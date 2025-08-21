GST அடுக்குகளில் மாற்றம்: 12%, 28% வரி அடுக்குகள் நீக்கம்... ஒப்புதல் கொடுத்த அமைச்சரவை குழு

GST Slabs Changed: ஜிஎஸ்டி விகிதங்களில் ஒரு பெரிய புதுப்பிப்பு வந்துள்ளது. ஜிஎஸ்டி (சரக்கு மற்றும் சேவை வரி) விகிதங்களை எளிமைப்படுத்தும் நோக்கில், இன்று நடந்த ஒரு முக்கியமான கூட்டத்தில், இரண்டு அடுக்கு விகிதங்களை நீக்கும் மத்திய அரசின் திட்டத்திற்கு அமைச்சரவை குழு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
GST Rate Rationalisation: ஜிஎஸ்டி விகித அடுக்குகளில் மாற்றம்
ஜிஎஸ்டி விகித பகுத்தாய்வு குறித்த அமைச்சர்கள் குழுவின் (GoM) தலைவரான பீகார் துணை முதல்வர் சாம்ராட் சவுத்ரி, 12 மற்றும் 28 சதவீதத்துக்கான இரண்டு அடுக்குகளை நீக்கும் திட்டத்தை மத்திய அரசு ஏற்றுக்கொண்டுள்ளதாகக் கூறியுள்ளார். இப்போது 5, 18 மற்றும் 40 சதவீத அடுக்குகளின் திட்டம் மட்டுமே முன்வைக்கப்பட உள்ளது.
ஜிஎஸ்டியின் புதிய கட்டமைப்பு
- ஜிஎஸ்டி -யின் 5%, 12%, 18% மற்றும் 28% என்ற தற்போதைய அடுக்குகளை மாற்றி மத்திய அரசு ஒரு புதிய கட்டமைப்பை முன்மொழிந்துள்ளதாக வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
- இந்த திட்டத்தின் மையத்தில் இரண்டு முக்கிய விகிதங்களை - 5% மற்றும் 18% - மட்டும் வைத்திருப்பது பற்றிய யோசனை உள்ளது.
- இதன் கீழ், 12% வரி வரம்பில் உள்ள 99% பொருட்களை 5% வரி வரம்பிற்குள் கொண்டு வரவும், 28% வரி வரம்பில் உள்ள 90% பொருட்கள் மற்றும் சேவைகளை 18% வரி வரம்பிற்குள் கொண்டு வரவும் ஒரு திட்டம் உள்ளது.
- இது தவிர, பான் மசாலா, புகையிலை மற்றும் ஆன்லைன் கேமிங் போன்ற டீமெரிட் பொருட்களுக்கு 40% சிறப்பு வரி வரம்பும் முன்மொழியப்பட்டுள்ளது.
கூடுதல் 40% வரி வரம்பு
'சின்’ பொருட்கள் என அழைகப்படும் பான் மசாலா, புகையிலை போன்றவற்றுக்கும் ஆடம்பரப் பொருட்களுக்கு புதிய 40 சதவீத ஜிஎஸ்டி வரி வரம்பு ஒன்றையும் அரசாங்கம் முன்மொழிந்துள்ளது. இந்த வரி வரம்பு புகையிலை, பான் மசாலா பொருட்கள் மற்றும் ஆடம்பர கார்களை உள்ளடக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உத்தரபிரதேச நிதியமைச்சர் சுரேஷ் குமார் கன்னாவும், மையத்தின் திட்டத்தில் அதி ஆடம்பர மற்றும் சின் பொருட்களுக்கு 40 சதவீத வரி விதிப்பதும் அடங்கும் என்பதை உறுதிப்படுத்தியுள்ளார்.
இருப்பினும், ஒரு சில மாநில அமைச்சர்கள் 40 சதவீத ஜிஎஸ்டி அடுக்குக்கு மேல் கூடுதல் செஸ் வரியை முன்மொழிந்துள்ளதாக PTI அறிக்கை கூறுகிறது. மேற்கு வங்க நிதியமைச்சர் சந்திரிமா பட்டாச்சார்யா, தனது மாநிலம் 40 சதவீத ஜிஎஸ்டி விகிதத்திற்கு மேல் வரி விதிக்க முன்மொழிந்துள்ளதாகவும், இதனால் கார்கள் போன்ற ஆடம்பர் பொருட்கள் மற்றும் சின் பொருட்கள் மீதான தற்போதைய வரி விகிதம் பராமரிக்கப்படுவதாகவும் தெரிவித்தார்.
மாநிலங்கள் ஏன் செஸ் வரியை விரும்புகின்றன?
குறைக்கப்பட்ட ஜிஎஸ்டி அடுக்குகள் மாநிலங்களுக்கான மொத்த வரி வசூலைக் குறைக்குமா என்பது குறித்து மாநில அமைச்சர்கள் கவலையை வெளிப்படுத்தியுள்ளனர்.
புதிய ஜிஎஸ்டி அடுக்குகளை அமல்படுத்திய பிறகு மத்திய மற்றும் மாநிலங்களுக்கு ஏற்படும் வருவாய் இழப்பு குறித்து மையத்தின் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படவில்லை என்று சந்திரிமா பட்டாச்சார்யா கூறினார். ஜிஎஸ்டி சட்டத்தின் பிரிவு (1) திருத்தப்பட வேண்டும் என்று அவர் பரிந்துரைத்தார்.
இதேபோல், அரசாங்கக் குழுவின் ஒரு பகுதியாக இருந்த துணை முதல்வர் மல்லு பட்டி விக்ரமார்கா, இழப்பீட்டு செஸை வழங்கும் போது, சின் பொருட்கள் அல்லது ஆடம்பரப் பொருட்களின் மீதான ஜிஎஸ்டி விகிதங்கள் தற்போதைய நிலைக்கு அதிகரிக்கப்படலாம் என்றும், வசூலிக்கப்படும் கூடுதல் தொகை அந்தந்த மாநிலங்களுக்கு வழங்கப்படலாம் என்றும் கூறினார்.
லும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பரிசு, பென்ஷன் விதிகளில் மாற்றம்
மேலும் படிக்க | தீபாவளிக்கு 12,000 சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம், டிக்கெட்டில் 20% சிறப்புத் தள்ளுபடி
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ