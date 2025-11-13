English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Life Certificate: வெளிநாடு வாழ் இந்திய ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை எப்படி சமர்ப்பிப்பது?

Life Certificate for Pensioners: வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை எப்படி சமர்ப்பிப்பது? இதற்கான முழுமையான செயல்முறையை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 13, 2025, 01:11 PM IST
  • ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் மிக அவசியம்.
  • வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை எப்படி சமர்ப்பிப்பது?
  • தூதரகத்திற்கு செல்ல முடியாத ஓய்வூதியதாரர்கள் என்ன செய்வது?

Pensioners Latest News: அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள், தனியார் துறை ஓய்வூதியதாரர்கள் என அனைவருக்கும் ஓய்வூதியம் என்பது பணி ஓய்வுக்கு பிறகு முக்கியமான நிதி ஆதாரமாக உள்ளது. அந்த ஓய்வூதியத்தை எந்த வித தடையும் இல்லாமல் பெற, ஓய்வூதியதாரர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

Central Government Pensioners: ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் மிக அவசியம்

மத்திய அரசு ஓய்வூதியதாரர்கள், தொடர்ந்து ஓய்வூதியம் பெற, ஒவ்வொரு ஆண்டும் நவம்பர் மாதம், டிஜிட்டல் முறையில் அல்லது நேரில் சென்று தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழை சமர்ப்பிக்க வேண்டும். 80 வயதுக்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமக்களுக்கு, அக்டோபர் 1 முதல் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்க கூடுதல் நேரம் கிடைக்கிறது.

ஓய்வு பெற்ற ஊழியர்கள், தாங்கள் உயிருடன் இருப்பதை நிரூபிக்க ஆண்டுதோறும் ஆயுள் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கிறார்கள். இதன் மூலம் தகுதி வாய்ந்தவர்களுக்கு மட்டும் ஓய்வூதியம் சென்றடைவதை அரசாங்கம் உறுதி செய்கிறது. 

NRI Pensioners: வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை எப்படி சமர்ப்பிப்பது?

இந்தியாவுக்கு வெளியே வசிக்கும், வெளிநாடுவாழ் இந்தியர்கள் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பது எப்படி? வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்கள், இதற்காக இந்தியாவிற்கு வராமல் ஆயுள் சான்றிதழை சமர்ப்பிப்பதற்கான செயல்முறையை எளிதாக முடிக்கக்கூடிய வழிகள் குறித்து அரசாங்கம் இப்போது தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

DoPPW வெளியிட்ட வழிகாட்டுதல்கள்

வெளிநாட்டில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்கள் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு இந்த செயல்முறையை எளிதாக செய்து முடிக்க ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) புதிய வழிகாட்டுதல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்கள் இதற்காக இந்தியாவுக்கு வர வேண்டிய அவசியமில்லை. இந்திய ரிசர்வ் வங்கிச் சட்டம், 1934 இன் இரண்டாவது அட்டவணையின் கீழ் வரும் வங்கிகளின் மூலமும் ஓய்வூதியத்தைப் பெறும் ஓய்வூதியதாரர்கள், நேரில் ஆஜராக வேண்டிய அவசியமில்லை. அவர்களது வாழ்க்கைச் சான்றிதழ் அந்த வங்கியின் நியமிக்கப்பட்ட அதிகாரியால் கையொப்பமிடப்படலாம். கையொப்பமிட்டவுடன், உங்கள் ஓய்வூதியத்தைத் தொடர அது ஏற்றுக்கொள்ளப்படும்.

Life Certificate: அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவர்களும் உதவலாம்

வெளிநாட்டில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியதாரர் இந்தியாவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட முகவரைக் கொண்டிருந்தால், அந்த நபர் அவர்களின் சார்பாக ஒரு வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். சான்றிதழில் ஒரு மாஜிஸ்திரேட், நோட்டரி, வங்கியாளர் அல்லது இந்திய தூதரக பிரதிநிதி கையொப்பமிடலாம்.

தூதரகம் ஆயுள் சான்றிதழை வழங்கலாம்

இந்தியாவிற்கு பயணம் செய்ய முடியாத NRI ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு, வசிக்கும் நாட்டில் உள்ள இந்திய தூதரகம், ஹை கமிஷன் அல்லது கவுன்சலேட் ஆகியவையும் ஆயுள் சான்றிதழை வழங்கலாம். சான்றிதழை வழங்குவதற்கு முன், அங்குள்ள அதிகாரிகள் உங்கள் பாஸ்போர்ட் அல்லது PPO புகைப்படத்தைப் பயன்படுத்தி உங்கள் அடையாளத்தைச் சரிபார்ப்பார்கள்.

தூதரகத்திற்கு செல்ல முடியாத ஓய்வூதியதாரர்கள் என்ன செய்வது?

உடல்நலக் காரணங்களால் ஒரு ஓய்வூதியதாரர் தூதரகம் அல்லது ஹை கமிஷனுக்கு செல்ல முடியாவிட்டால், மற்றொரு வழியும் உள்ளது. அவர்கள் நேரில் ஆஜராக முடியாது என்று கூறும் மருத்துவரின் சான்றிதழுடன், தேவையான ஆவணங்களை தபால் மூலம் அனுப்பலாம். இந்திய தூதரகம் அல்லது ஹை கமிஷன் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு செயல்முறையை முடிப்பதில் உதவலாம்.

வெளிநாட்டில் உள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள் யாரும் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைத் தொடர்ந்து பெறுவதில் எந்த சிரமத்தையும் எதிர்கொள்ளக்கூடாது என்பதை உறுதி செய்வதற்காக இந்த நடவடிக்கைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளதாக அரசாங்கத்தின் சுற்றறிக்கை தெரிவிக்கிறது.

ஆகையால் வெளிநாட்டில் வசிக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களும் குடும்ப ஓய்வூதியதாரராகளும், நவம்பர் மாதத்தில் இந்த வசதியான விருப்பங்களில் ஏதேனும் ஒன்றின் மூலம் தங்கள் வாழ்க்கைச் சான்றிதழைச் சமர்ப்பிக்கலாம். இதன் மூலம் தங்களது ஓய்வூதியம் எந்த இடையூறும் இல்லாமல் தொடர்ந்து கிடைப்பதை அவர்கள் உறுதிசெய்துகொள்ளலாம்.

மேலும் படிக்க | ஆயுள் சான்றிதழ்: ஓய்வூதியதாரர்கள் உஷார், இந்த தப்பை செஞ்சிடாதீங்க... ஓய்வூதியத் துறை எச்சரிக்கை

மேலும் படிக்க | ஓய்வூதியதாரர்கள் அலர்ட்: ஆயுள் சான்றிதழ்... இந்த தேதி தாண்டினால் பென்ஷன் கிடைக்காது

