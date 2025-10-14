English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 7 கோடி உறுப்பினர்களுக்கு EPFO தீபாவளி பரிசு: விதிகளில் மாற்றம்.. இனி மொத்தமாய் எடுக்கலாம்

7 கோடி உறுப்பினர்களுக்கு EPFO தீபாவளி பரிசு: விதிகளில் மாற்றம்.. இனி மொத்தமாய் எடுக்கலாம்

EPFO CBT Meeting: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட் கிடைத்துள்ளது. விதிகளில் மிகப்பெரிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அதை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 14, 2025, 10:20 AM IST
  • பிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்.
  • விஸ்வாஸ் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது.
  • டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம்.

Trending Photos

குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2025: 4 ராசிகளுக்கு சர்வ யோகம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
camera icon7
Guru Peyarchi
குரு வக்ர பெயர்ச்சி பலன்கள் 2025: 4 ராசிகளுக்கு சர்வ யோகம், அதிர்ஷ்டம் கொட்டும்
தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்கள்! இத்தனை கோடி சொத்தா?
camera icon7
Richest Comedy Actors
தமிழ் சினிமாவின் பணக்கார காமெடி நடிகர்கள்! இத்தனை கோடி சொத்தா?
தீபாவளி ராசிபலன்: சனியின் தாக்கத்தால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம் கொட்டப்போகிறது!
camera icon6
Diwali Rasipalan
தீபாவளி ராசிபலன்: சனியின் தாக்கத்தால் இந்த 3 ராசிகளுக்கு பணம் கொட்டப்போகிறது!
தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை...? அறிவிக்குமா தமிழ்நாடு அரசு?
camera icon8
Diwali
தீபாவளிக்கு மறுநாள் விடுமுறை...? அறிவிக்குமா தமிழ்நாடு அரசு?
7 கோடி உறுப்பினர்களுக்கு EPFO தீபாவளி பரிசு: விதிகளில் மாற்றம்.. இனி மொத்தமாய் எடுக்கலாம்

EPFO Latest News: தீபாவளிக்கு முன்னதாக இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு மிகப்பெரிய செய்தி ஒன்று கிடைத்துள்ளது. திங்களன்று நடைபெற்ற கூட்டத்தில், EPFO-வின் மத்திய அறங்காவலர் குழு, பணம் எடுக்கும் விதிகளை எளிமைப்படுத்துதல், வழக்குகளைக் குறைப்பதற்கான விஸ்வாஸ் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துதல் மற்றும் EPFO ​​3.0-ன் கீழ் டிஜிட்டல் உருமாற்றத் திட்டம் உள்ளிட்ட பல முக்கிய முடிவுகளை எடுத்தது. இந்தக் கூட்டத்திற்கு மத்திய அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தலைமை தாங்கினார்.

Add Zee News as a Preferred Source

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்

இனி ஊழியர்கள் தங்கள் PF கணக்கிலிருந்து முழு தொகையையும் எடுக்க முடியும். இது குறித்த ஒரு முக்கிய முடிவு நேற்று எடுக்க்ப்பட்டது. தொழிலாளர் அமைச்சகம் இது குறித்து ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது. இதில், 'பகுதியளவு தொகையை திரும்பப் பெறுவதற்கான 13 கடுமையான விதிகள் நீக்கப்பட்டு, பார்ஷியல் வித்டிராயலுக்கான விதிகள் மூன்று பிரிவுகளாக வகுக்கப்பட்டுள்ளன: அத்தியாவசியத் தேவைகள் (நோய், கல்வி, திருமணம்), வீட்டுத் தேவைகள் மற்றும் சிறப்பு சூழ்நிலைகள். பணியாளர் மற்றும் முதலாளி பங்களிப்புகள் உட்பட, உறுப்பினர்கள் இப்போது தங்கள் முழு PF கணக்கு இருப்பையும் திரும்பப் பெறலாம்.' என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கல்விக்காக 10 மடங்கு பணம் எடுக்க அனுமதி

இப்போது கல்விக்காக 10 மடங்கு மற்றும் திருமணத்திற்கு 5 மடங்கு வரை பணம் எடுக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. முன்பு மொத்தத்தொகையில், மூன்று பகுதி திரும்பப் பெறுவதற்கான வரம்பு இருந்தது. ​​மேலும், பணம் எடுக்கும் அனைத்து வகைகளுக்கும் குறைந்தபட்ச சேவைத் தேவை 12 மாதங்களாகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது.

இனி காரணம் வழங்க வேண்டிய அவசியமில்லை

இனி சிறப்பு சூழ்நிலைகளில், பணம் எடுப்பதற்கான காரணத்தை வழங்க வேண்டிய அவசியமில்லை. முன்பு, பணம் எடுப்பதற்கு ஒரு காரணம் தேவைப்பட்டது. ஆனால் இப்போது இந்த தொந்தரவு நீக்கப்பட்டுள்ளது.

25% இருப்பு பராமரிக்கப்பட வேண்டும்

புதிய EPFO ​​விதியின் கீழ், உறுப்பினர்கள் தங்கள் மொத்த பங்களிப்புகளில் குறைந்தபட்சம் 25% இருப்பை தங்கள் கணக்குகளில் பராமரிக்க வேண்டும். இது உறுப்பினர்கள் EPFOவின் ஆண்டுக்கு 8.25% அதிக வட்டி விகிதம் மற்றும் கூட்டுத்தொகையின் பலன்களைத் தொடர்ந்து பெறுவதை உறுதி செய்யும்.

Vishwas Scheme: விஸ்வாஸ் திட்டம் தொடங்கப்பட்டது

PF தொகையை செலுத்த தாமதமானால், அதற்கான தண்டனை சேதங்கள் தொடர்பான, நீண்டகாலமாக நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளைத் தீர்க்க விஸ்வாஸ் திட்டத்தையும் CBT அங்கீகரித்தது. மே 2025 நிலவரப்படி, ₹2,406 கோடி மதிப்புள்ள தண்டனை சேதங்கள் நிலுவையில் இருந்தன. மேலும் உச்ச நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றங்கள் உட்பட பல்வேறு மன்றங்களில் 6,000 க்கும் மேற்பட்ட வழக்குகள் நிலுவையில் இருந்தன. 

இந்தத் திட்டத்தின் கீழ், தாமதமான PF வைப்புத்தொகைக்கான அபராதம் மாதத்திற்கு 1% ஆகக் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. இரண்டு மாதங்கள் வரை தாமதமானால் 0.25 சதவீத அபராதமும், நான்கு மாதங்கள் வரை தாமதமானால் 0.50 சதவீத அபராதமும் விதிக்கப்படும். இந்தத் திட்டம் ஆறு மாதங்களுக்கு செல்லுபடியாகும், இது மேலும் ஆறு மாதங்களுக்கு நீட்டிக்கப்படலாம்.

EPFO ​​3.0: டிஜிட்டல் மாற்றத்திற்கு முக்கியத்துவம்

EPFO கூட்டம் EPFO ​​3.0 இன் கீழ் டிஜிட்டல் மாற்ற கட்டமைப்பையும் அங்கீகரித்தது. இது வங்கிகளின் செயல்முறை போல EPFO ​​சேவைகளை வேகமாகவும் பாதுகாப்பாகவும் மாற்றும். இதில் முக்கியமாக ஏடிஎம், யுபிஐ மூலம் பணம் எடுக்கும் வசதி, வங்கி தீர்வுகள், கிளவுட் அடிப்படையிலான அமைப்பு மற்றும் தானியங்கி க்ளெய்ம் தீர்வு ஆகியவை அடங்கும்.

மேலும் படிக்க | 8வது ஊதியக்குழு: அடேங்கப்பா!!! அரசு ஊழியர்களுக்கு 92%-186% சம்பள உயர்வு, கணக்கீடு இதோ

மேலும் படிக்க | பி.எம். கிசான் 21வது தவணை: தீபாவளிக்கு முன் விவசாயிகளின் கணக்கில் வரும் ரூ.2,000?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

EPFOEPFPersonal FinanceCBTPF

Trending News