒரு தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் வழங்கியுள்ளது. 1972 ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டத்தின் கீழ், நிறுவனம் ஒரு குறிப்பிட்ட அரசாங்க விலக்கு பெற்றிருந்தால் தவிர, ஒரு ஊழியர் ஓய்வூதியம் பெறுகிறார் என்பதற்காக மட்டுமே, சட்டப்பூர்வ பணிக்கொடையை மறுக்க முடியாது என்று சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

செவாலியர் டி தாமஸ் கல்வி அறக்கட்டளை எதிர் தொழிலாளர் கூட்டு ஆணையர் (W.P. எண். 14354 of 2020) வழக்கில் இந்த தீர்ப்பு வந்தது. ஒரு கல்வி நிறுவனம் அங்கு நீண்டகாலமாக பணியாற்றிய ஊழியருக்கு, அவர் ஏற்கனவே நிர்வாகத்தால் நடத்தப்படும் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் உள்ளார் என்ற காரணத்திற்காக பணிக்கொடை வழங்க மறுத்துவிட்டது. வழக்கு விவரங்களை இங்கே காணலாம்.

வழக்கில் நடந்தது என்ன?

1973 இல் நியமிக்கப்பட்ட ஓட்டுநரான ஊழியர், கிட்டத்தட்ட 38 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு 2012 இல் ஓய்வு பெற்றார். நிறுவனத்தை நிர்வகித்த அறக்கட்டளை, கற்பித்தல் மற்றும் கற்பித்தல் அல்லாத ஊழியர்களுக்கு ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது. ஓய்வு பெற்ற பிறகு, ஊழியர் ஓய்வூதியம் பெறத் தொடங்கினார். 2015 இல், அவர் பணிக்கொடை செலுத்தும் சட்டத்தின் கீழ் பணிக்கொடை கோரினார். ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை இரண்டையும் செலுத்துவது "இரட்டை நன்மை" என்று வாதிட்டு, அறக்கட்டளை அந்தக் கோரிக்கையை நிராகரித்தது.

ஊழியர் கட்டுப்பாட்டு ஆணையத்தை அணுகினார். அது வட்டியுடன் பணிக்கொடையை செலுத்த உத்தரவிட்டது. அறக்கட்டளையின் மேல்முறையீடு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது. அதைத் தொடர்ந்து அறக்கட்டளை சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தை நாடியது.

நீதிமன்றம் அளித்த தீர்ப்பு என்ன?

உயர் நீதிமன்றம் முந்தைய உத்தரவுகளை உறுதிசெய்து மூன்று முக்கிய விஷயங்களைச் சொன்னது:

- பணிக்கொடை என்பது ஒரு சட்டப்பூர்வ உரிமை. இது தகுதிவாய்ந்த காலத்திற்குப் பிறகு பணிநீக்கம் செய்யப்பட்டவுடன் செலுத்தப்பட வேண்டிய கட்டாய மொத்த தொகைப் பலனாகும்.

- ஓய்வூதியம் பணிக்கொடைக்கு மாற்றாகாது. ஓய்வூதியம் நிறுவனத்தால் வடிவமைக்கப்பட்டிருந்தாலும், அது சட்டப்பூர்வ பணிக்கொடைக்கு மாற்றாக முடியாது.

- அரசாங்க விலக்கு மட்டுமே பணிக்கொடையை நிறுத்த முடியும். சட்டத்தின் பிரிவு 5 இன் கீழ், பணிக்கொடை செலுத்துவதைத் தவிர்க்க ஒரு நிறுவனம் அரசாங்கத்திடமிருந்து முறையான விலக்கு பெற வேண்டும். அதை இந்த அறக்கட்டளை செய்யவில்லை.

பணிக்கொடை வழக்கில் தோற்ற பிறகு அறக்கட்டளை ஓய்வூதியம் வழங்குவதை நிறுத்திவிட்டது என்றும் நீதிமன்றம் குறிப்பிட்டது. இது அதன் சட்ட நிலையை மேலும் பலவீனப்படுத்தியது. ரிட் மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது, மேலும் இறந்த ஊழியரின் சட்டப் பிரதிநிதிகள் டெபாசிட் செய்யப்பட்ட கிராஜுவிட்டி தொகையை திரும்பப் பெற அனுமதிக்கப்பட்டனர்.

ஊழியர்களுக்கு இந்த தீர்ப்பின் முக்கியத்துவம் என்ன?

இந்த தீர்ப்பு இந்திய தொழிலாளர் சட்டத்தின் கீழ் ஊழியர் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதாக துறை வல்லுநர்கள் கூறுகிறார்கள். நிறுவனங்களின் உள் கொள்கைகள் அல்லது நிறுவன ஓய்வூதியத் திட்டங்கள் சட்டப்பூர்வ சலுகைகளை மீற முடியாது என்பதற்கும் இந்தத் தீர்ப்பு ஒரு முக்கியமான நினைவூட்டலாக செயல்படுகிறது. ஓய்வூதியம் பெறுவது தங்களை கிராஜுவிட்டியிலிருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யாது என்பதை ஊழியர்கள் புந்துகொள்ள வேண்டும். ஒரு நிறுவனம் கிராஜுவிட்டியை ஓய்வூதியத் திட்டத்துக்கு மாற்றாக கருத விரும்பினால், அதற்கு முதலில் ஒரு முறையான அரசாங்க விலக்கு பெறப்பட வேண்டும்.

Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்கள் இதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்

வேலைக்கு பிறகான நிதிகளைத் திட்டமிடும் ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு, கிராஜுவிட்டி ஒரு பாதுகாப்பான, சட்டப்பூர்வமாக செயல்படுத்தக்கூடிய நன்மையாகவே உள்ளது. இது ஓய்வூதியத்துடன் சேர்ந்து நிதி பாதுகாப்பை அதிகரிக்கின்றது. ஓய்வூதியதாரர்கள் உச்ச நீதிமன்றம் தந்த தீர்ப்பை நினைவில் கொள்வது மிக அவசியம். நிறுவனம் ஓய்வூதியம் அல்லது பணிக்கொடையை நிறுத்தவோ அல்லது குறைக்கவோ முற்பட்டால், அதை எதிர்த்து குரல் கொடுத்து தங்கள் உரிமைக்கு குரல் கொடுக்க ஓய்வூதியதாரர்கள் அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

pensionFamily PensionState GovernmentCentral government employeesMadras High Court

