மூத்த குடிமக்களுக்கு ஜாக்பாட்!! விமான டிக்கெட்டுகளில் மெகா தள்ளுபடி... ஏர் இந்தியா அதிரடி

Senior Citizens Flight Ticket Concession: மூத்த குடிமக்களுக்கு விமான டிக்கெட்டுகளில் எவ்வளவு தள்ளுபடி அளிக்கப்படுகின்றது? இதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன? இந்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 3, 2025, 11:57 AM IST
  • 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு விமான பயணங்களில் தள்ளுபடி.
  • ஏர் இந்தியா அறிவிப்பு.
  • இதற்கான நிபந்தனைகள் என்ன?

Senior Citizens Latest News: மூத்த குடிமக்களுக்கு முக்கிய செய்தி!! ஏர் இந்தியா நிறுவனம், உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமான பயணங்களில் 60 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு தள்ளுபடிகளை வழங்குகிறது. வயது வரம்புகளை பூர்த்தி செய்யும் பயணிகள், ஏர் இந்தியாவின் இணையதளம், மொபைல் செயலி, விமான நிலைய கவுண்டர்கள் அல்லது வாடிக்கையாளர் சேவை சேனல்கள் மூலம் விமான டிக்கெட்டுகளை முன்பதிவு செய்யும் போது அடிப்படை கட்டணங்களில் தள்ளுபடியை பெறலாம். 

மூத்த குடிமக்களுக்கு விமான டிக்கெட்டுகளில் கிடைக்கும் தள்ளுபடிகள், இதற்கான நிபந்தனைகள் என இது குறித்த அனைத்து விவரங்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Discounts on Domestic Flights:

உள்நாட்டு விமானங்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கான தள்ளுபடிகள்

- 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பயணிகள், குறைந்த அடிப்படை கட்டணத்தில் ஏர் இந்தியாவின் உள்நாட்டு விமானங்களில் முன்பதிவு செய்யலாம். 

- விமான நிறுவனத்தின் இணையதளம் அல்லது மொபைல் செயலியில் முன்பதிவு செய்யும் போது மூத்த குடிமக்கள் விருப்பம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டால் தானாக தள்ளுபடி அளிக்கப்படும்.

- மேலும் செக்-அவுட் செய்யும்போது, ஒருங்கிணைந்த கட்டண இடைமுகம் (UPI) மூலம் பணம் செலுத்தும் பயணிகள், UPIPROMO என்ற விளம்பர குறியீட்டை பயன்படுத்தி ஒரு நபருக்கு ரூ.200 வரை தள்ளுபடி பெறலாம். 

- இந்த இரண்டு வகையான தள்ளுபடிகளையும் இணைத்தால், மூத்த குடிமக்கள் உள்நாட்டு பயணத்தில் கணிசமாக சேமிக்க முடியும்.

Discounts on International Flights:

சர்வதேச விமானங்களில் மூத்த குடிமக்களுக்கான தள்ளுபடிகள்

- சர்வதேச விமானங்களுக்கு, மூத்த குடிமக்கள் அனைத்து கேபின்களிலும் அடிப்படை கட்டணங்களில் 10 சதவீதம் வரை தள்ளுபடி பெறலாம். 

- இந்த தள்ளுபடியைப் பெற, பயணிகள் ஏர் இந்தியாவின் முன்பதிவு விட்ஜெட்டில் சலுகை டைப் ஃபீல்டின் கீழ் மூத்த குடிமக்கள் விருப்பத்தைத் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். 

- ஏர் இந்தியாவின் வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலம் முன்பதிவு செய்யும் போது மூத்த குடிமக்களுக்கு தள்ளுபடி செய்யப்பட்ட அடிப்படை கட்டணங்கள் கிடைக்கும்.

- UPI மூலம் சர்வதேச பயணத்திற்கு பணம் செலுத்தும் பயணிகள், ஏர் இந்தியாவின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, UPIPROMO என்ற விளம்பர குறியீட்டை செக் அவுட்டில் உள்ளிட்டு, ஒரு நபருக்கு ரூ.2,000 வரை கூடுதலாக சேமிக்கலாம். 

- அடிப்படை கட்டண தள்ளுபடியுடன் இதை இணைத்து மூத்த குடிமக்கள் வெளிநாட்டு பயணத்தில் கணிசமான தொகையை சேமிக்கலாம்.

Senior Citizen Discounts

மூத்த குடிமக்கள் தள்ளுபடிக்கு தேவையான ஆவணங்கள்:

- உள்நாட்டு மற்றும் சர்வதேச விமானங்களில் தள்ளுபடியைப் பெற, மூத்த குடிமக்கள் தங்கள் பிறந்த தேதியை தெளிவாகக் காட்டும் செல்லுபடியாகும் புகைப்பட ஐடியை வைத்திருக்க வேண்டும். 

- ஏர் இந்தியாவின் விமான நிலைய கியோஸ்க் அல்லது நகர டிக்கெட் அலுவலகங்களில் அல்லது வாடிக்கையாளர் ஆதரவு நிர்வாகிகளைத் தொடர்புகொண்டு டிக்கெட்டுகளை வாங்கலாம். 

- மேலும், விமான நிறுவனத்தின் வலைத்தளம் அல்லது மொபைல் செயலி மூலமும் முன்பதிவு செய்யலாம்.

Booking and Baggage Details

மூத்த குடிமக்களுக்கான முன்பதிவு மற்றும் சாமான்களுக்கான விவரங்கள்:

உள்நாட்டு விமானங்கள்:

- உள்நாட்டு விமானங்களில் மூத்த குடிமக்கள் 15 கிலோ சாமான்களை கொண்டு செல்லலாம். 

- விமானம் புறப்படுவதற்கு மூன்று நாட்களுக்கு முன்பு ஒரு இலவச தேதி மாற்றம் அனுமதிக்கப்படுகிறது.

- மூன்று நாட்களுக்குள் மாற்றங்களுக்கு ரூ.3,000 செலவாகும்.

- டிக்கெட்டை ரத்து செய்வதற்கு ரூ.2,000-3,500 வரை இழப்பீடு இருக்கும்.

- குறிப்பிட்ட தேதியில், விமானத்தில் உங்களால் பயணம் செய்ய முடியாமல், உங்கள் முன்பதிவை மாற்ற விரும்பினால், நீங்கள் ரூ.5,000 செலுத்த வேண்டும்.

சர்வதேச விமானங்கள்:

- சர்வதேச விமானங்களுக்கு, இந்த டீலில் கூடுதல் சாமான்களுக்கான அலவன்ஸ் கிடைக்கிறது.

- இது கேபின் வகுப்பிற்கு வரையறுக்கப்பட்டுள்ளது. 

- சாமான்களுக்கான அலவன்சில் நிலையான வரம்புகளுக்கு மேல் கூடுதலாக 10 கிலோ அடங்கும்: எகானமிக் கிளாஸுக்கு 40 கிலோ வரை, பிரீமியம் எகானமிக்கு 45 கிலோ மற்றும் வணிக வகுப்பிற்கு 50 கிலோ. 

- பயணிகள் இலவசமாக இரண்டு லக்கேஜ்களை எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

- எகானமி மற்றும் பிரீமியம் எகானமியில் ஒவ்வொன்றுக்கும் 23 கிலோ எடை வரையிலும், வணிக வகுப்பில் 32 கிலோ வரையிலும் அனுமதிக்கப்படுகின்றது.

ஏர் இந்தியா விமானங்களில் மட்டுமே தள்ளுபடி

மூத்த குடிமக்களுக்கான தள்ளுபடி ஏர் இந்தியாவால் இயக்கப்படும் விமானங்களில் மட்டுமே செல்லுபடியாகும். மேலும் இவை அடிப்படை கட்டணங்களில் பொருந்தும். மேலும் இது சீட் அவைலபிலிட்டி, அதாவது இருக்கை கிடைக்கும் தன்மையைப் பொறுத்தது. இந்த சலுகை ஒன்-வே மற்றும் ரிடர்ண் முன்பதிவுகளை உள்ளடக்கியது. விமான நிறுவனம் எந்த நேரத்திலும் முன் அறிவிப்பு இல்லாமல் சலுகையைப் புதுப்பிக்கலாம், இடைநிறுத்தலாம் அல்லது முடிக்கலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

