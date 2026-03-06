ஒரு பியூன் மகனின் கனவு! ஒரு ஏழைப் பையன் எப்படி ₹15000 கோடி ஹோட்டல் சாம்ராஜ்யத்தை கட்டினான்?

பிசினஸ் சக்சஸ் ஸ்டோரி: ஒரு சாதாரண பியூன் மகனாக இருந்து, மைசூர் அரண்மனைக்குள் நுழையக் கூட அனுமதி மறுக்கப்பட்ட ஒரு சிறுவன், பிற்காலத்தில் அதே அரண்மனையை விட பிரம்மாண்டமான ஹோட்டல் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கியது ஒரு அசாத்தியமான சாதனை. இன்று உலகின் மிகச்சிறந்த சொகுசு ஹோட்டல் பிராண்டுகளில் ஒன்றாகத் திகழும் 'தி லீலா' (The Leela Hotels) குழுமத்தின் பின்னணியில் ஒரு சாதாரண மனிதனின் அசாத்தியமான உழைப்பும், விடாமுயற்சியும் ஒளிந்துள்ளன. வாருங்கள் 'தி லீலா' ஹோட்டல்ஸ் உருவான கதை பற்றி தெரிந்துக்கொள்ளுவோம்.
சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மைசூர் அரண்மனைக்கு வெளியே ஒரு 7 வயது சிறுவன் ஏக்கத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தான். அந்த அரண்மனையை ஒரு முறையாவது உள்ளே சென்று பார்க்க வேண்டும் என்பது அவனது ஆசை. ஆனால், அவனோ ஒரு சாதாரண அரசு பியூனின் மகன். அந்த ஆசை அப்போது நிறைவேறவில்லை.
ஆனால், அதே சிறுவன் ஒரு நாள் உலகமே வியக்கும் 'தி லீலா' (The Leela) ஹோட்டல் சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி, அதே மைசூர் அரண்மனையையே மிஞ்சும் அளவுக்கு பிரம்மாண்டமான ஹோட்டல்களைக் கட்டுவான் என்று யாரும் நினைக்கவில்லை.
யார் இந்த கிருஷ்ணன் நாயர்?
சுமார் 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, மைசூர் அரண்மனைக்கு வெளியே 7 வயது சிறுவன் ஒருவன் நின்றுகொண்டிருந்தான். அந்த அரண்மனையை ஒருமுறை உள்ளே சென்று பார்க்க வேண்டும் என்பது அவனது ஆசை. ஆனால், அவன் ஒரு சாதாரண அரசு பியூனின் (Peon) மகன் என்பதால் அனுமதி மறுக்கப்பட்டது. அந்தச் சிறுவன் தான் சி.பி. கிருஷ்ணன் நாயர். 1922-ல் கேரளாவின் கண்ணூர் அருகே ஒரு ஏழைக் குடும்பத்தில் பிறந்தவர். தந்தை பியூன், தாய் தென்னை நாரிலிருந்து எண்ணெய் எடுக்கும் கூலித் தொழிலாளி. வறுமையின் பிடியில் இருந்தாலும் கல்வியின் அவசியத்தை உணர்ந்த கிருஷ்ணன், நன்றாகப் படித்து மன்னரின் உதவியுடன் கல்லூரி வரை சென்றார்.
வறுமையிலிருந்து ராணுவம் + வியாபாரம்
குடும்ப சூழ்நிலை காரணமாகப் படிப்பை பாதியில் நிறுத்திவிட்டு, 1942-ல் பிரிட்டிஷ் இந்திய ராணுவத்தில் சேர்ந்தார். அங்கு கேப்டன் பதவி வரை உயர்ந்த அவர், 1950-ல் தொழிலதிபர் ஏ.கே. நாயரின் மகள் லீலாவை மணந்து கொண்டார். மனைவியின் ஊக்கத்தினால் ராணுவத்திலிருந்து விலகி, கைத்தறி ஆடைகளை விற்கும் ஏஜென்டாக மாறினார்.
'பிளீடிங் மெட்ராஸ்' புரட்சி
1958-ல் பிளீடிங் மெட்ராஸ் (Bleeding Madras) என்ற தனித்துவமான பருத்தி துணியை அமெரிக்காவிற்கு அறிமுகம் செய்து பெரும் வெற்றி பெற்றார். இந்தத் துணியைத் துவைக்கத் துவைக்க நிறம் மாறும், ஒவ்வொரு முறையும் உங்களுக்கு ஒரு புது ஆடை கிடைக்கும் என்று அவர் சொன்ன மார்க்கெட்டிங் டெக்னிக் அமெரிக்காவையே அதிர வைத்தது. இதுவே அவர் தொழிலதிபர் ஆவதற்கான முதல் பெரிய வெற்றியாக அமைந்தது. அதன் பின் இந்தியாவில் முதல் லேஸ் (Lace) தயாரிப்பு நிறுவனத்தைத் தொடங்கினார். ஆனால், 1979-ல் ஏற்பட்ட பொருளாதாரச் சூழலால் பெரும் கடனில் மூழ்கினார்.
60 வயதில் தொடங்கிய புதிய பயணம்
பெரும்பாலானோர் ஓய்வு எடுக்கும் வயதான 65-ல் தான் கிருஷ்ணன் நாயர் தனது ஹோட்டல் கனவைத் தொடங்கினார். மும்பை விமான நிலையத்திற்கு அருகே இந்தியாவின் முதல் சர்வதேச தரம் வாய்ந்த ஏர்போர்ட் ஹோட்டலைத் தொடங்கத் திட்டமிட்டார். பல எதிர்ப்புகளையும், கடன் சுமைகளையும் தாண்டி, 1986-ல் இந்தியாவின் முதல் சொகுசு விமான நிலைய ஹோட்டலான 'தி லீலா மும்பை'-யைக் கட்டினார். இதுவே அவரது ஹோட்டல் சாம்ராஜ்யத்தின் முதல் படி.
மைசூர் அரண்மனையின் பிரதிபலிப்பு
சிறு வயதில் நுழைய முடியாத மைசூர் அரண்மனையின் தாக்கத்தால், பெங்களூரில் அதே போன்ற ஒரு பிரம்மாண்டமான அரண்மனை ஹோட்டலைக் கட்டினார். அதன் பிறகு உதய்பூர், கோவா, டெல்லி என 'லீலா' பிராண்ட் உலகப் புகழ்பெற்றது. குறிப்பாக உதய்பூரில் லேக் பிச்சோலா (Lake Pichola) கரையில் அவர் கட்டிய ஹோட்டல் இன்று உலகின் சிறந்த ஹோட்டல்களில் ஒன்றாகக் கருதப்படுகிறது. ஏரி காய்ந்து போனபோது கூட, சோர்ந்து போகாமல் மாற்று வழிகளைக் கண்டுபிடித்து அதைச் சாதித்துக் காட்டினார். இன்று 'தி லீலா' ஹோட்டல்கள் ராயல்டி மற்றும் இந்திய விருந்தோம்பலின் அடையாளமாகத் திகழ்கின்றன. உதய்பூர் லீலா பேலஸ் உலகின் மிகச்சிறந்த ஹோட்டலாகப் பலமுறை விருதுகளைப் பெற்றுள்ளது.
கேப்டன் கிருஷ்ணன் நாயர் வெற்றிக்கான சூத்திரம்
கேப்டன் கிருஷ்ணன் நாயர் அடிக்கடி சொல்வார், "தோல்வி என்பது ஒரு கமா (Comma) போன்றது, அது ஒருபோதும் முற்றுப்புள்ளி (Full Stop) கிடையாது". ஒரு சாதாரண கிராமத்தில் பிறந்து, தனது 92-வது வயதில் (2014) மறைந்த கிருஷ்ணன் நாயர் மறைந்தாலும், அவர் உருவாக்கிய இந்த ஹோட்டல் சாம்ராஜ்யம் இன்றும் அவரது பெயரை உலகளவில் பறைசாற்றிக் கொண்டிருக்கிறது.
