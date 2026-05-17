/வீட்டில் தங்கம் வச்சிருக்கீங்களா? பிரதமரின் அறிவிப்பால் அடிச்சது டபுள் ஜாக்பாட்

gold : வீட்டில் தங்கம் வைத்திருப்பவர்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அறிவிப்பால் என்னென்ன நன்மைகள் என்பது குறித்து இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்
gold : இந்தியாவின் பொருளாதாரத்தைப் பாதுகாக்கும் நோக்கில், பொதுமக்கள் அனைவரும் ஓராண்டுக்கு புதிய தங்கம் வாங்குவதைத் தவிர்க்க வேண்டும் என்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார். நாட்டின் அந்நியச் செலாவணி கையிருப்பை முறைப்படுத்தவும், தேவையற்ற இறக்குமதிச் செலவுகளைக் குறைக்கவும் மத்திய அரசு இந்த அதிரடி நடவடிக்கையை மேற்கொண்டுள்ளது. இதற்கு ஆதரவளிக்கும் வகையில் நாட்டின் முன்னணி நகை உற்பத்தியாளர்களும், வர்த்தகர்களும் அரசாங்கத்துடன் கைகோர்த்துள்ளனர்.
மத்திய அரசு தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரியை 6 சதவீதத்திலிருந்து 15 சதவீதமாக அதிரடியாக உயர்த்தியுள்ளது. இந்த வரி உயர்வு தங்கம் விநியோகச் சங்கிலியில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும், உள்ளூர் சந்தையில் விலை ஏற்ற இறக்கங்களை உருவாக்கியுள்ளது. இத்தகைய சூழலில், வாடிக்கையாளராகிய பொதுமக்கள் புதிய தங்கத்தை வாங்குவதற்குப் பதிலாக, தங்களிடம் உள்ள பழைய தங்க நகைகளைக் கொடுத்து புதிய நகைகளாக மாற்றிக் கொள்வது விலை உயர்வு என்ற சுமையிலிருந்து தப்பிக்க ஒரு சிறந்த வழியாகும் என்று சந்தை வல்லுநர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பழைய தங்க நகைகள் எக்ஸ்சேஞ்ச்
பிரதமரின் இந்த அழைப்பை ஏற்று, நாட்டின் முன்னணி நகை நிறுவனங்கள் வாடிக்கையாளர்களைக் கவரும் வகையில் கவர்ச்சிகரமான Gold Exchange Schemes -களை அறிவித்துள்ளன. அதன்படி, தனிஷ்க் நிறுவனம் #OldGoldNewIndia என்ற பெயரில் ஒரு பிரம்மாண்டமான பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கியுள்ளது. இதன் கீழ், வாடிக்கையாளர்கள் தங்களின் பழைய தங்கத்தை எந்தக் கடையில் வாங்கியிருந்தாலும், அது குறைந்தபட்சம் 9 காரட் தரத்தைக் கொண்டிருந்தால் கூட, அதற்கு இணையான முழு மதிப்பிற்குப் புதிய நகைகளைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என அறிவித்துள்ளது.
கல்யாண் ஜுவல்லர்ஸ்: இந்நிறுவனம் Nation First - Gold4India என்ற புதிய திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது. வெளிநாட்டு இறக்குமதியைக் குறைக்கும் நோக்கில், நாடு முழுவதும் உள்ள தனது 342 கிளைகளிலும் பழைய தங்கப் பரிமாற்றத்தை ஒரு பெரிய இயக்கமாக முன்னெடுத்துள்ளது. மேலும், பொதுமக்கள் 18 காரட் எடை குறைந்த நகைகளை வாங்குமாறு அறிவுறுத்தியுள்ளது.
இறக்குமதிச் சுமை - பொருளாதாரத் தாக்கம்
இந்தியாவின் ஒட்டுமொத்த இறக்குமதிச் செலவில் தங்கம் மட்டுமே சுமார் 9 முதல் 10 சதவீதம் வரை ஆக்கிரமித்துள்ளது. இந்த அதீத இறக்குமதி, நாட்டின் நடப்புக் கணக்குப் பற்றாக்குறையின் மீது கடுமையான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இதனால், நகைக் கடைகள் வாடிக்கையாளர்களின் பயன்படுத்தப்படாத, உடைந்த அல்லது பழங்கால நகைகளை மறுசுழற்சி செய்யுமாறு ஊக்குவிக்கின்றன. இதன் மூலம் நாட்டின் தங்கம் இறக்குமதித் தேவை பெருமளவு குறையும் என்று நம்பப்படுகிறது.
இது குறித்து ஜியோஜித் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸின் ஆராய்ச்சித் தலைவர் ஹரிஷ் வி கூறுகையில், "வரி உயர்வு காரணமாக உள்ளூர் சந்தையில் தங்கத்தின் விலை தற்காலிகமாக உயரக்கூடும் மற்றும் சில நாட்களுக்கு விற்பனை குறையலாம். இருப்பினும், உலகளாவிய பொருளாதாரப் பதட்டங்களின் போது தங்கம் எப்போதும் ஒரு Safe Haven ஆகவே இருக்கும். அதே நேரத்தில், இந்த வரி உயர்வு கடத்தல் அச்சுறுத்தலையும் அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது" என எச்சரித்துள்ளார்.
பொதுமக்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
இந்தியாவில் உள்ள கோடிக்கணக்கான வீடுகளின் லாக்கர்களில் சுமார் 25,000 டன் தங்கம் பயன்படுத்தப்படாமல் முடங்கிக் கிடப்பதாக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இதில் ஒரு சிறிய பகுதியை முறையான திட்டங்கள் மூலம் சந்தைக்குள் மறுசுழற்சிக்குக் கொண்டு வர முடிந்தால் கூட, வெளிநாட்டு இறக்குமதி மீதான இந்தியாவின் சார்புநிலை பெருமளவில் குறைந்து, நாட்டின் பொருளாதாரம் பன்மடங்கு வலுப்பெறும் என்பது நிபுணர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.