பணிக்கொடை விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: 5 ஆண்டுகளுக்கு முன் வேலையை விட்டால் என்ன நடக்கும்?

Gratuity Rules: மாத சம்பள பெறும் ஊழியர்களுக்கு சமீபத்திய மாதங்களில் பல முக்கிய செய்திகள் கிடைத்துள்ளன. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள் அமலுக்கு வந்த பின், பல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டுள்ளன. இவற்றை பற்றிய புரிதல் இருக்க வேண்டியது மிக அமசியமாகும். குறிப்பாக பணிக்கொடை விதிகளில் சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள்
புதிய தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்புகள் அமலுக்கு வந்திருக்கும் நிலையில், இதன் கீழ், பணிக்கொடை தொடர்பான விதிகளும் மாற்றமடைந்துள்ளன. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்கள், கிராஜுவிட்டி வழங்கும் முறையையே மாற்றியமைக்கின்றன. சிலருக்குக் கிடைக்கக்கூடிய தொகையின் அளவு அதிகரிக்கக்கூடும் என்றாலும், இதற்கான அடிப்படைத் தகுதி விதிகள் இப்போதும் முன்பு இருந்ததைப் போலவே நடைமுறையில் உள்ளன என்பதையும், வேலையை விட்டு விலகும் சரியான காலக்கட்டம் மிக முக்கியமானது என்பதையும் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைவதற்கு முன்பே வேலையை விட்டு விலகினால், எந்தெந்த ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை கிடைக்காது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகும்.
மேலும் படிக்க | புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தில் பணிக்கொடை உயர்வு? ஆனால் வரியால் வரும் சிக்கல்!
எளிதான கிராஜுவிட்டி விதிகள்
புதிய தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்புகள் (குறிப்பாக 'சமூகப் பாதுகாப்புச் சட்டம்'), பணிக்கொடை தொடர்பான விதிகளை எளிமைப்படுத்தியுள்ளன. 'குறிப்பிட்ட கால ஒப்பந்த அடிப்படையில்' (Fixed-term employment) பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு இருந்த 'ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிய வேண்டும்' என்ற நிபந்தனை நீக்கப்பட்டுள்ளது. இப்போது ஒரு ஆண்டு வழக்கமான சேவைக்குப் பிறகே அவர்களுக்கு பணிக்கொடை கிடைப்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது. அதாவது, ஒருவர் ஒப்பந்த அடிப்படையில் (Contract basis) பணிபுரிந்திருந்தால், மிகக் குறைந்த காலமே பணிபுரிந்திருந்தாலும் கூட, அவர் பணிக்கொடை பெறத் தகுதியுடையவராகலாம்.
இந்த மாற்றம், குறிப்பாக 'Gig workers' (தற்காலிகப் பணியாளர்கள்), ஒப்பந்த ஊழியர்கள் மற்றும் குறைந்த காலமே பணிபுரியும் நடைமுறை கொண்ட துறைகளில் உள்ளவர்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானதாக இருக்கும். இது ஊழியர்களுக்கான சமூகப் பாதுகாப்பு வரம்பை விரிவுபடுத்தும் நோக்கம் கொண்டது. இங்கு பணிக்கொடை கணக்கிடப்படும் முறை, உங்கள் மொத்தப் பணிக்காலத்தின் அடிப்படையிலேயே அமையும் என்பதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும்.
புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: பணிக்கொடையில் முக்கிய மாற்றங்கள்
|பணிக்கொடை விதிகள்
|புதிய தொழிலாளர் சட்டத்தில் பணிக்கொடை விதிகள் எளிமைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன
|5 ஆண்டு நிபந்தனை யாருக்கு நீக்கப்பட்டது?
|குறிப்பிட்ட கால ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஊழியர்களுக்கு இது நீக்கப்பட்டுள்ளது
|யாருக்கு புதிய விதி பொருந்தாது
|வழக்கமான நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு புதிய விதி பொருந்தாது
|கிராஜுவிட்டி கணக்கீட்டு சூத்திரம்
|(கடைசி அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) × பணி ஆண்டுகள் × 15 ÷ 26
'1 ஆண்டு விதிமுறை' அனைவருக்கும் பொருந்தாது
வழக்கமான நிரந்தர ஊழியர்களுக்கு, முன்னர் இருந்த '5 ஆண்டு விதிமுறை' தான் இப்போதும் பொருந்தும். தற்போதைய விதிகளின்படி, பணிக்கொடை பெறத் தகுதிபெற வேண்டுமானால், ஒரு ஊழியர் ஒரே நிறுவனத்தில் குறைந்தது 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும். ஒரு ஊழியர் ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைவதற்கு முன்பே வேலையை விட்டு விலகினால், பொதுவாக அவருக்கு கிராஜுவிட்டி வழங்கப்படுவதில்லை. இருப்பினும், மரணம் அல்லது நிரந்தர உடல் ஊனம் போன்ற சில குறிப்பிட்ட சூழல்களில், இந்த 5 ஆண்டு நிபந்தனையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுகிறது.
மேலும் படிக்க | Gratuity கணக்கீடு: 10, 20, 30 ஆண்டு சர்வீஸ், ரூ.50,000 சம்பளத்தில் பணிக்கொடை எவ்வளவு கிடைக்கும்?
சுருக்கமாகச் சொன்னால், புதிய தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்பின் விதிகள், அந்த '5 ஆண்டு நிபந்தனையை' முழுமையாக நீக்கிவிடவில்லை. மாறாக, பணியின் வகைக்கு ஏற்ப அந்த விதியை மாற்றியமைத்துள்ளன. எனவே, வேலையை மாற்றும் முயற்சியில் இறங்குவதற்கு முன், நீங்கள் எந்த வகையான பணிநிலையில் இருக்கிறீர்கள் என்பதையும், உங்களுக்குப் பொருந்தக்கூடிய விதிகள் எவை என்பதையும் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்வது அவசியம். இதில் இழைக்கப்படும் ஒரு சிறிய தவறு கூட, பணிக்கொடை போன்ற மிக முக்கியமான ஒரு பலனை நீங்கள் இழக்க நேரிடுவதற்கு வழிவகுத்துவிடக்கூடும்.
5 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக பணிபுரிந்தாலும் கிராஜுவிட்டி கிடைக்குமா?
கிராஜுவிட்டி என்பது, ஒரு ஊழியர் வேலையை விட்டு விலகும்போது அவருக்கு வழங்கப்படும் ஒரு மொத்தத் தொகையாகும். இருப்பினும், இந்தத் தொகையைப் பெறுவதற்கு ஒரே நிறுவனத்தில் குறைந்தது ஐந்து ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்ற விதி உள்ளது. ஆனால் இதை அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளவும் தேவை இல்லை.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை புரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு நிறுவனத்தில் ஐந்து ஆண்டுகளை நிறைவு செய்ய இன்னும் சில மாதங்களே உள்ள நிலையில், சிறந்த ஊதியம் மற்றும் உயர்ந்த பொறுப்புடன் கூடிய ஒரு புதிய வேலைவாய்ப்பு ஒருவருக்கு கிடைப்பதாக வைத்துக்கொள்ளலாம். இப்படி ஒரு சூழலில் பணி மாற்றம் செய்ய அந்த ஊழியர் நினைத்தாலும், 5 ஆண்டுகள் நிறைவடையாததால், கிராஜுவிட்டி கிடைக்காதோ என்ற கவலை தோன்றலாம். இது பல ஊழியர்கள் எதிர்கொள்ளும் ஒரு தர்மசங்கடமான நிலையாகும்.
நிபுணர்கள் அளிக்கும் நிவாரணம்
கிராஜுவிட்டி விதிகளில்ற்யே இதற்கு நிவாரணம் உள்ளதாக நிபுணர்கள் கூறுகிறார்கள். இது தொடர்பான சட்டமான 'பணிக்கொடை வழங்கல் சட்டம், 1972' (Payment of Gratuity Act, 1972) பல துணை விதிகளையும் உள்ளடக்கியிருப்பதாக நிபுணர்கள் தெரிவிக்கின்றனர். அவற்றில் ஒன்று பிரிவு 2A ஆகும். இது, ஒரு நிறுவனத்தில் நீங்கள் நான்கு ஆண்டுகளை நிறைவு செய்து, ஐந்தாவது ஆண்டில் குறைந்தது 240 நாட்கள் பணிபுரிந்திருந்தால், அந்த ஐந்தாவது ஆண்டானது ஒரு முழு ஆண்டாகவே கருதப்படும் என்று குறிப்பிடுகிறது.
நீதிமன்றங்களும் இந்தக் கோட்பாட்டிற்கு ஆதரவு தெரிவித்துள்ளன. இது தொடர்பான, Mettur Beardsell vs Regional Labour Commissioner என்ற ஒரு வழக்கில், ஐந்தாவது ஆண்டில் 240 நாட்கள் பணிபுரியும் ஒரு ஊழியர் அந்த ஆண்டை முழுமையாக நிறைவு செய்தவராகவே கருதப்படுவார் என்றும், எனவே அவர் பணிக்கொடை பெறுவதற்குத் தகுதியுடையவர் என்றும் சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததாக கூறப்படுகின்றது.
வேலையை விட்டு விலகுவதற்கு முன் நினைவில் கொள்ள வேண்டியவை
உங்கள் வேலையை விட்டு விலகுவது போன்ற எந்தவொரு முடிவையும் எடுப்பதற்கு முன், சில முக்கியமான விஷயங்களை நினைவில் கொள்வது அவசியமாகும்.
- பணி நியமனக் கடிதங்கள், ஊதியச் சீட்டுகள் (salary slips) மற்றும் வருகைப் பதிவேடுகள் ஆகியவற்றின் ஆவணங்களை முறையாகப் பராமரிப்பது அவசியம்.
- ஏனெனில், உங்கள் தொடர் பணி அனுபவத்தையும், பணிபுரிந்த நாட்களையும் நிரூபிக்க இந்த ஆவணங்கள் பெரிதும் உதவும்.
- உங்கள் பணிவாழ்வின் ஆரம்ப ஆண்டுகளில் கிராஜுவிட்டி அவ்வளவு முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாகத் தோன்றாமல் இருக்கலாம்.
- ஆனால் காலப்போக்கில், அது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க நிதி ஆதாரமாக உருவெடுக்கக்கூடும்.
- ஆகையால், பணிக்கொடை பெறுவதற்கான தகுதி நிலையை நீங்கள் நெருங்கிக்கொண்டிருக்கும் வேளையில், சற்றுப் பொறுமையுடன் காத்திருப்பது உங்களுக்குப் பலனளிக்கும்.
- பணிக்கொடை தொடர்பான விதிகள் காலத்திற்கு ஏற்ப மாறிக்கொண்டே உள்ளது.
- உங்கள் அடுத்தகட்ட பணி நகர்வை மேற்கொள்வதற்கு முன், இன்னும் சில மாதங்கள் கூடுதலாகப் பணிபுரிவது உங்கள் நிதிநிலையில் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா என்பதைச் சிந்தித்துப் பார்ப்பதே புத்திசாலித்தனமாகும்.
மேலும் படிக்க | புதிய தொழிலாளர் சட்டம்: கையில் கிடைக்கும் சம்பளம் குறையுமா? PF, பணிக்கொடைக்கு என்னவாகும்?
பணிக்கொடை பற்றி அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs):
1. புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களால் பணிக்கொடையில் தெளிவு கிடைத்துள்ளதா?
ஆம், புதிய தொழிலாளர் சட்டங்களில், குறிப்பாக ஊழியர் நலன்களின் மிகவும் நுட்பமான கூறுகளில் ஒன்றான பணிக்கொடை தொடர்பான தெளிவின்மையை நீக்க முயற்சிக்கப்பட்டுள்ளது.
2. 50% அடிப்படை ஊதிய விதி என்றால் என்ன?
மாற்றப்பட்ட ஊதிய வரையறையின் கீழ், அடிப்படை ஊதியம் மொத்த சம்பளத்தில் குறைந்தபட்சம் 50% ஆக இருக்க வேண்டும்.
3. பணிக்கொடை என்றால் என்ன?
ஒரு நிறுவனம் தனது ஊழியரின் பணி அனுபவத்தைப் பாராட்டி, அவரது சேவைக்காக வழங்கும் ஒரு வகையான வெகுமதி பணிக்கொடை எனப்படும்.