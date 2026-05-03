30 வயது இளைஞர் 9 கோடி ரூபாய் சேர்த்த ரகசியம்!

மாதம் 6 ஆயிரம் ரூபாய் முதலீடு செய்து 9 கோடி ரூபாய் சேர்த்த 30 வயது இளைஞர்களின் ரகசியம் குறித்து இங்கே விரிவாக பார்க்கலாம்.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : May 3, 2026, 07:19 PM IST
சாதாரண முதலீட்டாளருக்கும் புத்திசாலி முதலீட்டாளருக்கும் இடையே உள்ள ஒரே வித்தியாசம் முதலீடு செய்யும் முறை தான். வெறும் சேமிப்பு மட்டும் உங்களை கோடீஸ்வரராக்காது, வருமான உயர்விற்கு ஏற்ப முதலீட்டை அதிகரிப்பதே உண்மையான புத்திசாலித்தனம். அப்படி ஒரு 30 வயது இளைஞர், மாதம் வெறும் ரூ. 6,000 முதலீட்டில் தொடங்கி, எப்படி ரூ. 9 கோடி வரை சேர்க்க முடியும் என்பதை ஒரு கணக்கீட்டுடன் இங்கே பார்ப்போம்.

சாதாரண SIP vs ஸ்மார்ட் SIP

நீங்கள் மாதம் ரூ. 6,000 ரூபாயை ஒரு மியூச்சுவல் பண்ட் SIPல் 30 ஆண்டுகளுக்குத் தொடர்ந்து முதலீடு செய்கிறீர்கள் என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதற்கு 15 சதவீதம் ஆண்டு வருமானம் கிடைத்தால், உங்கள் கையில் ரூ.4.20 கோடி இருக்கும். இதுவே ஒரு பெரிய தொகைதான். ஆனால், ஒரு புத்திசாலி முதலீட்டாளர் தனது வருமானம் உயரும்போது முதலீட்டையும் அதிகரிப்பார். இதைத்தான் SIP Step-up என்கிறோம். ஆண்டுதோறும் உங்கள் முதலீட்டுத் தொகையை 10 சதவீதம் அதிகரித்தால், அதே 30 ஆண்டுகளில் நீங்கள் ரூ. 9 கோடிக்கும் அதிகமான தொகையைச் சேர்க்க முடியும்.

இது எப்படிச் சாத்தியம்?

இந்தக் கணக்கீட்டின்படி, நீங்கள் ஒரு நாளைக்கு வெறும் ரூ. 200 சேமிப்பதன் மூலம் மாதம் ரூ. 6,000 முதலீடு செய்கிறீர்கள். உங்கள் முதலீட்டுக் காலம் 30 ஆண்டுகள். இதில் மிக முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், ஒவ்வொரு ஆண்டும் உங்கள் முதலீட்டுத் தொகையை 10 சதவீதம் உயர்த்துகிறீர்கள். உங்கள் முதலீட்டிற்கு ஆண்டுக்கு 15 சதவீதம் வருமானம் கிடைப்பதாகக் கணக்கிட்டால், 30 ஆண்டுகள் முடிவில் உங்கள் முதலீட்டு மதிப்பு சுமார் 9 கோடி ரூபாய்க்கு மேல் ஆக உயர்ந்திருக்கும்.

ஓய்வு காலத்தில் மாதம் ரூ. 6 லட்சம் பென்ஷன்

ரூ.9 கோடி கைவசம் இருந்தும், அதை முறையாகப் பயன்படுத்தத் தெரியாவிட்டால் பலனில்லை. ஓய்வு காலத்தில் உழைக்காமல் வருமானம் பெற Systematic Withdrawal Plan ஒரு சிறந்த வழி. உங்கள் கையில் உள்ள ரூ. 9 கோடியை ஒரு SWP பிளானில் முதலீடு செய்து, அதற்கு 7 சதவீதம் ஆண்டு வருமானம் கிடைப்பதாக வைத்துக்கொண்டால், உங்களுக்கு மாதம் ரூ. 6 லட்சம் வருமானம் கிடைக்கும். இது தவிர, உங்களின் மருத்துவ அவசரத் தேவைகளுக்காகச் சுமார் ரூ. 2.64 கோடி நிதியை அப்படியே தனியாக வைத்துக்கொண்டு இந்த வருமானத்தைப் பெற முடியும்.

நிதி நிபுணர்களின் கருத்து

பலர் ஆண்டுதோறும் முதலீட்டை உயர்த்தும் வசதியைத் தேர்வு செய்வதில்லை. இதனால் அவர்கள் அடைய வேண்டிய இலக்கில் பாதியை மட்டுமே அடைகிறார்கள் என்கிறார் நிதி ஆலோசகர் பங்கஜ் மாத்பால். அதேபோல், செபி பதிவு பெற்ற நிபுணர் ஜித்தேந்திர சோலங்கி கூறுகையில், சாதாரண சூழலில் 10 சதவீதம் ஆண்டு உயர்வு என்பது ஒரு பெரிய மாற்றத்தை உருவாக்கும். 30 ஆண்டுகள் போன்ற நீண்ட கால முதலீட்டில் 15 சதவீதம் வருமானம் என்பது சாத்தியமான ஒன்றே எனத் தெரிவிக்கிறார்.

சுருக்கமாகச் சொன்னால், ஆரம்பத்தில் நீங்கள் மாதம் ரூ. 6,000 முதலீடு செய்கிறீர்கள். ஒவ்வொரு ஆண்டும் அந்தத் தொகையை 10 சதவீதம் அதிகரிக்கிறீர்கள். 30 ஆண்டுகள் தொடர்ந்து 15 சதவீத வருமானத்தில் முதலீடு செய்யும் போது, மொத்த முதிர்வுத் தொகையாக ரூ. 9.01 கோடி கிடைக்கிறது. இதன் மூலம் ஓய்வு காலத்தில் உங்களால் மாதம் ரூ. 6 லட்சம் பென்ஷன் பெற முடியும். மியூச்சுவல் பண்ட் முதலீடுகள் சந்தை அபாயங்களுக்கு உட்பட்டவை. முதலீடு செய்வதற்கு முன் உங்கள் நிதி ஆலோசகரிடம் கலந்தாலோசிப்பது நல்லது.

