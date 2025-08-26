ஜிஎஸ்டி குட் நியூஸ்: உணவு, ஆடைகள், சிமெண்ட், காப்பீடு, கார்... எல்லாமே விலை குறையுதா?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

GST Latest News: ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் அடுத்த கூட்டம் செப்டம்பர் 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் நடக்கவுள்ளது. இந்த கூட்டத்திற்கு பிறகு எந்தெந்த பொருட்களின் விலை குறையும்? இந்த பதிவில் தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Aug 26, 2025, 01:04 PM IST
  • ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் செயல்படுகிறது.
  • அனைத்து மாநிலங்களின் உறுப்பினர்களும் இதில் அடங்குவர்.
  • ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் அடுத்த கூட்டம் செப்டம்பர் 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் நடக்கவுள்ளது.

GST Reforms Latest News: ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் அடுத்த மாதம் கூட உள்ளது. இதில், பல பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கான வரியைக் குறைக்கும் திட்டம் குறித்து விவாதிக்கப்படும். இந்த பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளில் சிமென்ட், சலூன்கள் மற்றும் பியூட்டி பார்லர்கள் போன்ற பொதுவான சேவைகள் மற்றும் ஆயுள் மற்றும் சுகாதார காப்பீட்டு பிரீமியங்கள் அடங்கும். 

சுவை கூடும் உணவுப் பொருட்கள்: வரி குறைப்பா?

உணவுப் பொருட்கள் மற்றும் ஆடைகளை 5% அடுக்கில் கொண்டுவருவதற்கான திட்டம் உள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது வரி முறையை எளிதாக்கி வகைப்பாடு சிக்கல்களை நீக்கும். வரி குறித்து எந்த தவறான புரிதலும் இருக்கக்கூடாது என்று அரசாங்கம் விரும்புகிறது. ஆகையால் அனைத்து மாற்றங்களும் எளிய முறையில் விவரிக்கப்படும் என நம்பப்படுகின்றது.

சிமென்ட் மீதான வரி குறைகிறதா?

- சிமென்ட் மீதான வரியை 28% இலிருந்து 18% ஆகக் குறைக்க ஒரு திட்டம் உள்ளது. 

- நீண்ட காலமாக கட்டுமானம் மற்றும் உள்கட்டமைப்பு துறைகள் இதைக் கோரி வருகின்றன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

- சிமென்ட் ஒரு அத்தியாவசிய கட்டுமானப் பொருளாக உள்ளது. 

- சிமெண்ட் மீதான வரி குறைந்தால், அது வாடிக்கையாளர்களுக்கு நேரடி பலனை அளிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. 

- ஆனால் வரி குறைப்புகளின் பலனை நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கினால் மட்டுமே இது நடக்கும். 

- பெரும்பாலும் சிமென்ட் நிறுவனங்கள் ஒன்றாக விலைகளை அதிகரிப்பதாக குற்றச்சாட்டு உள்ளது.

காப்பீட்டின் மீதான ஜிஎஸ்டி

- சில பொது சேவைகளுக்கான வரியை 18% இலிருந்து 5% ஆகக் குறைக்க முடியுமா என்பதையும் அரசாங்கம் பரிசீலித்து வருகிறது. 

- தற்போது சிறிய சலூன்களுக்கு விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது, ஆனால் நடுத்தர மற்றும் உயர் ரக சலூன்களுக்கு 18% ஜிஎஸ்டி வசூலிக்கப்படுகிறது. 

- இதன் சுமை இறுதியில் வாடிக்கையாளர்கள் மீதுதான் விழுகிறது. 

- இதேபோல், கால காப்பீடு (டர்ம் இன்ஷ்யூரன்ஸ்), சுகாதார காப்பீட்டு பாலிசிகளை (ஹெல்த் இன்ஷ்யூரன்ஸ் பாலிசி) வாங்குபவர்களுக்கு ஜிஎஸ்டி பூஜ்ஜியமாக்கப்படும் என கூறப்படுகின்றது.

- இதன் மூலம் மக்களுக்கு தேவையான காப்பீடு கிடைக்கும் என்றும், அதிகமான மக்கள் காப்பீடு பெறுவார்கள் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

GST Council Meeting: அடுத்த ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் கூட்டம் எப்போது நடைபெறும்?

ஜிஎஸ்டி கவுன்சில் மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தலைமையில் செயல்படுகிறது. அனைத்து மாநிலங்களின் உறுப்பினர்களும் இதில் அடங்குவர். ஜிஎஸ்டி கவுன்சிலின் அடுத்த கூட்டம் செப்டம்பர் 3 மற்றும் 4 ஆகிய தேதிகளில் நடக்கவுள்ளது. வரி அடுக்கைக் குறைப்பது குறித்து இதில் முடிவெடுக்கப்படும். பெரும்பாலான பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளுக்கு 5% மற்றும் 18% அடுக்குகள் இருக்கும். சில பொருட்கள் மற்றும் ஆடம்பரப் பொருட்களுக்கு 40% வரி விதிக்கப்படும்.

பெரிய கார்களுக்கு வரி

மேற்கு வங்கம் போன்ற சில மாநிலங்கள் ஜிஎஸ்டியின் உச்ச வரம்பை 40% இலிருந்து அதிகரிக்க பரிந்துரைத்துள்ளன. ஆனால் இது தவறான செய்தியை அனுப்பும் என்று வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. இது தவிர, இதற்கு சட்டத்தில் பெரிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட வேண்டும். சிறிய கார்களுக்கு (4 மீட்டர் நீளம் வரை) 18% வரி விதிக்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கருதுகிறது. பெரிய கார்களுக்கு 40% வரி விதிக்கப்படும். தற்போது இவற்றுக்கு 50% (28% ஜிஎஸ்டி மற்றும் 22% செஸ்) ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படுகிறது.

சரக்கு மற்றும் சேவைகள் வரி

ஜிஎஸ்டி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டபோது, ​​அரசாங்கத்திற்கு எந்த இழப்பும் ஏற்படாத வகையில் வரி விகிதங்கள் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இருந்ததாக ஒரு அதிகாரி கூறினார். ஆனால் எட்டு வருட அனுபவத்திற்குப் பிறகு, நாம் ஒரு புதிய மற்றும் எளிதான முறையை நோக்கி நகர வேண்டும். இந்த அமைப்பு வாடிக்கையாளர்களுக்கும் அரசாங்கத்திற்கும் பயனளிக்கும். வரி முறை மக்கள் அதை எளிதாகப் புரிந்துகொள்ளும் வகையில் இருக்க வேண்டும் என்றும், அரசாங்கத்திற்கும் எந்த இழப்பும் ஏற்படாத வகையில் அமைய வேண்டும் என்றும் அரசாங்கம் விரும்புகிறது.

