குடும்ப ஓய்வூதியம்: விவாகரத்து ஆன மகள்களுக்கும் இனி ஓய்வூதியத்தில் பங்குண்டு... மாநில அரசு அதிரடி

Family Pension Rules News: குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் ஒரு முக்கிய மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது. அரசு ஊழியர்கள் ஓய்வுபெற்ற பிறகு வழக்கமான ஓய்வூதியமும், அவர் இறந்தால் அவரது குடும்பத்திற்கு கிடைக்கும் குடும்ப ஓய்வூதியமும் பணி ஓய்வுக்கு பிறகு ஊழியருக்கும் அவரது குடும்பத்திற்கும் முக்கிய நிதி ஆதாரமாக இருக்கின்றன. ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும், அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் வசதிகளையும் நன்மைகளையும் அதிகரிக்க, மத்திய அரசும், மாநில அரசுகளும் அவ்வப்போது ஓய்வூதிய விதிகளில் மாற்றங்களை செய்கின்றன.
குடும்ப ஓய்வூதியம்: மாநில அரசின் முக்கிய முடிவு
பெண்களின் நிதி பாதுகாப்பை வலுப்படுத்தும் நோக்கில் மத்தியப் பிரதேச மாநில அரசு ஒரு முக்கிய முடிவை எடுத்துள்ளது. மத்தியப் பிரதேச அரசு அதன் ஓய்வூதிய விதிகளில் ஒரு முக்கிய திருத்தத்திற்கு ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. முதல்வர் மோகன் யாதவ் தலைமையிலான மாநில அமைச்சரவை, மாநிலத்தில் விவாகரத்து பெற்ற மகள்கள் இப்போது தங்கள் பெற்றோரின் குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறத் தகுதியுடையவர்கள் என்று முடிவு செய்துள்ளது.
இது வரலாற்று சிறப்புமிக்க ஒரு முடிவாக பார்க்கப்படுகின்றது. கணவரிடமிருந்து பிரிந்த பிறகு நிதி ரீதியாக உறுதியற்ற தன்மையை எதிர்கொள்ளும் பெண்களுக்கு நீண்டகால நிவாரணத்தை உறுதி செய்யும் ஒரு பெரிய சமூக சீர்திருத்தமாக இந்த முடிவு பாராட்டப்படுகிறது.
சமூக நலனுக்கு முன்னுரிமை
அமைச்சரவைக் கூட்டத்திற்குப் பிறகு தொழில்துறை அமைச்சர் சைதன்ய காஷ்யப் இதை பற்றி ஊடகங்களுக்கு விளக்கினார். மேலும் இந்த முடிவை இறுதி செய்யும் போது அரசாங்கம் சமூக நலனுக்கு முன்னுரிமை அளித்துள்ளது என்று அவர் கூறினார். பல பெண்கள் விவாகரத்துக்குப் பிறகு தங்கள் பெற்றோர் வீடுகளுக்குத் திரும்புகிறார்கள் என்றும் இவர்கள் பெரும்பாலும் பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மையுடன் போராடுகிறார்கள் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். புதிய விதி அவர்களுக்கு சரியான நிதி உதவி கிடைப்பதை உறுதி செய்யும்.
பெண்களுக்கு பொருளாதார ஆதரவு
முன்னதாக, ஓய்வூதிய விதிகளில் இருந்த கடுமையான தொழில்நுட்ப விதிகள் விவாகரத்து பெற்ற மகள்கள் குடும்ப ஓய்வூதிய சலுகைகளைப் பெறுவதைத் தடுத்தன. இது பல பெண்களுக்கு நம்பகமான வருமான ஆதாரம் இல்லாத நிலையை ஏற்படுத்தியது. அமைச்சரவையால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட திருத்தம் இந்த சூழ்நிலையை மாற்றி, மாநிலம் முழுவதும் ஆயிரக்கணக்கான பெண்களுக்கு நேரடி பொருளாதார ஆதரவை வழங்கும்.
கண்ணியத்திற்கு துணை நிற்கும் நடவடிக்கை
இந்த சீர்திருத்தம் வெறும் விதி மாற்றமாக மட்டுமில்லாமல், பெண்களின் வாழ்க்கையில் உண்மையான மாற்றத்தை கொண்டு வரும் ஒரு சீர்திருத்தமாகவும் இருக்கும் என்று மாநில அரசு நம்புகிறது. இது சமூகத்தின் உணர்திறன் மற்றும் பாதிக்கப்படக்கூடிய பிரிவினருக்கு கண்ணியம், பாதுகாப்பு மற்றும் தன்னம்பிக்கையை பிரதிபலிக்கும். பெண்கள் அதிகாரமளித்தல் மற்றும் உள்ளடக்கிய நலனுக்கான மாநிலத்தின் உறுதிப்பாட்டை மேலும் வலுப்படுத்த இந்த நடவடிக்கை வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் கூறுகின்றனர்.
முதல்வர் மோகன் யாதவ் தனது சமூக ஊடகக் கணக்கில் அமைச்சரவை முடிவுகளைப் பகிர்ந்து கொண்டார். தகுதியான குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களில் இப்போது திருமணமாகாத, விதவை மற்றும் விவாகரத்து பெற்ற மகள்களும் அடங்குவர் என்று அவர் கூறினார். விரைவான மற்றும் தொந்தரவு இல்லாத சலுகைகளை உறுதி செய்வதற்காக ஓய்வு பெற்றவர்களுக்கு ஓய்வூதிய செயல்முறைகள் எளிமைப்படுத்தப்படும் என்றும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலக்கெடுவிற்குள் வரையறுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார்.
Pension Rules: எளிதாகும் ஓய்வூதிய விதிகள், செயல்முறைகள்
குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதியை விரிவுபடுத்துவதோடு, ஓய்வூதியம் தொடர்பான நடைமுறைகளை நெறிப்படுத்துவதற்கான நடவடிக்கைகளுக்கும் அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்தது. ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதிய ஆவணங்கள் இனி எளிதான நேர்த்தியான வகையில் இருக்கும் என்றும், ஓய்வூதிய வினியோகத்திலும், பிற சம்பந்தப்பட பணிகளிலும் உள்ள தாமதங்கள் குறைக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கபட்டுள்ளது. இதனுடன் அதிகாரத்துவ தடைகளும் குறைக்கப்படும்.
சமீபத்தில் மத்திய அரசு மற்றொரு முக்கிய அறிவிப்பையும் வெளியிட்டது. புதிய விதியின்படி, சார்ந்திருக்கும் விதவைகள், கைவிடப்பட்ட பெண்கள், விவாகரத்து பெற்ற பெண்கள் மற்றும் திருமணமாகாத மகள்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் குடும்ப ஓய்வூதியம் பெறத் தகுதி பெறுவார்கள் என கூறப்பட்டுள்ளது. இதற்கு தற்போதுள்ள 25 வயது அதிகபட்ச வரம்பு நீக்கப்படும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும் படிக்க | குடும்ப ஓய்வூதிய விதிகளில் முக்கிய மாற்றம்: மகள்களுக்கான வயது வரம்பை நீக்கிய மாநில அரசு
மேலும் படிக்க | இறந்த அரசு ஊழியரின் மனைவி மறுமணம் செய்தாலும் குடும்ப ஓய்வூதியம் கிடைக்குமா? நீதிமன்றம் அதிரடி தீர்ப்பு
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ