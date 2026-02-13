English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Gratuity கணக்கீட்டு முறையில் மாற்றம்: அதிகரிக்கிறதா பணிக்கொடை? முக்கிய அப்டேட்

Gratuity கணக்கீட்டு முறையில் மாற்றம்: அதிகரிக்கிறதா பணிக்கொடை? முக்கிய அப்டேட்

Gratuity Rules: புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களுக்குப் பிறகு சம்பள கணக்கீடு மாறும். பணிக்கொடை கணக்கீட்டிலும் மாற்றம் இருக்கும். முழுமையான தகவலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Feb 13, 2026, 03:05 PM IST
  • கமிஷன் என்றால் என்ன?
  • அனைத்து விதமான போனஸ்களிலும் பணிக்கொடை கணக்கிடப்படுமா?
  • உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?

Trending Photos

இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் டாப் 7 நகரங்கள்.. சென்னையில் எத்தனை பேர்?
camera icon7
Most Billionaires
இந்தியாவில் அதிக கோடீஸ்வரர்கள் வாழும் டாப் 7 நகரங்கள்.. சென்னையில் எத்தனை பேர்?
சூரிய கிரகணம் 2026: சந்திரனின் இரட்டை பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ட்ரபுள் பாதிப்பு- முழு விவரம்
camera icon7
Moon Transit
சூரிய கிரகணம் 2026: சந்திரனின் இரட்டை பெயர்ச்சியால் 4 ராசிகளுக்கு டபுள் ட்ரபுள் பாதிப்பு- முழு விவரம்
இரவில் மழை இருக்கு... தென்மாவட்ட மக்களே நோட் பண்ணுங்க - வானிலை அப்டேட்!
camera icon8
Weather Forecast
இரவில் மழை இருக்கு... தென்மாவட்ட மக்களே நோட் பண்ணுங்க - வானிலை அப்டேட்!
தமிழகத்தில் பவர்கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளில் முழு லிஸ்ட்!
camera icon6
Shutdown
தமிழகத்தில் பவர்கட்.. நாளை மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளில் முழு லிஸ்ட்!
Gratuity கணக்கீட்டு முறையில் மாற்றம்: அதிகரிக்கிறதா பணிக்கொடை? முக்கிய அப்டேட்

Gratuity Calculator: மத்திய அரசு ஊழியர்களானாலும் சரி, தனியார் துறை ஊழியர்களானாலும் சரி அனைவருக்கும் ஓய்வூதியத்தை போலவே பணிக்கொடையும் பணி ஓய்வுக்கு பிறகான ஒரு முக்கிய நிதி ஆதரவாக உள்ளது. 2026 ஆம் ஆண்டில் பணிக்கொடை சூத்திரத்தில் ஏற்பட்ட மாற்றத்தில் அடிப்படை சம்பளம் மட்டுமல்லாமல், நிலையான கமிஷனும் கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்படலாம். புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களுக்குப் பிறகு சம்பள அடிப்படை அதிகரிக்கும். இது பணி ஓய்வின் போது கிடைக்கும் பணிக்கொடை அதிகரிக்க வழிவகுக்கும்.

Add Zee News as a Preferred Source

பெரும்பாலும், நாம் வேலைகளை மாற்றும்போது அல்லது ஓய்வு பெறும்போது, ​​கணிசமான தொகையை பணிக்கொடையாகப் பெறுகிறோம். இதுவரை, பணிக்கொடை அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் டிஏ (அகவிலைப்படி) ஆகியவற்றில் மட்டுமே கணக்கிடப்படுகிறது என்று நாம் கருதுகிறோம். ஆனால் நீங்கள் சேல்சில் ஈடுபட்டிருந்தால் அல்லது ஃபிக்சட் கமிஷனைப் பெறுபவராக இருந்தால், உங்கள் பணிக்கொடை தொகை எதிர்பார்த்ததை விட அதிகமாக இருக்கலாம் என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா?

கமிஷன் என்றால் என்ன?

2026 இல் பணிக்கொடை தொடர்பாக ஒரு பெரிய மாற்றம் ஏற்படப் போகிறது. இங்கே 'கமிஷன்' என்பது ஒரு தனி கட்டணத்தைக் குறிக்கவில்லை, மாறாக சம்பளத்தின் புதிய வரையறையைக் குறிக்கிறது. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின்படி, உங்கள் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியில் குறைந்தது 50% இப்போது பணிக்கொடை கணக்கீட்டில் சேர்க்கப்படும். இது ஊழியர்களின் இறுதி சம்பள அடிப்படையை அதிகரிக்கும், இதனால் அவர்கள் 15/26 சூத்திரத்தை விட அதிக பணிக்கொடையைப் பெற முடியும். இது ஓய்வு பெறும்போது அதிக பயனளிக்கும்.

பணிக்கொடை கணக்கீடு

2026 இல் பணிக்கொடையைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம்:

(கடைசியாக பெற்ற அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படி) × மொத்த சேவை ஆண்டுகள் × 15/26. 

புதிய தொழிலாளர் குறியீட்டின் கீழ், வருடத்திற்கு 15 நாட்கள் மற்றும் 26 வேலை நாட்கள் என்று கருதி தொகை கணக்கிடப்படும். எனவே, உங்கள் அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படி ₹30,000 இலிருந்து ₹50,000 ஆக அதிகரித்து, நீங்கள் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால், முழு கணக்கீடும் ₹50,000 ஐ அடிப்படையாகக் கொண்டிருக்கும். அதாவது, உண்மையான மாற்றம் கமிஷன் அல்ல, மாறாக, அதிகரித்த சம்பள அடிப்படையாகும். இதன் விளைவாக அதிக பணிக்கொடை கிடைக்கும்.

உச்ச நீதிமன்றம் கூறியது என்ன?

சமீபத்தில், "அடிப்படை ஊதியங்கள்" என்பதன் வரையறையை மேலும் தெளிவுபடுத்திய உச்ச நீதிமன்றத்தின் நிலைப்பாடு குறித்து சட்ட வட்டாரங்கள் மற்றும் தொழிலாளர் சட்ட நிபுணர்களிடையே சூடான விவாதம் நடந்துள்ளது. ஒரு கமிஷன் அல்லது கொடுப்பனவு உங்கள் சம்பளத்தின் ஒரு முக்கிய பகுதியாக இருந்து அனைவருக்கும் சமமாகப் பெறப்பட்டால், அதை பணிக்கொடையிலிருந்து விலக்க முடியாது என்று நீதிமன்றம் நம்புகிறது. 

உண்மையில், நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை வெவ்வேறு கொடுப்பனவுகளாகப் பிரித்து பணிக்கொடையைக் குறைக்கும்போது சர்ச்சை தொடங்குகிறது. பணிக்கொடை அடிப்படை ஊதியங்களில் மட்டுமே வழங்கப்படும் என்றும், போனஸ் அல்லது ஊக்கத்தொகைகளில் கணக்கிடப்படாது என்றும் நிறுவனங்கள் கூறுகின்றன. இருப்பினும், "ஊதியங்கள்" என்ற வரையறையின் கீழ் வரும் அனைத்து கட்டணங்கள் மீதும் ஊழியருக்கு உரிமை உண்டு என்று சட்டம் கூறுகிறது.

அனைத்து விதமான போனஸ்களிலும் பணிக்கொடை கணக்கிடப்படுமா?

இல்லை!! "தீபாவளி போனஸ்" அல்லது "செயல்திறன் போனஸ்" (இவை சில நேரங்களில் கிடைக்கின்றன, சில நேரங்களில் கிடைப்பதில்லை) போன்றவற்றில் பணிக்கொடை வழங்கப்படுவதில்லை. இருப்பினும், உங்கள் கமிஷன் உங்கள் சம்பள கட்டமைப்பின் ஒரு நிலையான பகுதியாக இருந்தால் (விற்பனை இலக்குகளை அடையும்போது கிடைக்கும் நிலையான சதவீத தொகை போன்றவை), அதை கிராஜுவிட்டி கணக்கீட்டில் சேர்க்கலாம்.

நிறுவனங்களின் தந்திரங்கள் இனி செல்லாது

EPF அல்லது கிராஜுவிட்டியின் சுமையைத் தவிர்ப்பதற்காக நிறுவனங்கள் சம்பளத்தை வெவ்வேறு கொடுப்பனவுகளாக செயற்கையாகப் பிரிக்க முடியாது என்று உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. எனவே, அடிப்படை சம்பளத்தை மறைக்க ஏதேனும் கொடுப்பனவு (கன்வயன்ஸ் அல்லது ரிடென்ஷன் போனஸ் போன்றவை) உண்மையில் வழங்கப்பட்டால், நீதிமன்றம் அதை 'அடிப்படை ஊதியங்கள்' என்று கருதும்.

ஊழியர்களின் கவனத்திற்கு...

ஊழியர்கள் தங்கள் சம்பள சீட்டை  (Salary Slip) கவனமாக மதிப்பாய்வு செய்ய வேண்டும். தங்கள் 'ஊக்கத்தொகை' அல்லது 'கமிஷன்' எந்த வகையின் கீழ் வருகிறது என்பதை ஊழியர்கள் சரிபார்க்க வேண்டும். ஓய்வு பெற்றாலோ அல்லது வேலையை விட்டு வெளியேறும்போதோ கிராஜுவிட்டியில் எந்தெந்த கூறுகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன என்று ஊழியர்கள் நிறுவனத்திடம் கேட்க வேண்டும்.

(குறிப்பு: இந்த செய்தி பொதுவான தகவலை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மேலும் தகவலுக்கு, நிதி ஆலோசகரிடமிருந்து சரியான ஆலோசனையைப் பெற அறிவுறுத்தப்படுகிறது.)

மேலும் படிக்க | Kisan Credit Card: விவசாயிகளுக்கு ரிசர்வ் வங்கி பரிசு, 4 முக்கிய மாற்றங்கள்

மேலும் படிக்க | EPFO 3.0 அதிரடி: இனி இந்த பணி 20 நாட்களுக்கு பதில் 3 நாட்களில் நடக்கும், மத்திய அரசு அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

GratuityGratuity rulesGratuity CalculationPersonal FinanceNew Labour Laws

Trending News