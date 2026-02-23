அரசு ஊழியர்களுக்கு அடுத்த வாரம் ஜாக்பாட்! 60% ஆக உயரும் DA: கைக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்?

Pay Hike for Govt Employees: அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு செம ஹேப்பி நியூஸ் விரைவில் கிடைக்கும் என்ற தகவல் வெளியாகி வருகிறது. அதாவது நீண்ட நாட்களாக அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆவலோடு காத்திருக்கூடிய அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு குறித்த அப்டேட் கசிந்துள்ளது. அதன் விவரங்களை பார்ப்போம்.
அடுத்த வாரம் மார்ச் 3-ம் தேதி ஹோலி பண்டிகை வருகிறது இல்லையா? வழக்கமாவே மத்திய அரசு இந்த மாதிரி பண்டிகை காலங்களில் தான் அகவிலைப்படி (DA) குறித்த அறிவிப்பை வெளியிடுவாங்க. அந்த வரிசையில், அடுத்த வாரமே இதற்கான அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால் இன்னும் அரசு தரப்பில் இருந்து எந்தவித அதிகாரப்பூர்வ தகவலும் வரவில்லை.
அகவிலைப்படி எவ்வளவு உயரும்?
தற்போது அரசு ஊழியர்களுக்கு 58% அகவிலைப்படி வழங்கப்பட்டு வருது. இப்போ லேட்டஸ்டா கிடைச்ச நுகர்வோர் விலை குறியீட்டு எண் (AICPI) தரவுகளின்படி, இதுல 2% உயர்வு இருக்குறது உறுதியாகி இருக்கு. அதாவது, இனி அரசு ஊழியர்களோட DA 60%-ஆ உயரும்.
சம்பளம் எவ்வளவு அதிகமாகும்? (கால்குலேஷன்)
உதாரணத்துக்கு ஒருத்தரோட அடிப்படை சம்பளம் (Basic Pay) ரூ.18,000 என வைத்துக்கொண்டால்.
|விவரம்
|பழைய DA (58%)
|புதிய DA (60%)
|வித்தியாசம்
|DA தொகை
|ரூ.10,440
|ரூ.10,800
|+ரூ.360
|மொத்த சம்பளம்
|ரூ.28,440
|ரூ.28,800
|+ரூ.360 (மாதம்)
இது வெறும் அடிப்படை சம்பளத்துக்கான கணக்கு தான். சம்பளம் அதிகமாக இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த உயர்வு இன்னும் கூடுதலா இருக்கும். இதுமட்டும் இல்லாம, வீட்டு வாடகைப்படி (HRA) போன்ற மற்ற படிகளும் இதோடு சேர்ந்து உயரும் வாய்ப்பு இருக்கு.
தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு எப்பொழுது?
வழக்கமாக மத்திய அரசு அகவிலைப்படி (DA) உயர்வை அறிவித்து சில நாட்களிலேயே தமிழ்நாடு அரசும் மாநில அரசு ஊழியர்களுக்கும், ஆசிரியர்களுக்கும் இதற்கான அறிவிப்பை வெளியிடுவது வழக்கம். அதேநேரம் தேர்தல் காலம் என்பதால், தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர்களுக்கு சம்பள உயர்வு அறிவிப்பு சீக்கரமாக வரும் என எதிர் பார்க்கப்படுகிறது.
அகவிலைப்படி (DA) உயர்வு எப்பொழுது?
இந்த உயர்வு 2026 ஜனவரி 1-ம் தேதியில இருந்து கணக்கிடப்படும். அதனால ஜனவரி, பிப்ரவரி மாசத்துக்கான நிலுவைத் தொகையும் (Arrears) சேர்த்து மொத்தமாக கைக்கு கிடைக்கும். 8-வது ஊதியக்கமிஷன் (8th Pay Commission) வர தாமதம் ஆனாலும், இந்த DA உயர்வு அரசு ஊழியர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிம்மதியை கொடுக்கும் என்பதில் சந்தேகமே இல்லை.
