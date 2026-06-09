/எச்டிஎஃப்சி வங்கி வாடிக்கையாளர்களுக்கு அதிர்ச்சி! EMI அதிகரிக்கும்

hdfc bank : நீங்கள் எச்டிஎப்சி வங்கியில் வீட்டுக் கடன், தனிநபர் கடன் அல்லது வாகனக் கடன் வாங்கியிருந்தால், உங்கள் மாதத் தவணை அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளது. நாட்டின் மிகப்பெரிய தனியார் வங்கிகளில் ஒன்றான எச்டிஎஃப்சி, தனது எம்சிஎல்ஆர் வட்டி விகிதங்களை உயர்த்தியுள்ளது. வங்கியின் இந்த முடிவால் புதிய கடன்களுக்கான வட்டி அதிகரிப்பதோடு, ஏற்கனவே கடன் வாங்கியவர்களுக்கான வட்டி விகிதமும் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளிக்கு பிறகு உயரக்கூடும். இந்திய ரிசர்வ் வங்கி தனது சமீபத்திய பணவட்டக் கொள்கைக் கூட்டத்தில் ரெப்போ ரேட்டை மாற்றமில்லாமல் வைத்திருக்கும் சூழலில், எச்டிஎஃப்சி இந்த உயர்வை அறிவித்துள்ளது.
வங்கி தனது எம்சிஎல்ஆர் வட்டி விகிதங்களை பல்வேறு காலக் கெடுவிற்கு ஏற்ப 5 முதல் 10 அடிப்படைப் புள்ளிகள் (bps) வரை உயர்த்தியுள்ளது. ஒரு அடிப்படைப் புள்ளி என்பது 0.01 சதவீதத்திற்குச் சமமாகும். இந்த புதிய உயர்வுக்குப் பிறகு, எச்டிஎஃப்சி வங்கியின் எம்சிஎல்ஆர் விகிதங்கள் தற்போது 8.05 சதவீதம் முதல் 8.65 சதவீதம் வரை மாறியுள்ளன.
ஒரே ஒரு நாளுக்கான MCLR: 8.05 சதவீதத்தில் இருந்து 8.10 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
3 மாதங்களுக்கான MCLR: 8.15 சதவீதத்தில் இருந்து 8.20 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
6 மாதங்களுக்கான MCLR: 8.30 சதவீதத்தில் இருந்து 8.35 சதவீதமாக உயர்ந்துள்ளது.
1 ஆண்டுக்கான MCLR: பெரும்பாலான சில்லறை நுகர்வோர் கடன்களின் வட்டியை நிர்ணயிக்கும் இந்த 1 ஆண்டுக்கான எம்சிஎல்ஆர், 8.35 சதவீதத்தில் இருந்து 8.40 சதவீதமாக உயர்த்தப்பட்டுள்ளது.
2 ஆண்டுகளுக்கான MCLR: இதில் அதிகபட்சமாக 10 அடிப்படைப் புள்ளிகள் உயர்த்தப்பட்டு, 8.45 சதவீதத்தில் இருந்து 8.55 சதவீதமாக மாறியுள்ளது.
3 ஆண்டுகளுக்கான MCLR: 8.60 சதவீதத்தில் இருந்து 8.65 சதவீதமாக அதிகரித்துள்ளது.
குறிப்பு: 1 மாதத்திற்கான எம்சிஎல்ஆர் விகிதத்தில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படாமல், அது தொடர்ந்து 8.05 சதவீதமாகவே நீடிக்கிறது.
எம்சிஎல்ஆர் வட்டி விகித உயர்வு, இந்த வட்டி முறையின்கீழ் கடன் வாங்கிய வாடிக்கையாளர்களை நேரடியாகப் பாதிக்கும். இதன் காரணமாகக் கடனுக்கான வட்டி விகிதம் உயர்ந்து, மாதத் தவணையான இஎம்ஐ அதிகரிக்க வாய்ப்புகள் அதிகம் உள்ளன. இருப்பினும், இந்த பாதிப்பு அனைத்து வாடிக்கையாளர்களுக்கும் உடனடியாக ஏற்படாது. அவர்களது கடனுக்கான வட்டி மறுசீரமைப்பு காலம் எப்போது வருகிறதோ, அப்போது முதல் இந்த கூடுதல் வட்டி அமலுக்கு வரும்.
MCLR என்பது ஒரு வங்கி தனது வாடிக்கையாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய மிகக் குறைந்தபட்ச வட்டி விகிதமாகும். இந்திய ரிசர்வ் வங்கி (RBI) கடந்த 2016 ஆம் ஆண்டில் இந்த முறையை நடைமுறைக்குக் கொண்டு வந்தது. வங்கிகள் தங்களுக்கான நிதிச் செலவுகள் மற்றும் இதர காரணிகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த எம்சிஎல்ஆர் வட்டி விகிதத்தைத் தீர்மானிக்கின்றன.