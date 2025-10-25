அரசு ஊழியர்களுக்கு குட் நியூஸ்: இனி கூடுதல் வசதிகளுடன் NPS, UPS.... நிதி அமைச்சகம் அதிரடி உத்தரவு

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு, தனது ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய முதலீடுகள் தொடர்பாக ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. தேசிய ஓய்வூதிய முறை (NPS) மற்றும் ஒருங்கிணைந்த ஓய்வூதியத் திட்டம் (UPS) ஆகியவற்றின் கீழ் வாழ்க்கைச் சுழற்சி மற்றும் சமச்சீர் வாழ்க்கைச் சுழற்சி ஆகிய இரண்டு புதிய முதலீட்டு விருப்பங்களை விரிவுபடுத்துவதற்கு அரசாங்கம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. நிதி அமைச்சகம் வெள்ளிக்கிழமை இந்த முடிவை அறிவித்தது.
அரசு அல்லாத ஊழியர்களுக்குக் கிடைக்கும் முதலீட்டு விருப்பங்களைப் போல தங்களுக்கும் வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை அரசு ஊழியர்கள் நீண்ட நாட்களாக வைத்து வருகின்றனர். இதைத் தொடர்ந்து அரசாங்கம் இந்த நடவடிக்கையை எடுத்துள்ளது. இப்போது, மத்திய அரசு ஊழியர்களும் தங்கள் ஓய்வூதிய நிதியை அதிக நெகிழ்வுத்தன்மையுடன் முதலீடு செய்ய முடியும்.
Pension Schemes: ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் நெகிழ்வுத்தன்மை அதிகரிக்கும்
இந்த புதிய வசதிகளின் நோக்கம் ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் தனிப்பட்ட விருப்பங்களுக்கு ஏற்ப ஓய்வூதிய நிதியை நிர்வகிக்க சுதந்திரம் வழங்குவதாகும். இது ஓய்வூதியத் திட்டத்தில் நெகிழ்வுத்தன்மையை அதிகரிக்கும்.
பல்வேறு முதலீட்டு விருப்பங்கள் இப்போது கிடைக்கின்றன
மத்திய அரசு ஊழியர்கள் இப்போது NPS மற்றும் UPS க்குள் பல்வேறு முதலீட்டு விருப்பங்களிலிருந்து தேர்வு செய்ய முடியும்.
டீஃபால்ட் ஆப்ஷன்: முதலீட்டு முறை ஓய்வூதிய நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் மேம்பாட்டு ஆணையத்தால் (PFRDA) தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
ஸ்கீம் G: இது பாதுகாப்பான விருப்பமாகக் கருதப்படுகிறது, ஏனெனில் இது அரசாங்கப் பத்திரங்களில் 100% முதலீடு செய்து, நிலையான வருமானத்தை உறுதி செய்கிறது.
Life Cycle: வாழ்க்கை சுழற்சி விருப்பம் என்றால் என்ன?
வாழ்க்கை சுழற்சி விருப்பத்தின் கீழ், பங்கு முதலீட்டின் சதவீதம் வயதுக்கு ஏற்ப நிர்ணயிக்கப்படுகிறது.
LC-25: அதிகபட்சமாக 25% பங்கு முதலீடு அனுமதிக்கப்படுகிறது. இது 35 வயதில் தொடங்கி 55 வயது வரை படிப்படியாகக் குறைகிறது.
LC-50: அதிகபட்சமாக 50% பங்கு முதலீடு அனுமதிக்கப்படுகிறது, இது வயதுக்கு ஏற்ப குறைகிறது.
Balanced Life Cycle: சமநிலையான வாழ்க்கை சுழற்சி விருப்பத்தின் அம்சங்கள்
சமநிலையான வாழ்க்கை சுழற்சி என்பது LC-50 இன் புதுப்பிக்கப்பட்ட பதிப்பாகும். பங்கு ஒதுக்கீடு 45 வயதில் தொடங்குகிறது, இது ஊழியர்கள் நீண்ட காலத்திற்கு முதலீடு செய்ய அனுமதிக்கிறது.
LC-75: அதிகபட்சமாக 75% பங்கு முதலீடு அனுமதிக்கப்படுகிறது. இந்த விகிதம் 35 வயதிலிருந்து 55 வயது வரை படிப்படியாகக் குறைகிறது.
ஊழியர்களுக்கு என்ன நன்மைகள் இருக்கும்?
இந்தப் புதிய முதலீட்டு விருப்பங்கள் அரசு ஊழியர்கள் தங்கள் ரிஸ்க் எடுக்கும் திறன் மற்றும் வயதின் அடிப்படையில் முதலீட்டு அணுகுமுறையைத் தேர்வுசெய்ய அனுமதிக்கும். இது அவர்களின் ஓய்வூதிய நிதியை மிகவும் லாபகரமான மற்றும் பாதுகாப்பான முறையில் நிர்வகிக்க உதவும். மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கை, அரசு ஊழியர்களுக்கு நவீன நிதித் திட்டமிடலுக்கு ஏற்ப அதிக சுதந்திரத்தையும் கட்டுப்பாட்டையும் வழங்குவதற்கான ஒரு முக்கிய முயற்சியாக பார்க்கப்படுகின்றது.
