வீட்டுக் கடன் வட்டியை குறைக்க ஒரு சூப்பர் வழி: லட்சங்களைச் சேமிப்பது எப்படி?

Home Loan : இந்திய ரிசர்வ் வங்கி நாட்டின் பொருளாதாரச் சூழலைக் கருத்தில் கொண்டு வட்டி விகிதங்களைக் குறைக்கும்போது, அதன் பலன் நேரடியாகச் சாமானிய மக்களைச் சென்றடைகிறது. குறிப்பாக, நீண்ட கால அடிப்படையில் வீட்டுக் கடன் வாங்கியவர்களுக்கு இது ஒரு வரப்பிரசாதமாகும். பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் அதிக வட்டி விகிதத்தில் கடன் வாங்கியவர்கள், தற்போதைய குறைந்த வட்டி விகிதத்திற்குத் தங்கள் கடனை மாற்றிக்கொள்வதன் மூலம் (Refinancing), மீதமுள்ள கடன் காலத்தில் பல லட்சங்களைச் சேமிக்க முடியும். இந்தச் செயல்முறை எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்பதையும், இதில் ஒளிந்துள்ள லாபங்களையும் நாம் விரிவாகப் புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.
வீட்டுக் கடன் மாற்றம் அல்லது ரிஃபைனான்சிங் என்பது என்ன?
பொதுவாக ஒரு வங்கியில் கடன் வாங்கும்போது, அப்போதைய சந்தை நிலவரப்படி வட்டி நிர்ணயிக்கப்படும். ஆனால், சில ஆண்டுகளில் சந்தையில் வட்டி விகிதம் குறையக்கூடும். அத்தகைய சூழலில், உங்களது தற்போதைய கடனை அப்படியே அதிக வட்டி வாங்கும் வங்கியிலிருந்து வெளியேற்றி, குறைவான வட்டி வழங்கும் மற்றொரு வங்கிக்கு மாற்றுவதையே ரிஃபைனான்சிங் அல்லது பேலன்ஸ் டிரான்ஸ்பர் என்கிறோம். புதிய வங்கி உங்கள் பழைய கடனை அடைத்துவிட்டு, உங்களுக்குக் குறைந்த வட்டியில் புதிய கடனை வழங்கும். இது பார்ப்பதற்குப் புதிய கடன் வாங்குவது போலத் தெரிந்தாலும், உண்மையில் இது உங்கள் வட்டிச் சுமையைக் குறைப்பதற்கான ஒரு நிதி மேலாண்மைத் திட்டமாகும்.
வட்டி குறைப்பினால் கிடைக்கும் நேரடி லாபம்
வட்டி விகிதத்தில் ஏற்படும் ஒரு சதவீத மாற்றம் கூட உங்கள் பாக்கெட்டில் மிகப்பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். உதாரணமாக, ஐம்பது லட்ச ரூபாய் கடன் வாங்கிய ஒருவர், தனது வட்டி விகிதத்தை 9.5 சதவீதத்திலிருந்து 8.5 சதவீதமாக மாற்றினால், மாதந்தோறும் அவர் கட்ட வேண்டிய இஎம்ஐ தொகை கணிசமாகக் குறையும். இந்தச் சிறு மாற்றம் இருபது ஆண்டு காலக் கடனில் சுமார் ஏழு லட்ச ரூபாய்க்கும் மேல் சேமிப்பைத் தரும். இந்தச் சேமிப்புத் தொகையை வைத்து ஒருவர் தனது மற்ற தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யலாம் அல்லது கடனை இன்னும் விரைவாக முடிக்க அந்தத் தொகையை உபயோகிக்கலாம். வட்டி விகிதக் குறைப்பானது வெறும் மாதாந்திர சேமிப்பு மட்டுமல்ல, அது உங்கள் ஒட்டுமொத்த நிதிச் சுதந்திரத்திற்கான வழியாகவும் அமைகிறது.
எப்போது கடனை மாற்றுவது புத்திசாலித்தனம்?
ரிசர்வ் வங்கி வட்டி விகிதத்தைக் குறைத்தவுடன் கடனை மாற்றிவிடலாமா என்றால், அதற்குச் சில கணக்கீடுகள் அவசியம். உங்கள் தற்போதைய வட்டிக்கும், புதிய வட்டிக்கும் இடையே குறைந்தது 0.50 சதவீதம் முதல் 1 சதவீதம் வரை வித்தியாசம் இருந்தால் மட்டுமே கடன் மாற்றம் செய்வது லாபகரமாக இருக்கும். அதேபோல், உங்கள் கடனைத் திருப்பிச் செலுத்த வேண்டிய காலம் இன்னும் பத்து ஆண்டுகளுக்கும் மேல் இருந்தால் மட்டுமே இந்த முயற்சி பலன் தரும். கடனை முடிக்க இன்னும் சில ஆண்டுகளே இருக்கும்போது மாற்றுவது, புதிய வங்கியின் செயலாக்கக் கட்டணங்களால் உங்களுக்கு நஷ்டத்தையே ஏற்படுத்தக்கூடும். எனவே, மீதமுள்ள காலத்தையும், வட்டி வித்தியாசத்தையும் ஒப்பிட்டுப் பார்த்து முடிவெடுப்பது அவசியமாகும்.
கவனிக்க வேண்டிய கூடுதல் செலவுகள்
வீட்டுக் கடனை மாற்றும்போது சில மறைமுகச் செலவுகள் இருப்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது. புதிய வங்கி உங்கள் விண்ணப்பத்தைப் பரிசீலிக்கப் செயலாக்கக் கட்டணம், சட்டக் கட்டணம் மற்றும் மதிப்பீட்டுக் கட்டணம் ஆகியவற்றை வசூலிக்கும். இந்தப் பணத்தைச் செலவழித்த பிறகும் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் வட்டி சேமிப்பு அதிகமாக இருக்கிறதா என்பதை உறுதிப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
மேலும், கடன் மாற்றத்திற்கு விண்ணப்பிக்கும் முன் உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் (Credit Score) 750-க்கு மேல் இருப்பதை உறுதி செய்து கொள்ளுங்கள். நல்ல கிரெடிட் ஸ்கோர் இருந்தால் மட்டுமே வங்கிகள் தங்களது மிகக்குறைந்த வட்டி விகிதத்தை உங்களுக்கு வழங்க முன்வரும்.
