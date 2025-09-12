English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

அரசு ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்: மோடி அரசு கொடுத்த குட் நியூஸ், இனி உடனடியாக பென்ஷன் கிடைக்கும்

Central Government Pensioners: மத்திய அரசின் புதிய திட்டத்தின் கீழ், மத்திய அரசு ஊழியர்கள் தன்னார்வ ஓய்வு பெற்றாலும் உடனடியாக ஓய்வூதியம் கிடைக்கத் தொடங்கும். இதை பற்றி இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 12, 2025, 02:14 PM IST
  • ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் முக்கிய அறிவிப்பு.
  • ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து நிலவும் சர்ச்சை என்ன?
  • NPS -க்கு எதிராக உள்ள கோரிக்கை என்ன?

அரசு ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்: மோடி அரசு கொடுத்த குட் நியூஸ், இனி உடனடியாக பென்ஷன் கிடைக்கும்

Pensioners Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி. 8வது சம்பளக் குழு மற்றும் அகவிலைப்படி அதிகரிப்பிற்காகக் காத்திருக்கும் ஊழியர்களுக்கு மோடி அரசு பெரிய நிவாரணத்தை வழங்கியுள்ளது. பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (Unified Pension Scheme - UPS) கீழ் ஒரு சிறப்பு அறிவிப்பை வெளியிட்டுள்ளது.

VRS: ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் கீழ் அறிவிப்பு

மத்திய அரசு பணிகளில் பணிபிரியும் ஊழியர் தன்னார்வ ஓய்வு (Voluntary Retirement) பெற்றால், அவருக்கு உடனடியாக ஓய்வூதியத்தின் பலன் கிடைக்கும். ஓய்வுக்குப் பிறகு நிதிப் பாதுகாப்பை விரும்பும் லட்சக்கணக்கான ஊழியர்களுக்கு இந்தச் செய்தி ஒரு நிவாரணமாக இருக்கும்.

UPS: முன்பு நீண்ட காத்திருப்பு இருந்தது, இப்போது உடனடி நிவாரணம்

முந்தைய விதிகளின்படி, ஒரு ஊழியர் தன்னார்வ ஓய்வு பெற்றால், அவர் ஓய்வூதியத்திற்காக நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியிருந்தது. இந்த தாமதம் காரணமாக, ஊழியர்கள் நிதி சிக்கல்களை எதிர்கொள்ள வேண்டியிருந்தது. ஆனால் இப்போது அரசாங்கத்தின் இந்தப் புதிய முடிவால், ஓய்வூதியம் ஓய்வு பெற்ற உடனேயே தொடங்கும். 

சில காரணங்களால் தங்கள் முழு பணி காலத்தை முடிப்பதற்கு முன்பே ஓய்வு பெற விரும்பும் ஊழியர்களுக்கு இந்த நடவடிக்கை மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். பைனான்சியல் எக்ஸ்பிரஸின் அறிக்கையின்படி, இந்த முடிவு ஊழியர்களுக்கு நிதி ஸ்திரத்தன்மையை வழங்க உதவும்.

ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் குறித்து நிலவும் சர்ச்சை என்ன?

மத்திய அரசு சுமார் 24 லட்சம் மத்திய ஊழியர்களுக்காக தேசிய ஓய்வூதிய முறைக்கு மாற்றாக ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (Unified Pension Scheme) தொடங்கியுள்ளது. ஆனால் சில அமைப்புகள் மற்றும் நிபுணர்கள் இந்தத் திட்டம் குறித்து கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளனர். இந்த திட்டத்தின் கீழ், ஒரு ஊழியர் தன்னார்வ ஓய்வு பெற்றால், உண்மையான பணி ஓய்வு வயது வரை அவருக்கு ஓய்வூதியத்தின் பலன் கிடைக்காது என்பது அவர்களின் மிகப்பெரிய புகாராக இருந்தது. இந்தக் குறைபாட்டின் காரணமாக, பல ஊழியர் அமைப்புகள் இந்தத் திட்டத்தை எதிர்த்து, அதை மேலும் மேம்படுத்தக் கோரி வருகின்றன.

NPS -க்கு எதிராக உள்ள கோரிக்கை என்ன?

மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் நீண்ட காலமாக தேசிய ஓய்வூதிய முறையை (National Pension System - NPS) ஒழிக்க வேண்டும் என்று கோரி வருகின்றனர். 2004 ஆம் ஆண்டில், பழைய ஓய்வூதியத் திட்டத்தை (Old Pension Scheme - OPS) நிறுத்தி NPS ஐ அரசாங்கம் செயல்படுத்தியது. இருப்பினும், இந்த அமைப்பில் ஆயுதப்படைகள் சேர்க்கப்படவில்லை. NPS இல் பல குறைபாடுகள் இருப்பதாகவும், இதன் காரணமாக அவர்களின் நிதிப் பாதுகாப்பு ஆபத்தில் இருப்பதாகவும் ஊழியர் சங்கங்கள் கூறுகின்றன. 

இந்தக் கோரிக்கைகளைக் கருத்தில் கொண்டு, அரசாங்கம் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது, இதில் NPS மற்றும் OPS இன் சில சிறப்பு விதிகளை இணைத்து ஒரு புதிய விருப்பம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

