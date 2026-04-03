கிராஜுவிட்டி விதிகளில் அதிரடி மாற்றம்: ஒரு ஆண்டு விதி யாருக்குப் பொருந்தும்?

Gratuity Rule : புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் அமலுக்கு வந்துள்ள நிலையில், பணிக்கொடை (Gratuity) தொடர்பான விதிகளில் மத்திய அரசு மிக முக்கியமான மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது. குறிப்பாக, இதுவரை நடைமுறையில் இருந்த 5 ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான பணி என்ற நிபந்தனை தற்போது தளர்த்தப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும், இந்த மாற்றம் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பொதுவானது அல்ல என்பதில் ஒரு முக்கிய 'ட்விஸ்ட்' உள்ளது. இது குறித்த விரிவான தகவல்களை இங்கே காணலாம்.
கிராஜூவிட்டி என்றால் என்ன?
ஒரு நிறுவனத்தில் நீண்ட காலம் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு, அவர்கள் பணியிலிருந்து விலகும்போதோ அல்லது ஓய்வு பெறும்போதோ, அவர்கள் ஆற்றிய சேவையைப் பாராட்டி நிறுவனம் வழங்கும் ஒரு மொத்தத் தொகையே கிராஜுவிட்டி ஆகும். 1972-ஆம் ஆண்டு பணிக்கொடை வழங்கல் சட்டத்தின்படி, ஒரு நிறுவனத்தில் குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால் மட்டுமே இந்தத் தொகைக்கு ஒருவர் தகுதி பெறுவார். தற்போது கொண்டு வரப்பட்டுள்ள புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களின் கீழ், இந்த விதியில் மிகப்பெரிய மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
1 ஆண்டு பணிபுரிந்தாலே கிராஜுவிட்டி: யாருக்கு பொருந்தும்?
புதிய விதிகளின்படி, கிராஜுவிட்டி பெறுவதற்கான தகுதிக்காலம் 5 ஆண்டுகளிலிருந்து 1 ஆண்டாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இது அனைவருக்கும் பொருந்தாது.
பிக்சிடு கால ஊழியர்கள் (Fixed Term Employees - FTE): ஒப்பந்த அடிப்படையில் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு, உதாரணமாக 1 அல்லது 2 ஆண்டுகள் பணியமர்த்தப்படும் ஊழியர்களுக்கு இந்த விதி பொருந்தும். இவர்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் ஒரு வருடம் பணிபுரிந்தாலே, அந்த காலத்திற்குரிய கிராஜுவிட்டியைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் ஆவர்.
ஒப்பந்தத் தொழிலாளர்கள்: இவர்களும் Pro-rata அடிப்படையில், அவர்கள் பணிபுரிந்த காலத்திற்கு ஏற்ப கிராஜுவிட்டியைப் பெறலாம்.
கவனிக்க வேண்டிய விஷயம்: நிரந்தரப் பணியாளர்களைப் பொறுத்தவரை, கிராஜுவிட்டி பெறுவதற்கான 5 ஆண்டுகள் என்ற கட்டாயம் இன்னும் நீடிக்கிறது. மரணமடைதல் அல்லது ஊனம் ஏற்படுதல் போன்ற விதிவிலக்கான நேரங்களில் மட்டுமே 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக கிராஜுவிட்டி வழங்கப்படும்.
புதிய விதி எப்போது முதல் அமலுக்கு வருகிறது?
மத்திய தொழிலாளர் அமைச்சகத்தின் விளக்கத்தின்படி, இந்த புதிய விதிகள் கடந்த ஆண்டு, அதாவது 2025 நவம்பர் 21 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இது முன்தேதியிட்டு அமல்படுத்தப்படாது. அதாவது, 2025 நவம்பர் 21-க்குப் பிறகு ஒரு நிறுவனத்தில் இணையும் ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே இந்த புதிய 1 ஆண்டு விதி பொருந்தும். இதற்கு முன்னரே பணியில் இருப்பவர்களுக்கு பழைய விதிகளின் படியே பலன்கள் கிடைக்கும்.
கிராஜுவிட்டி தொகை இனி கணிசமாக உயரும்: காரணம் என்ன?
புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தின் கீழ் சம்பளம் என்பதற்கான வரையறை மாற்றப்பட்டுள்ளது. இது ஊழியர்களின் கையில் கிடைக்கும் சம்பளத்தை விட, அவர்களின் ஓய்வுக்கால பலன்களை பெருமளவு உயர்த்தும்.
50% அடிப்படை ஊதியம்: ஒரு ஊழியரின் மொத்தச் சம்பளத்தில், அடிப்படை ஊதியம், அகவிலைப்படி மற்றும் இதர படிகள் ஆகியவை அடங்கும். புதிய விதிகளின்படி, அடிப்படை ஊதியம் என்பது மொத்த சிடிசியில் குறைந்தபட்சம் 50 விழுக்காடு இருக்க வேண்டும்.
கூடுதல் படிகள் சேர்த்தல்: ஒருவேளை ஒரு ஊழியரின் இதர படிகளான HRA, Travel Allowance போன்றவை 50 விழுக்காடு மேல் இருந்தால், அந்த உபரித் தொகை மீண்டும் அடிப்படை ஊதியத்துடனேயே சேர்க்கப்படும்.
கிராஜுவிட்டி என்பது கடைசி மாத அடிப்படை ஊதியம் மற்றும் அகவிலைப்படியைக் கொண்டு கணக்கிடப்படுவதால், அடிப்படை ஊதியம் 50 விழுக்காடாக உயரும் போது, ஊழியர் பெறும் கிராஜுவிட்டி தொகையும் சுமார் 60 விழுக்காடு முதல் 66 விழுக்காடு வரை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது.
கணக்கீடு முறை மற்றும் நன்மைகள்
புதிய விதிகளின் கீழ் கிராஜுவிட்டி கணக்கிடும் முறை பின்வருமாறு அமையும்:
கிராஜுவிட்டி = (கடைசி மாத அடிப்படை ஊதியம் + DA) × (15/26) × பணிபுரிந்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்கை.
உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியம் முன்பு 30 விழுக்காடாக இருந்து, தற்போது அது 50 விழுக்காடாக உயர்த்தப்பட்டால், அவர் 5 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பெறும் மொத்தத் தொகை முன்பு கிடைத்ததை விட மிக அதிகமாக இருக்கும். இது ஊழியர்களின் நீண்டகால நிதிப் பாதுகாப்பிற்கு மிகப்பெரிய பலமாக அமையும்.
நிறுவனங்களுக்கு ஏற்படும் தாக்கம்
இந்த மாற்றத்தினால் நிறுவனங்களின் நிதிச் சுமை அதிகரிக்கக்கூடும். ஊழியர்களுக்கு வழங்க வேண்டிய கிராஜூவிட்டி நிதியை நிறுவனங்கள் அதிக அளவில் ஒதுக்கி வைக்க வேண்டியிருக்கும். இதற்காகத் தான் தொழிலாளர் அமைச்சகம், நிறுவனங்கள் தங்களின் கணக்கியல் விதிமுறைகளின்படி தேவையான ஏற்பாடுகளைச் செய்துகொள்ளலாம் என்று அறிவுறுத்தியுள்ளது. இந்தியத் தொழிலாளர் சட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ள இந்த சீர்திருத்தம், குறிப்பாகத் தனியார் துறை மற்றும் ஒப்பந்தப் பணியாளர்களுக்குப் பெரும் நிம்மதியை அளித்துள்ளது. குறைந்த காலம் பணிபுரிந்தாலும், உழைப்புக்கு ஏற்ற பலன் கிடைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கில் இந்த ஓராண்டு கிராஜுவிட்டி விதி கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. 2025 ஆம் ஆண்டு நவம்பர் 21 முதல் பணியில் சேரும் இளைஞர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாக அமையும்.
