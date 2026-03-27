  • நிறுவனம் திவால் ஆனால் ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை கிடைக்குமா? விதிகள் என்ன?

நிறுவனம் திவால் ஆனால் ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை கிடைக்குமா? விதிகள் என்ன?

Gratuity Rules: ஒரு நிறுவனம் திவால் நிலையை அடைந்தால், அந்த விவகாரம் NCLT-க்கு (தேசிய நிறுவனச் சட்டத் தீர்ப்பாயம்) பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை விற்று கிடைக்கும் நிதியிலிருந்து உரியவர்களுக்குப் பணம் விநியோகிக்கப்படுகிறது.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Mar 27, 2026, 03:49 PM IST
  • ஒரு நிறுவனம் திவால் நிலையை அடைந்தால், அந்த விவகாரம் NCLT-க்கு பரிந்துரைக்கப்படுகிறது.
  • அதைத் தொடர்ந்து, நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை விற்று கிடைக்கும் நிதியிலிருந்து உரியவர்களுக்குப் பணம் விநியோகிக்கப்படுகிறது.
  • ஊழியர்களின் பணிக்கொடை மற்றும் PF நிலுவைத் தொகைகள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தீர்க்கப்படுகின்றன.

ஐபிஎல் 2026: 2 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்ட 10 அணிகள்... சிஎஸ்கே பிரிவில் எந்தெந்த அணிகள் இருக்கு?
வானிலை அப்டேட் : ஈரோடு, நாமக்கல், கிருஷ்ணகிரி, வேலூரில் மழைக்கு வாய்ப்பா?
குரு - புதன் சேர்க்கை.. இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு ராஜயோகம்! பண வரவு அதிகரிக்கும்
குரு பெயர்ச்சி.. 4 ராசிக்காரர்களுக்கு செம லக்! பணம், புகழ் அதிகரிக்கும்
நிறுவனம் திவால் ஆனால் ஊழியர்களுக்கு பணிக்கொடை கிடைக்குமா? விதிகள் என்ன?

Gratuity Rules: மாத சம்பளம் பெறும் ஊழியரா நீங்கள்? எத்தனை ஆண்டுகள் பணியாற்றினால் பணிக்கொடை கிடைக்கும் தெரியுமா? நீங்கள் பணிபுரியும் நிறுவனம் திவால் ஆனால், உங்களுக்கு பணிக்கொடை கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? பணிக்கொடை எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

நிறுவனம் திவால் ஆனால், ஊழியர்களின் உரிமைகளே முதன்மையாகப் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என்று 2026-ஆம் ஆண்டின் IBC விதிகள் வலியுறுத்துகின்றன. வங்கிகளை விட பணிக்கொடை மற்றும் PF கொடுப்பனவுகளுக்கு எவ்வாறு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது என்பதையும், எந்தெந்தச் சூழ்நிலைகளில் ஊழியர்களின் பணம் முழுமையாகப் பாதுகாப்பாக இருக்கும் என்பதையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

நிறுவனம் திவால் ஆனால் பணிக்கொடை கிடைக்காதா?

ஒரு நிறுவனம் திடீரென திவால் ஆகும்போது, ​​ஊழியர்களுக்கு ஏற்படும் முதன்மையான அச்சம் என்னவென்றால், தங்கள் பணிக்கொடை மற்றும் PF நிதிகளை இழக்க நேரிடுமா என்பதுதான். பல ஆண்டுகளாகத் தாங்கள் கடினமாக உழைத்துச் சேர்த்த உழைப்பின் பலன்களுக்கு என்ன நேரும்? என்ற கவலை அவர்களை பற்றிக்கொள்கிறது. இருப்பினும், எதார்த்த நிலை முற்றிலும் மாறுபட்டது. 2026-ஆம் ஆண்டில் அமல்படுத்தப்பட்ட விதிகளின்படி, IBC சட்டம் ஊழியர்களுக்குப் பெரும் அதிகாரத்தை வழங்குகிறது. அதன்படி, வங்கிகளின் உரிமைகளுக்கு முன்பாகவே ஊழியர்களின் உரிமைகள் பாதுகாக்கப்படுகின்றன.

IBC சட்டம் கூறுவது என்ன?

'திவால் மற்றும் பணமுடிப்புச் சட்டம்' (Insolvency and Bankruptcy Code - IBC) ஒரு தெளிவான விதியை வகுத்துள்ளது. ஒரு நிறுவனத்தின் சொத்துக்கள் விற்கப்படும்போது, ​​ஊழியர்களுக்குச் சேர வேண்டிய நிலுவைத் தொகையே முதலில் வழங்கப்பட வேண்டும். இந்தச் சட்டக் கட்டமைப்பின் கீழ், பணிக்கொடை மற்றும் PF நிதிகளுக்கு "முன்னுரிமை பெறும் சிறப்புப் பணம் செலுத்துதல்" (Overriding Preferential Payments) என்ற அந்தஸ்து வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதாவது, வங்கிகள், கடன் வழங்குநர்கள் அல்லது பிற கடனாளிகள் ஆகியோர் பின்னரே வருவர்கள், ஊழியர்களே முதன்மையாகக் கருதப்படுவார்கள்.

வங்கிகளுக்கு முன்பாகவே ஊழியர்களுக்கு ஏன் பணம் வழங்கப்படுகிறது?

IBC-யின் வாட்டர்ஃபால் மெகானிசம் எனப்படும் செயல்முறையின் ஒரு முக்கிய அம்சம் என்னவென்றால், பணிக்கொடை நிதியானது நிறுவனத்தின் பொதுவான சொத்துக்களின் (Liquidation Estate) ஒரு பகுதியாகக் கருதப்படுவதில்லை. இதன் நேரடி விளைவால், வங்கிகளால் இந்த நிதிகளின் மீது உரிமை கோர முடியாது. எனவே, நிறுவனம் முழுமையாக மூடப்பட்டாலும் கூட, ஊழியர்களின் பணம் பாதுகாப்பாகவே இருக்கும்.

நிறுவனம் மூடப்பட்டாலும் பணிக்கொடை வழங்கப்படுமா?

ஆம், இதுவே இச்சட்டத்தின் மிகப்பெரிய பலமாகும். உண்மையில், நிறுவனம் தனது செயல்பாடுகளை முழுமையாக நிறுத்திக்கொண்டாலும் கூட, ஊழியர்களுக்குச் சேர வேண்டிய பணிக்கொடை நிதியை வழங்குவது கட்டாயமாகும். எனவே, இது நிறுவனத்தின் விருப்பத்திற்கு உட்பட்ட ஒரு விஷயம் மட்டுமல்ல, மாறாக, சட்டரீதியாகக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றப்பட வேண்டிய ஒரு கடமையாகும். புதிய பணிக்கொடை  விதிகளின்படி, ஒரு நிறுவனம் திவால் ஆகும் பட்சத்தில் (IBC கட்டமைப்பின் கீழ்), பணிக்கொடைக்கு 'பாதுகாக்கப்பட்ட கடன்' என்ற அந்தஸ்து வழங்கப்படுகிறது. இதன் விளைவாக, அப்பணத்தைச் செலுத்துவதற்கு முன்னுரிமை அளிக்கப்படுகிறது.

நலிவடைந்து வரும் ஒரு நிறுவனத்திடமிருந்து நிதியை மீட்டெடுப்பதற்கான சட்டரீதியான வழிமுறை என்ன?

ஒரு நிறுவனம் திவால் நிலையை அடைந்தால், அந்த விவகாரம் NCLT-க்கு (தேசிய நிறுவனச் சட்டத் தீர்ப்பாயம்) பரிந்துரைக்கப்படுகிறது. அதைத் தொடர்ந்து, நிறுவனத்தின் சொத்துக்களை விற்று கிடைக்கும் நிதியிலிருந்து உரியவர்களுக்குப் பணம் விநியோகிக்கப்படுகிறது. இந்த முழு செயல்முறையின் போதும், ஊழியர்களின் பணிக்கொடை மற்றும் PF (வருங்கால வைப்பு நிதி) நிலுவைத் தொகைகள் முன்னுரிமை அடிப்படையில் தீர்க்கப்படுகின்றன. அதாவது, அவை மற்ற கடன்களுக்கு முன்பாகவே முழுமையாகச் செலுத்தப்படுகின்றன.

பணிக்கொடை என்றால் என்ன?

பணிக்கொடை என்பது நிறுவனத்தின் மீதான ஊழியர்களின் விசுவாசத்திற்கும், அவர்களது கடின உழைப்பிற்கும் வழங்கப்படும் ஒரு வெகுமதியாகும். நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் கணிசமான காலத்திற்குப் பணியாற்றிய பிறகு, வேலையிலிருந்து விலகும்போதோ அல்லது ஓய்வுபெறும்போதோ, அந்நிறுவனம் உங்களுக்கு ஒரு மொத்தத் தொகையை வழங்குகிறது. இத்தொகையானது, உங்கள் எதிர்காலத்திற்கான நிதிப் பாதுகாப்பில் ஒரு மிக முக்கியமான அங்கமாகத் திகழ்கிறது.

புதிய தொழிலாளர் விதிகளில் வந்துள்ள மாற்றங்கள்

சமீபத்தில் அமலுக்கு வந்த புதிய தொழிலாளர் சட்டத் தொகுப்புகள் (Labor Codes), பணிக்கொடை தொடர்பான விதிமுறைகளை மேலும் வலுப்படுத்தியுள்ளன. முன்னதாக, பணிக்கொடை பெற குறைந்தபட்சம் 5 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும் என்பது கட்டாயமாக இருந்தது. ஆனால், புதிய விதிகளின்படி, நிலையான கால ஒப்பந்த ஊழியர்கள் மற்றும் ஒப்பந்த அடிப்படையில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள், வெறும் ஓராண்டு பணி முடித்த உடனேயே பணிக்கொடை சலுகைகளைப் பெறத் தகுதி பெறுகின்றனர். இதன் மூலம், முன்னெப்போதையும் விட அதிகமான எண்ணிக்கையிலான ஊழியர்களால் இச்சலுகைகளைப் பெற்றுப் பயனடைய முடியும்.

பணிக்கொடை பெறுவதற்கான தகுதி என்ன?

10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பணிக்கொடை வழங்கப்பட வேண்டும். கிராஜுவிட்டி தொகையானது பொதுவாக, ஊழியர் ஓய்வுபெறும்போதோ, வேலையிலிருந்து விலகும்போதோ, துரதிர்ஷ்டவசமாக உயிரிழக்கும்போதோ அல்லது நிரந்தர உடல் ஊனத்திற்கு ஆளாகும்போதோ வழங்கப்படுகிறது. பணிக்கொடை என்பது நிறுவனத்தின் விருப்பத்தின் பேரில் வழங்கப்படும் ஒரு போனஸ் அல்ல, மாறாக, அது ஒரு சட்டரீதியான உரிமையாகும். எனவே, அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பணிக்கொடைத் தொகையைக் கோருவதற்கு சட்டபூர்வமான உரிமை பெறுகிறார்கள்.

கிராஜுவிட்டி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

பணிக்கொடை தொகையைக் கணக்கிடுவதற்கான சூத்திரம் மிகவும் எளிமையானது. கிராஜுவிட்டி சூத்திரம்: (கடைசி அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) × பணி ஆண்டுகள் × 15 ÷ 26. அதாவது ஊழியர்கள் கடைசியாகப் பெற்ற சம்பளம் மற்றும் மொத்தப் பணி அனுபவத்தின் அடிப்படையில் பணிக்கொடை கணக்கிடப்படுகிறது. குறிப்பாக, ஊழியர்கள் நிறைவு செய்த ஒவ்வொரு முழுப் பணி ஆண்டிற்கும், 15 நாட்கள் சம்பளத்திற்கு இணையான தொகையாக இது நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. ஒரு குறிப்பிட்ட ஆண்டிற்குள் நீங்கள் ஆறு மாதங்களுக்கும் மேலாகப் பணியாற்றியிருந்தால், அந்தப் பணி காலமானது ஒரு முழுப் பணி ஆண்டாகவே கருதப்படும்.

கிராஜுவிட்டி தொகை எப்படி கிடைக்கும்?

புதிய விதிமுறைகளின்படி, ஊழியர்கள் தங்கள் வேலையை விட்டு விலகிய பிறகு, பணிக்கொடைக்காக நீண்ட காலம் காத்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இனி இல்லை. தற்போது, ​​பணிக்கொடை தொகையை ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் வழங்குவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஊழியர்களுக்கு உடனடி நிதி நிவாரணம் கிடைக்கிறது. மேலும், இதில் மிகச் சிறந்த அம்சம் என்னவென்றால், பணிக்கொடை தொகைக்கு முழுமையாக வரி விலக்கு கிடைக்கும். அதாவது, நீங்கள் பெறும் முழுத் தொகையும் நேரடியாக உங்கள் வங்கிக் கணக்கிலேயே வரவு வைக்கப்படும்.

அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் (FAQs)

1. பணிக்கொடை என்றால் என்ன?
பணிக்கொடை என்பது நிறுவனத்தின் மீதான ஊழியர்களின் விசுவாசத்திற்கும், அவர்களது கடின உழைப்பிற்கும் வழங்கப்படும் ஒரு வெகுமதியாகும். 

2. கிராஜுவிட்டி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
கிராஜுவிட்டி சூத்திரம்: (கடைசி அடிப்படை ஊதியம் + அகவிலைப்படி) × பணி ஆண்டுகள் × 15 ÷ 26

3. பணிக்கொடை பெறுவதற்கான தகுதி என்ன?
10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட ஊழியர்களைக் கொண்ட நிறுவனங்களில் பணிபுரியும் அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் பணிக்கொடை வழங்கப்பட வேண்டும்.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

