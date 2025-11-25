English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • Gratuity Rules 2025: விதிகளில் மாற்றம், இனி எவ்வளவு கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ

Gratuity Rules 2025: விதிகளில் மாற்றம், இனி எவ்வளவு கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ

Gratuity Latest News: இந்தியாவில் பணிக்கொடை விதிமுறைகள் 2025 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 25, 2025, 12:08 PM IST
  • பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்.
  • புதிய காலக்கெடு மற்றும் வரிச் சலுகைகள்.
  • ரூ.25000 சம்பளத்தில் கிராஜுவிட்டி எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Gratuity Rules 2025: விதிகளில் மாற்றம், இனி எவ்வளவு கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்? கணக்கீடு இதோ

Gratuity Rules 2025: பணியில் இருக்கும் அனைவருக்கும் மாத சம்பளம் எவ்வளவு முக்கியமோ, அதே அளவு ஓய்வூதியம், கிராஜுவிட்டி போன்றவையும் முக்கியமாகும். பணியில் இருக்கும்போது பொதுவாக இதன் முக்கியத்துவம் புரிவதில்லை. பணியில் இருந்து ஓய்வுபெறும்போதுதான் இதன் அவசியமும், முக்கியத்துவமும் நமக்கு விளங்குகிறது. 

Add Zee News as a Preferred Source

Gratuity Rules: பணிக்கொடை விதிகளில் மாற்றம்

இந்தியாவில் பணிக்கொடை விதிமுறைகள் 2025 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த மாற்றங்கள் கோடிக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு பெரிதும் பயனளிக்கும். இவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் விளக்கமாக காணலாம்.

New Labour Laws: அமலுக்கு வந்த புதிய தொழிலாலர் சட்டங்கள்

புதிய தொழிலாளர் குறியீடுகள் நவம்பர் 21, 2025 முதல் அமலுக்கு வந்துள்ளன. இந்தப் புதிய விதிகளின் காரணமாக பணிக்கொடை இப்போது முன் எப்போதையும் விட நேரடியானதாக, விரைவானதாக, எளிதானதாக மேம்பட்டுள்ளது. ஒழுங்கமைக்கப்பட தொழில்கள், கிக் தொழிலாளர்கள், ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் தொழிலாளர்கள், ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள் என அனைவரது நிதி நிலையிலும் இது தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும்.

பணிக்கொடை என்றால் என்ன?

பணிக்கொடை என்பது ஊழியரின் நீண்டகால வேலை மற்றும் விசுவாசத்திற்காக அவரது நிறுவனம் நன்றி தெரிவிக்கும் வகையில் அவருக்கு கொடுக்கும் ஒரு தொகையாகும். ஒரு ஊழியர் ஓய்வு பெறும்போது, ​​ராஜினாமா செய்யும்போது அல்லது தனது சேவைக் காலத்தை முடிக்கும்போது இந்த மொத்தத் தொகை அவருக்கு அளிக்கப்படுகின்றது. புதிய தொழிலாளர் குறியீடுகள் அமலுக்கு வந்தது முதல், பணிக்கொடை இப்போது சமூகப் பாதுகாப்புக் குறியீட்டின் கீழ் வருகிறது. இது முழு செயல்முறையையும் எளிதாக்கியுள்ளது. ஊழியர் வேலை மாறும்போது அல்லது ஓய்வு பெறும்போது அவருக்கு நிதி பாதுகாப்பு இருப்பதை உறுதி செய்வதே இதன் குறிக்கோளாகும்.

முன்னர், பணிக்கொடையை பெற குறைந்தபட்சம் ஐந்து ஆண்டுகள் தொடர்ச்சியான சேவை தேவைப்பட்டது. 2025 விதிகள் இந்த அம்சத்தை முற்றிலுமாக மாற்றியுள்ளன. ஃபிக்ஸ்ட் டர்ம் ஊழியர்கள் இப்போது ஒரு வருட சேவைக்குப் பிறகு பணிக்கொடைக்கு தகுதியுடையவர்களாகிறார்கள். இது ஒப்பந்த தொழிலாளர்கள், கிக் தொழிலாளர்கள், ஸ்டார்ட் அப் ஊழியர்கள் போன்றவர்களுக்கு மிகவும் பயனளிக்கும்.

Gratuity Calculation: பணிக்கொடை எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

பணிக்கொடையை கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் அப்படியே உள்ளது. 

பணிக்கொடை கணக்கீட்டு சூத்திரம் = (அடிப்படை + டிஏ) × (15/26) × மொத்த சேவை ஆண்டுகள். 

இங்கே, 15/26 என்பது வருடத்திற்கு 15 நாட்கள் சம்பளத்தைக் குறிக்கிறது, ஏனெனில் ஒரு மாதம் 26 வேலை நாட்களைக் கொண்டதாகக் கருதப்படுகிறது.

இந்தக் கணக்கீட்டில் சில காரணிகள் ஊழியர்களுக்கு சாதகமாக உள்ளன. உதாரணமாக, ஊழியர் ஒரு வருடத்தில் ஆறு மாதங்களுக்கு மேல் வேலை செய்தால், அது ஒரு முழு ஆண்டாகக் கணக்கிடப்படும். இருப்பினும், ஒருவர் ஆறு மாதங்களுக்கும் குறைவாக வேலை செய்தால், அது ஒரு வருடமாகக் கணக்கிடப்படாது. குறுகிய கால வேலைகளுக்கும் ஊழியர்கள் ஒரு விகிதாசார கிராஜுவிட்டியைப் பெறுவார்கள். அதாவது ஒரு ஊழியர் திட்டமிட்டதை விட முன்னதாகவே ஒரு வேலையை விட்டு வெளியேறினாலும், அவர் கிராஜுவிட்டி சலுகைகளை இழக்க மாட்டார்.

ரூ.25000 சம்பளத்தில் கிராஜுவிட்டி எவ்வளவு கிடைக்கும்?

ஓரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.25,000 என்றால், அவருக்கு எவ்வளவு கிராஜுவிட்டி கிடைக்கும்?

பணிக்கொடை சூத்திரம் எளிமையானது: (அடிப்படை + DA) × (15/26). இதன் பொருள், ஒரு மாதத்திற்கு 26 வேலை நாட்கள் இருப்பதாகக் கருதி, ஒவ்வொரு முழு வருட சேவைக்கும் நிறுவனம் ஊழியருக்கு 15 நாட்கள் சம்பளத்தை வழங்குகிறது. இந்த சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி, ரூ.25,000 சம்பளம் வாங்கும் நபரின் பணிக்கொடையை கணக்கிட்டால், அது 

(25000) × (15/26) = ரூ.14,423.

5 ஆண்டுகளுக்கு கிராஜுவிட்டியைக் கணக்கிடுவது எளிது. ரூ.25,000 அடிப்படை சம்பளத்தின் அடிப்படையில் 1 வருட கிராஜுவிட்டி தோராயமாக ரூ.14,423 ஆகும். 5 ஆண்டுகளுக்கு, இதை 5 ஆல் பெருக்கவும். கிராஜுவிட்டி தொகை தோராயமாக ரூ.72,115 ஆக இருக்கும். 7, 10 அல்லது 12 வருட சேவைக்கும் இதே முறை பொருந்தும்.

புதிய காலக்கெடு மற்றும் வரிச் சலுகைகள்

புதிய கிராஜுவிட்டி செலுத்தும் விதி ஊழியர்களுக்கு ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிவாரணமாக வந்துள்ளது. ஏனெனில் நிறுவனங்கள் இப்போது கிராஜுவிட்டி தொகையை 30 நாட்களுக்குள் வழங்க வேண்டும். முன்பு, தாமதங்கள் பெரும்பாலும் மாதங்கள் வரை நீடித்தன. ஆனால் இப்போது, ​​தாமதமானால், நிறுவனங்கள் 10% வருடாந்திர வட்டியை செலுத்த வேண்டியிருக்கும். அதாவது பணிக்கொடை கிடைக்க தாமதம் ஏற்பட்டால், அது ஊழியர்களுக்கு அதிக வரருவாயை அளிக்கும்.

வரிச் சலுகைகளும் முன்பை விட சிறப்பாக உள்ளன. தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு, ரூ.20 லட்சம் வரையிலான கிராஜுவிட்டிக்கு இப்போது முற்றிலும் வரி விலக்கு கிடைக்கும். மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு, இந்த வரம்பு ரூ.25 லட்சமாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும் படிக்க | Gratuity Rules 2025: கிராஜுவிட்டி விதிகளில் முக்கிய மாற்றங்கள், இனி இவர்களுக்கும் கிடைக்கும்

மேலும் படிக்க | புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள்: கிராஜுவிட்டிக்கு இனி 1 வருட சேவை போதும்.... இந்த ஊழியர்களுக்கு ஜாக்பாட்

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

