Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Business
  • /எச்டிஎஃப்சி வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி! EMI அதிகரிக்கும்

எச்டிஎஃப்சி வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி! EMI அதிகரிக்கும்

hdfc bank : எச்டிஎப்சி வங்கி கடனுகளுக்கான வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தியுள்ளதால், இஎம்ஐ அதிகரிக்கப்போகிறது. யாருக்கெல்லாம் இஎம்ஐ அதிகிரிக்கும் என்பதை இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 09, 2026, 09:26 AM IST|Updated: Jun 09, 2026, 09:28 AM IST
எச்டிஎஃப்சி வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி! EMI அதிகரிக்கும்
Image Credit: HDFC bank EMI

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Redmi Turbo 5 ஜூன் 16 அறிமுகம்: இதுவரை இல்லாத சூப்பர் பேட்டரி, அட்டகாசமான அம்சங்கள்
Redmi Turbo 50 min ago
2
Vishakapatinam11 min ago
3
Puducherry40 min ago
4
TIRUNELVELI49 min ago
5
Thanjavur56 min ago