2 வங்கி கணக்குகள் இருக்கிறதா? உடனே இத பண்ணுங்க! இல்லையென்றால் ஆபத்து!

இன்றைய உலகில் ஒருவரிடம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட வங்கி கணக்குகள் இருப்பது சாதாரண ஒன்றாகிவிட்டது. பலரும் தங்களது பழைய நிறுவனங்களில் வேலை பார்க்கும் போது தொடங்கப்பட்ட சம்பளக் கணக்குகளை, அந்த நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறும்போது க்ளோஸ் செய்வதில்லை. மேலும், நண்பர்களுக்காக அல்லது குடும்பத்தினருக்காக தொடங்கப்பட்ட கணக்குகளையும் அப்படியே விட்டுவிடுகின்றனர். தினசரி பயன்பாட்டிற்கு ஒரு வங்கி கணக்கை மட்டுமே பயன்படுத்துகின்றனர். சில சமயங்களில் சில வங்கிகள் தரும் ஆஃபர்களுக்காகவும் புதிய கணக்குகளை தொடங்குகின்றனர். புதிய நிறுவனங்களில் வேலைக்கு சேரும்போதும் அங்கும் ஒரு புதிய வங்கி கணக்கு தொடங்கப்படுகிறது. இப்படி ஒருவரிடம் குறைந்தது 4 முதல் 5 வங்கி கணக்குகளாவது சேர்ந்து விடுகின்றன. பலரும் மெனக்கெட்டு தேவையற்ற வங்கி கணக்குகளை க்ளோஸ் செய்வதில்லை. ஆனால், இந்த சின்ன அலட்சியம் பிற்காலத்தில் பெரிய நிதி சிக்கல்களை ஏற்படுத்தும் என்பதை பலரும் புரிந்துகொள்வதில்லை.
மினிமம் பேலன்ஸ் அபராதம்
சில வங்கிகள் வேலை பார்க்கும் நபர்களுக்கு ஜீரோ பேலன்ஸ் அக்கவுண்ட்டை வழங்குகின்றன. இதுபோன்ற கணக்குகளில் பணத்தை பராமரிக்கவில்லை என்றாலும் பிரச்சனை இல்லை என்று பலரும் நினைக்கின்றனர்; ஆனால் அது உண்மையில்லை. வங்கி கணக்கில் எந்தவொரு பரிவர்த்தனையும் நடக்கவில்லை என்றாலும், குறைந்தபட்ச இருப்பு தொகையை பராமரிக்காவிட்டால் வங்கிகள் அபராதம் விதிக்கலாம். குறிப்பாக, உங்கள் கணக்கிற்கு தொடர்ந்து மூன்று மாதங்கள் சம்பளம் வரவில்லை என்றால், அதற்கு அடுத்த மாதத்தில் இருந்து குறைந்தபட்ச இருப்பு தொகைக்கான அபராதங்கள் விதிக்கப்படலாம்.
இவற்றை கவனிக்காமல் விடும்போது, காலப்போக்கில் அந்த வங்கி கணக்கின் இருப்பு மைனஸிற்கு சென்றுவிடும். நீண்ட காலம் குறிப்பிட்ட வங்கி கணக்கில் எந்தவொரு பரிவர்த்தனையும் நடக்கவில்லை என்றால், அந்த வங்கி கணக்கு செயலற்றதாக மாற்றப்படும். எதிர்காலத்தில் உங்களுக்கு தேவைப்படும்போது அந்த கணக்கை மீண்டும் பயன்படுத்த வேண்டும் என்றால், நீங்கள் வங்கிக்கு நேரடியாக சென்று ஆவணங்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இதனால் தேவையற்ற அலைச்சலும் சிரமமும் ஏற்படலாம்.
சிபில் ஸ்கோர் குறையும் அபாயம்
பொதுவாக சேமிப்புக் கணக்கு உங்களது சிபில் ஸ்கோரை நேரடியாக பாதிக்காது என்றாலும், பிற வழிகளில் உங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தலாம். உதாரணமாக, உங்களது பழைய வங்கி கணக்கில் ஓவர் டிராஃப்ட் வசதி இருந்து, அதில் நீங்கள் ஏதேனும் அபராத தொகையையோ அல்லது நிலுவை தொகையையோ செலுத்தாமல் விட்டிருந்தால், இது உங்களின் சிபில் ஸ்கோரை கடுமையாக பாதிக்கலாம்.
அதேபோல, பழைய வங்கி கணக்குகள் காப்பீட்டு திட்டங்களின் பிரீமியங்கள், வீட்டு கடன் அல்லது வாகன கடனுக்கான மாத தவணைகள் மற்றும் பங்குச்சந்தை முதலீட்டுக்கான டீமேட் கணக்கு ஆகியவற்றுடன் இணைக்கப்பட்டிருக்கலாம். அந்த சமயத்தில், கணக்கில் போதிய பணம் இல்லாதபோது ஆட்டோ-டெபிட் நிராகரிக்கப்பட்டால், அதற்கான அபராத கட்டணங்களும் சேரும். இது உங்களின் ஒட்டுமொத்தக் கிரெடிட் ஹிஸ்டரியையும் (பாழாக்கிவிடும்.
சைபர் மோசடி மற்றும் பாதுகாப்பு சிக்கல்கள்
நீங்கள் நீண்ட நாட்களாக பயன்படுத்தாமல் உள்ள வங்கி கணக்குகள் சைபர் குற்றவாளிகளுக்கு சாதகமாக மாறலாம். உங்களின் பழைய வங்கி கணக்கில் உங்களின் தற்போதைய மொபைல் எண் அல்லது மின்னஞ்சல் முகவரி புதுப்பிக்கப்படவில்லை என்றால், அந்த பழைய வங்கிக் கணக்கில் ஏதேனும் பரிவர்த்தனைகள் நடந்தால் அது தொடர்பான தகவல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்காது. இதை சாதகமாக பயன்படுத்திச் சில மோசடி கும்பல்கள் உங்களின் பழைய வங்கி கணக்குகளை சட்டவிரோத பண பரிவர்த்தனைகளுக்கு பயன்படுத்தலாம். இதனால், உங்களை அறியாமலேயே நீங்கள் பெரிய சட்ட சிக்கல்களில் மாட்டிக்கொள்ள நேரிடும். எனவே, தேவையற்ற வங்கி கணக்குகளை க்ளோஸ் செய்வதே பாதுகாப்பானது.
வங்கிக் கணக்கை சரியாக க்ளோஸ் செய்வது எப்படி?
நீங்கள் உங்களுக்கு தேவையற்ற வங்கி கணக்குகளை மூட நினைத்தால் சில விஷயங்களை மனதில் கொள்வது அவசியம். உங்கள் வங்கி கணக்கிலிருந்து அனைத்து பணத்தையும் எடுத்துவிட்டால் மட்டும் போதாது; வங்கி கணக்கை க்ளோஸ் செய்வதற்கு சில விதிமுறைகளையும் பின்பற்ற வேண்டும்.
முதலில், க்ளோஸ் செய்யப்போகும் வங்கி கணக்கில் இருந்து கடைசி இரண்டு முதல் மூன்று ஆண்டுகளுக்கான பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்களை எடுத்து வைத்துக் கொள்வது நல்லது. அது பிற்காலத்தில் ஏதேனும் வருமான வரி தாக்கல் செய்ய தேவைப்படலாம். நீங்கள் க்ளோஸ் செய்யப்போகும் வங்கி கணக்குடன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் முதலீடுகள், இஎம்ஐ, கேஸ் மானியம் போன்றவை இணைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதையும் சரிபார்த்து அவற்றை மாற்றுவது நல்லது.
நீங்கள் வங்கி கணக்கை மூடுவதற்கு சம்பந்தப்பட்ட வங்கியின் கிளைக்கு நேரடியாக சென்று, கணக்கை மூடுவதற்கான படிவத்தை நிரப்பி கொடுக்க வேண்டும். உங்களது வங்கி கணக்கிற்கு கொடுக்கப்பட்ட டெபிட் கார்டுகள், காசோலை புத்தகங்கள் போன்றவை இருந்தால், அவற்றை வங்கியிலேயே ஒப்படைக்க வேண்டும். இறுதியாக, உங்களது கணக்கு முழுவதும் மூடப்பட்டதற்கான உறுதிப்படுத்தலை வங்கியிடமிருந்து கேட்டு பெறுவது நல்லது. சரியான நேரத்தில் உங்களது தேவையற்ற பழைய வங்கி கணக்கை மூடுவது, உங்களின் நிதி பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தும்.
