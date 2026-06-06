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தங்கம் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்... HDFC வெளியிட்ட புதிய விதிமுறைகள்

Gold Investment News : ஹெச்டிஎப்சி வங்கியில் தங்கம் சார்ந்த இரண்டு திட்டங்களுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டுள்ளன. இது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். 

Written ByKarthikeyan Sekar
Published: Jun 06, 2026, 04:55 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:55 PM IST
தங்கம் வாங்க நினைப்பவர்களுக்கு முக்கிய அப்டேட்... HDFC வெளியிட்ட புதிய விதிமுறைகள்
Image Credit: Gold Investment News

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

"கார்த்திகேயன் சேகர், Zee Tamil News இணையதளத்தின் மூத்த துணை ஆசிரியராக (Senior Sub-Editor) பணியாற்றி வருகிறார். ஊடகத்துறையில் 9.5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான அனுபவம் கொண்ட இவர், குறிப்பாக தமிழ்நாடு அரசின் அரசாணைகள் (Government Orders), கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு செய்திகளைத் துல்லியமாக ஆய்வு செய்து வழங்குவதில் வல்லவர். வாசகர்களுக்கு நம்பகமான மற்றும் அதிகாரப்பூர்வமான தகவல்களை உடனுக்குடன் கொண்டு சேர்ப்பதே இவரது முதன்மைப் பணியாகும்."

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