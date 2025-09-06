மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களே... தீபாவளிக்கு முன் வருகிறது நல்ல செய்தி

Central Government Employees And Pensioners: தீபாவளி நெருங்கி வருகிறது. இந்த நேரத்தில், சுமார் மத்திய அரசின் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களான சுமார் 1.2 கோடி பேருக்கு மகிழ்ச்சி அளிக்கும் தகவல் ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.
ஏற்கெனவே, ஜிஎஸ்டி வரி அடுக்கில் செய்யப்பட்ட மாற்றத்தால் வரும் நவராத்திரி முதல் (செப். 22) ஒட்டுமொத்த நாட்டு மக்களுக்கும் பெரியளவில் நிவாரணம் ஏற்பட இருக்கிறது. இது பொருளாதாரத்தையும் வேகப்படுத்தும் என வல்லுநர்களால் கணிக்கப்படுகிறது. இதன்மூலம், தீபாவளியை முன்னிட்டு மக்களின் வாங்கும் திறனும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது என்பதால் இது டபுள் ஜாக்பாட்டாக இது பார்க்கப்படுகிறது.
DA, DR Hike: அகவிலைப்படியை உயர்த்த வாய்ப்பு
இந்த சூழலில், தீபாவளியை முன்னிட்டு மத்திய அரசு அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு அகவிலைப்படி (DA), அகவிலை நிவாரணத்தை (DR) 3% வரை உயர்த்த உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இது பணவீக்கத்தில் இருந்து ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம் அளிக்கலாம்.
DA, DR Hike: மூன்று மாத அரியர் கிடைக்கும்
தற்போது மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியக்காரர்களை பொருத்தவரை அகவிலைப்படி 55% ஆக உள்ளது, இது 58% ஆக உயர இருக்கிறது. மேலும், இந்த அகவிலைப்படி உயர்வு 2025ஆம் ஆண்டு ஜூலை முதல் கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படும். இதனால், இந்த அக்டோபர் மாத சம்பளத்துடன் ஊழியர்களும், ஓய்வூதியக்காரர்களும் மூன்று மாதக்கால அரியர் தொகையையும் பெறுவார்கள் என எதிர்பார்க்கலாம். பண்டிகை காலத்தில் நிச்சயம் இது மகிழ்ச்சிகரமான தகவல்தான்.
DA, DR Hike: விரைவில் வெளியாகும் அறிவிப்பு
வழக்கமாக மத்திய அரசு ஒவ்வொரு ஆண்டும் இரண்டு முறை அகவிலைப்படியை உயர்த்தும். ஒன்று, ஜனவரி முதல் ஜூன் வரையிலானதை ஹோலி பண்டிகைக்கு முன் உயர்த்தும். அடுத்து ஜூலை முதல் டிசம்பர் வரையிலானதை தீபாவளி பண்டிகைக்கு முன் உயர்த்துவது வழக்கம். கடந்தாண்டு தீபாவளி அக்டோபர் 31ஆம் தேதி அன்று கொண்டாடப்பட்டது.
அந்த வகையில் கடந்தாண்டு தீபாவளிக்கு 15 நாள்களுக்கு முன் அக்டோபர் 16ஆம் தேதி அகவிலைப்படி உயர்வை மத்திய அரசு அறிவித்தது. இந்தாண்டு அக்டோபர் 21ஆம் தேதி தீபாவளி கொண்டாடப்பட இருக்கும் நிலையில், விரைவில் அகவிலைப்படி உயர்வு குறித்து அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் எனலாம்.
DA, DR Hike: இதுதான் கடைசி டிஏ உயர்வா?
அதுமட்டுமின்றி, 7வது ஊதியக்குழுவின் கீழ் மத்திய அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்கள் பெறும் கடைசி அகவிலைப்படி உயர்வும் இதுவாக இருக்கலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. 7வது ஊதியக்குழு வரும் 2025ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31ஆம் தேதியோடு நிறைவடைய இருக்கிறது. கடந்த ஜனவரி மாதம் முதல் 8வது ஊதியக்குழு குறித்த அறிவிப்பை மத்திய அரசு வெளியிட்டிருந்தது. 2027ஆம் ஆண்டின் இறுதி கட்டத்திலோ அல்லது 2028 ஆரம்பக் காலகட்டத்திலோ 8வது ஊதியக்குழுவின் பரிந்துரைகள் நடைமுறைக்கு வரலாம்.
DA, DR Hike: வருவாய் எவ்வளவு அதிகரிக்கும்?
ஓய்வூதியதாரர்கள் தற்போது ரூ.30 ஆயிரத்தை அடிப்படை ஓய்வூதியமாக பெற்று வருகிறீர்கள் என்றால் தற்போது 55% எனும்போது ரூ.16,500 அகவிலை நிவாரணமாக பெறுவார்கள். தற்போது 58% எனில் 17,400 ஆக பெறுவார்கள். அதாவது மாதத்திற்கு ரூ.900 அதிமாகிறது. மத்திய அரசு ஊழியர் ஒருவரின் அடிப்படை சம்பளம் ரூ.50 ஆயிரம் என்றால் அவருக்கு 55% அகவிலைப்படியால் ரூ.27,500 கிடைக்கும். தற்போது 58% உயர்த்தப்பட்டால் ரூ.29,000 பெறுவார். அவருக்கு மாதம் ரூ.1,500 கூடுதலாக கிடைக்கும். ஒருவரின் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அடிப்படை ஓய்வூதியத்தை பொறுத்து அவர் பெறும் தொகையில் மாறுப்பாடு இருக்கும்.
