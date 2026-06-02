/வீட்டுக் கடன் EMI மீண்டும் உயருமா? ஜூன் மாத ஆர்பிஐ கூட்ட முடிவு விவரம்

Home Loan : பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஜூன் மாத ஆர்பிஐ (ரிசர்வ் வங்கி) கூட்டம் ஜூன் 3 ஆம் தேதி நடக்க உள்ளது. அதில் வீட்டுக் கடன்களுக்கான இஎம்ஐ உயருவது குறித்த அப்டேட் உள்ளது. அது குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம். சொந்த வீடு வாங்க வேண்டும் என்பது பலரின் வாழ்நாள் கனவு. ஆனால், கடந்த சில ஆண்டுகளாக ஏறிக்கொண்டே போகும் வட்டி விகிதங்களால், வீட்டுக் கடன் ஙகியவர்கள் தங்களின் மாதாந்திர இஎம்ஐ எப்போது குறையும் என்று ஏங்கிக் காத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.
இந்தச் சூழலில், இந்திய ரிசர்வ் வங்கியின் நாணயக் கொள்கைக் குழு ஜூன் 3 முதல் ஜூன் 5 வரை தனது முக்கிய ஆலோசனைக் கூட்டத்தை நடத்துகிறது. இந்த வாரக் கூட்டத்தில் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் உங்கள் வீட்டுக் கடன் இஎம்ஐ-ஐ பாதிக்குமா? வட்டி விகிதம் குறையுமா அல்லது கூடுமா? நிபுணர்களின் கணிப்பு என்ன என்பதை விரிவாகப் பார்ப்போம்.
வீட்டுக் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான செய்தி என்னவென்றால், இந்த ஜூன் மாதக் கூட்டத்தில் ரிசர்வ் வங்கி தனது வட்டி விகிதங்களை உயர்த்த வாய்ப்பில்லை என்று பெரும்பாலான நிதித்துறை நிபுணர்கள் கருதுகின்றனர். தி வெல்த் கம்பெனி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் அமைப்பின் கடன் பிரிவு அதிகாரி உமேஷ் சர்மா கூறுகையில், "தற்போதைய பொருளாதாரச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு, ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதத்தில் உடனடி மாற்றங்கள் எதையும் செய்யாமல் அப்படியே நீட்டிக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது" என்கிறார். இதன் பொருள் தற்போதைக்கு உங்கள் வீட்டுக் கடன் இஎம்ஐ மேலும் உயரப் போவதில்லை. நீங்கள் இப்போது எவ்வளவு கட்டி வருகிறீர்களோ, அதே அளவுதான் தொடரும்.
பணவீக்கம் ஓரளவுக்குக் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தாலும், ரிசர்வ் வங்கி ஏன் வட்டி விகிதத்தைக் குறைத்து மக்களுக்கு நிவாரணம் வழங்க மறுக்கிறது என்ற கேள்வி எழலாம். அதற்குப் முக்கியக் காரணங்கள் உள்ளன. கச்சா எண்ணெய் விலை சர்வதேச சந்தையில் உயர்ந்து வருவது மற்றும் உணவுப் பொருட்களின் விலைவாசி உயர்வு போன்ற அச்சுறுத்தல்கள் இன்னும் முழுமையாக நீங்கவில்லை.
எல் நினோ போன்ற பருவநிலை மாற்றங்களால் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டு, உணவுப் பொருட்களின் விலை மீண்டும் உயரலாம் என்ற பயம் கொள்கை வகுப்பாளர்களிடம் உள்ளது. நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி வேகம் சற்றே மந்தமாக இருப்பதால், பணவீக்கத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதா அல்லது பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிப்பதா என்ற இக்கட்டான சூழ்நிலையில் ரிசர்வ் வங்கி உள்ளது.
வீட்டுக் கடன் வாங்குபவர்களுக்கு இஎம்ஐ எப்போது குறையும் என்ற கேள்விக்கு ரியல் எஸ்டேட் மற்றும் நிதி வல்லுநர்கள் தரும் பதில் சற்று ஏமாற்றமளிப்பதாகவே உள்ளது. கோயல் கங்கா டெவலப்மென்ட்ஸ் இயக்குனர் அனுராக் கோயல் இதுபற்றிக் கூறும்போது, சமீபத்தில் ஏப்ரல் மாத சில்லறை பணவீக்கம் 3.48% ஆக உயர்ந்துள்ளது. இது தொடர்ந்து ஆறாவது மாதமாக ஏற்பட்டுள்ள உயர்வாகும். எனவே, ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ ரேட்டை குறைக்காது. இதனால், வீட்டுக் கடன் வாங்கியவர்களுக்குத் தற்போதைக்கு இஎம்ஐ குறைய வாய்ப்பில்லை எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
பாரண்டே ஸ்பேசஸ் நிர்வாக இயக்குனர் ஆகாஷ் பாரண்டே கணிப்பின்படி, "ஜூன் மாதத்தில் வட்டி விகிதம் குறைய வாய்ப்பே இல்லை. வட்டி விகிதங்கள் குறையத் தொடங்க இன்னும் நீண்ட காலம் எடுக்கலாம். ஒருவேளை 2026-ஆம் ஆண்டின் இறுதி காலாண்டில் தான் வட்டி விகிதக் குறைப்புக்கான (Rate Cut) உண்மையான வாய்ப்புகள் வரக்கூடும்" என்று அதிரடியாகத் தெரிவித்துள்ளார்.
வட்டி விகிதங்கள் உயராமல் நிலையாக இருப்பது தற்காலிக ஆறுதல் என்றாலும், இது ரியல் எஸ்டேட் துறைக்கு முழுமையான தீர்வாகாது என்கிறார்கள் கட்டுமான அதிபர்கள். கிரிசுமி கார்ப்பரேஷன் அமைப்பின் முதன்மை செயல்பாட்டு அதிகாரி குணால் ரிஷி கூறுகையில், "வீடு வாங்குபவர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நடுத்தர மக்கள் வீடு வாங்கும் திறனை மேம்படுத்தவும் வட்டி விகிதங்கள் குறைவது மிக அவசியமானது. வட்டி குறைந்தால் மட்டுமே ரியல் எஸ்டேட் துறை புத்துயிர் பெறும்" என்கிறார்.
தீர்த் ரியாலிட்டிஸ் நிர்வாக இயக்குனர் விஜய் ரவுண்டல் கூறும்போது, "வட்டி விகிதம் மாறாமல் இருப்பது மட்டுமே பில்டர்களின் சிக்கலைத் தீர்த்துவிடாது. மூலதனச் செலவுகள் அதிகமாக இருப்பதால் கட்டுமான நிறுவனங்கள் பெரும் நெருக்கடியைச் சந்தித்து வருகின்றன" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
உங்கள் மாத இஎம்ஐ உடனடியாக அதிகரிக்காது. ஜூன் மாதத்தில் வட்டி விகிதங்கள் நிலையாகவே இருக்கும். உங்கள் இஎம்ஐ எப்போது குறையும் என்று நீங்கள் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தால், அதற்கு இன்னும் பல மாதங்கள் காத்திருக்க வேண்டியிருக்கும். எனவே, வீட்டுக் கடன் வாங்கியவர்களும், புதிதாக வீடு வாங்கத் திட்டமிடுபவர்களும் இப்போதைக்கு வட்டி விகிதம் இதே நிலையான, ஆனால் சற்று உயர்வான மட்டத்திலேயே நீடிக்கும் என்பதை மனதில் கொண்டு தங்களின் நிதித் திட்டமிடலைச் செய்வது நல்லது.