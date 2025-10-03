மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான மாஸ்டர் பிளான்: இனி சரியான நேரத்தில் ஓய்வூதியம் வரும்

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. மத்திய அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகு ஓய்வூதியம் மற்றும் பிற சலுகைகளைப் பெறுவதற்கு இனி பல மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை. மத்திய அரசு, ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய விநியோக செயல்பாட்டில் முக்கிய சீர்திருத்தங்களை அறிவித்துள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
New Guidelines: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான புதிய வழிகாட்டுதல்கள்
முதன்மையாக, ஒய்வூதியம் வழங்கப்படும் முழு செயல்முறையையும் விரைவாகவும், வெளிப்படையாகவும், சரியான நேரத்தில் செய்யப்படுவதையும் இது நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த புதிய வழிகாட்டுதல்கள் ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வூதிய சலுகைகளை சரியான நேரத்தில் பெறுவதை உறுதி செய்யும். இது ஓய்வூதிய தாமதங்களின் நீண்டகால சிக்கலை கிட்டத்தட்ட நீக்குகிறது.
ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய சலுகைகள் இப்போது சரியான நேரத்தில் கிடைக்கும்
அரசாங்கத்தால் செயல்படுத்தப்பட்ட புதிய வழிகாட்டுதல்கள் பொறுப்புக்கூறல் மற்றும் சரியான நேரத்தில் செயல்படுவதில் சிறப்பு கவனம் செலுத்துகின்றன.
அரசாங்கம் கொண்டுவந்துள்ள முக்கிய சீர்திருத்தங்கள்:
விஜிலென்ஸ் அனுமதி இல்லாததால் ஓய்வூதியம் இனி நிறுத்தப்படாது
விஜிலென்ஸ் அனுமதி இல்லாததால் மட்டுமே எந்த ஊழியரின் ஓய்வூதியமும் இப்போது நிறுத்தப்படாது. கடைசி நேர தடைகளைத் தவிர்க்க, ஓய்வு பெறுவதற்கு குறைந்தது மூன்று மாதங்களுக்கு முன்பே அனுமதி வழங்கப்படுவதை அமைச்சகங்கள்/துறைகள் உறுதி செய்ய வேண்டும்.
நிலையான காலக்கெடு அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது
ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதிய சலுகைகள் செலுத்துவதற்கான தெளிவான மற்றும் கடுமையான காலக்கெடு நிறுவப்பட்டுள்ளது:
பிபிஓ அதாவது ஓய்வூதிய கொடுப்பனவு உத்தரவு (PPO - Pension Payment Order) வழங்குதல்: ஓய்வு பெறுவதற்கு 60 நாட்களுக்கு முன்பு பிபிஓ அல்லது இ-பிபிஓ வழங்குவது கட்டாயமாகும்.
ஓய்வூதிய சலுகைகள் செலுத்துதல்: ஓய்வூதிய நிலுவைகள் ஓய்வு பெற்ற மறுநாளே வழங்கப்படும்.
முதல் ஓய்வூதியம்: ஓய்வு பெற்ற மாதத்தின் கடைசி நாளுக்குள் ஊழியர்கள் தங்கள் முதல் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்கள்.
'பென்ஷன் மித்ரா' மற்றும் டிஜிட்டல் கண்காணிப்பு: ஓய்வு பெறும் ஒவ்வொரு ஊழியருக்கும் ஒரு 'பென்ஷன் மித்ரா' (ஓய்வூதிய நண்பர்) அல்லது நல அதிகாரி நியமிக்கப்படுவார். ஓய்வூதியதாரரின் மரணத்திற்குப் பிறகு படிவங்களை தாக்கல் செய்வது முதல் சார்ந்திருப்பவர்களை ஆதரிப்பது வரை அனைத்து சம்பிரதாயங்களுக்கும் இந்த அதிகாரி உதவுவார்.
'பவிஷ்ய' போர்ட்டலை வலுப்படுத்துதல்: ஓய்வூதிய செயலாக்கத்தைக் கண்காணிக்கும் 'பவிஷ்ய' (Bhavishya) போர்டல் தொழில்நுட்ப ரீதியாக மேலும் மேம்படுத்தப்படும். இது ஆட்டோ-ஃப்ளேகிங் மற்றும் தானியங்கி விரிவாக்கத்தைக் கொண்டிருக்கும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட காலக்கெடுவைத் தாண்டி எந்த வழக்கும் நிலுவையில் இல்லை என்பதை இது உறுதி செய்கிறது.
Pension Benefits: நிர்வாக மற்றும் டிஜிட்டல் சீர்திருத்தங்கள்
சேவை பதிவுகளை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்குவதில் முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. பிழைகள் மற்றும் தாமதங்களைக் குறைக்க பவிஷ்யா மற்றும் e-HRMS தளங்களின் உலகளாவிய பயன்பாடு கட்டாயப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. மேலும், உயர் மட்ட மேற்பார்வைக் குழு (HLOC), கண்காணிப்பு அதிகாரிகள் மற்றும் வங்கிகள் செயல்முறை முழுவதும் பொறுப்புக்கூற வைக்கப்பட்டுள்ளன.
Central Government Pensioners
ஒட்டுமொத்தமாக, இந்த சீர்திருத்தங்கள் இப்போது மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வெளிப்படையான, விரைவான மற்றும் உறுதியான ஓய்வூதிய செயல்முறைகளை உறுதி செய்யும்.
