English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: மத்திய அரசின் மாஸ்டர் பிளான்

அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: மத்திய அரசின் மாஸ்டர் பிளான்

Pension New Guidelines: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக மத்திய அரசு சில முக்கிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. அவற்றை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Oct 18, 2025, 12:25 PM IST
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்.
  • ஓய்வு பெற்ற மாதத்தின் கடைசி நாளுக்குள் ஊழியர்கள் தங்கள் முதல் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்கள்.
  • அனைத்து துறைகளிலும் பென்ஷன் மித்ரா.

Trending Photos

நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Guru Peyarchi
நாளை அதிசார குரு பெயர்ச்சி: இந்த ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், அதிர்ஷ்டம், ஜாக்பாட், அனைத்திலும் வெற்றி
8வது ஊதியக்குழு: கொஞ்சம் பொறுங்க பாஸ்... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்கிங் அப்டேட்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: கொஞ்சம் பொறுங்க பாஸ்... அரசு ஊழியர்களுக்கு ஷாக்கிங் அப்டேட்
பெண்களுக்கு தீபாவளி பரிசு! யார் யாருக்கெல்லாம் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்கும்?
camera icon10
Kalaignar Magalir Urimai Thogai
பெண்களுக்கு தீபாவளி பரிசு! யார் யாருக்கெல்லாம் மகளிர் உரிமைத் தொகை கிடைக்கும்?
CSK இந்த இந்திய வீரரை கழட்டிவிடாது... ஏலத்தில்விட்டால் மவுஸ் அதிகமாகலாம்!
camera icon8
CSK
CSK இந்த இந்திய வீரரை கழட்டிவிடாது... ஏலத்தில்விட்டால் மவுஸ் அதிகமாகலாம்!
அரசு ஊழியர்கள், ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு சூப்பர் செய்தி: மத்திய அரசின் மாஸ்டர் பிளான்

Central Government Pensioners: உங்கள் குடும்பத்தில் அரசு ஊழியரோ அல்லது அரசு பணிகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்ற ஓய்வூதியதாரரோ இருக்கிறார்களா? அப்படியென்றால், இந்த செய்தி உங்களுக்க் மகிழ்ச்சியை அளிக்கும். மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்காக ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இனி ஓய்வுக்குப் பிந்தைய சலுகைகளைப் பெறுவதில் தாமதங்களை சந்திக்க மாட்டார்கள். இதற்காக, அரசாங்கம் விரிவான புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு நிவாரணம்

எந்தவொரு ஊழியரும் தங்கள் ஓய்வூதியம் அல்லது ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைக்காக பல மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இல்லாததை உறுதி செய்வதை அரசாங்கம் நோக்கமாகக் கொண்டுள்ளது. அதாவது, இனி பணி ஓய்வுக்குப் பிறகு ஓய்வூதிய கட்டண ஆணைக்காக நீண்ட நேரம் காத்திருக்க வேண்டியதில்லை, இது நிச்சயமாக ஊழியர்களுக்கு நல்ல செய்தியாக இருக்கும்.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான முக்கிய வழிகாட்டுதல்கள்

- ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது. 

- மத்திய அரசு புதிய வழிகாட்டுதல்களுடன் சில நல்ல செய்திகளையும் கொடுத்துள்ளது. 

- ஓய்வு பெறுவதற்கு முன்பு PPOக்கள் வழங்கப்படுவதை உறுதி செய்ய அனைத்து அமைச்சகங்கள் மற்றும் அரசு துறைகளுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

- ஊழியர் சேவை புத்தகங்களை டிஜிட்டல் மயமாக்கவும் அரசாங்கம் அனைத்து துறைகளுக்கும் உத்தரவிட்டுள்ளது. 

- கூடுதலாக, ஒவ்வொரு ஊழியரின் பதிவும் இப்போது e-HRMS அமைப்பு மூலம் ஆன்லைனில் இருக்கும். 

- இது ஓய்வூதிய செயல்முறையை மிகவும் எளிதாகவும் வெளிப்படையாகவும் மாற்றும்.

- ஓய்வு பெற்ற மாதத்தின் கடைசி நாளுக்குள் ஊழியர்கள் தங்கள் முதல் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்கள்.

Pension Mitra: அனைத்து துறைகளிலும் பென்ஷன் மித்ரா

மத்திய அரசின் புதிய வழிகாட்டுதல்களின்படி, அனைத்து துறைகளிலும் பென்ஷன் மித்ரா அமைப்பு இருக்கும். ஒரு நல அதிகாரியும் நியமிக்கப்படுவார். பணியமர்த்தப்பட்ட அதிகாரி, ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு படிவங்களை நிரப்புதல், ஆவணங்களைத் தயாரித்தல் மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு விண்ணப்பிப்பத்தல் ஆகிய பணிகளில் உதவுவார். அரசு ஊழியர் இறந்தால், இந்த அதிகாரி குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்கும் ஊழியரின் குடும்பத்திற்கு உதவுவார். 

Vigilance Clearance: விஜிலன்ஸ் கிளியரன்ஸ் 

விஜிலன்ஸ் கிளியரன்ஸ் இல்லாதது இனி ஓய்வூதியங்களை வழங்குவதற்கு தடையாக இருக்காது. ஒரு ஊழியர் ஏதேனும் காரணத்திற்காக விசாரணையில் இருந்தாலும், இடைக்கால தொகை வழங்கப்படும். இறுதி உத்தரவு வரும் வரை பணிக்கொடை மட்டுமே நிறுத்தி வைக்கப்படும்.

அரசு ஊழியர்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில முக்கியமான விதிகளை அரசாங்கம் வகுத்துள்ளது. CCS விதிகள் 2021 இன் கீழ், ஓய்வு பெறுவதற்கு குறைந்தது இரண்டு மாதங்களுக்கு முன்பே ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் PPO அல்லது e-PPO வழங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

இந்த புதிய விதிகளின் நோக்கம் செயல்முறையை விரைவுபடுத்துவது மட்டுமல்லாமல், அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் மரியாதைக்குரிய மற்றும் மன அழுத்தமில்லாத ஓய்வூதிய அனுபவத்தை வழங்குவதாகும் என அரசாங்கம் தெரிவித்துள்ளது. இனி எந்தவொரு அரசு ஊழியரும் தங்கள் உரிமைகளுக்காக காத்திருக்க வேண்டிய நிலை இருக்காது என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இந்த அரசாங்க உத்தரவு பரவலாகப் பாராட்டப்பட்டு வருகிறது.

ஓய்வூதியதாரர்களுக்கான புதிய வழிகாட்டுதல்கள்: சுருக்கமாக.....

- மத்திய அரசு, அதன் ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்காக புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

- சேவை பதிவுகளை முழுமையாக டிஜிட்டல் மயமாக்க முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுள்ளது.

- ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கு உதவ ஒரு 'பென்ஷன் மித்ரா' நியமிக்கப்படுவார். 

- ஓய்வு பெற்ற மாதத்தின் கடைசி நாளுக்குள் ஊழியர்கள் தங்கள் முதல் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவார்கள்.

மேலும் படிக்க | PM Kisan 21வது தவணை இந்த நாளில் வருகிறதா? விவசாயிகளுக்கு முக்கிய அப்டேட் இதோ

மேலும் படிக்க | கேஸ் சிலிண்டர் முதல் ஆன்லைன் மோசடி வரை.. பொதுமக்களுக்கான முக்கிய அப்டேட்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Central government employeesCentral Government Pensionerspensionpensionerscentral government

Trending News