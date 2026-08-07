/ஆயுள் சான்றிதழ் கொடுக்காமல் பென்ஷன் கிடைக்காது: வீட்டு வாசலிலேயே இலவச வசதியை அளிக்கும் EPFO

EPFO Life Certificate: EPF உறுப்பினர்களுக்கும் EPS ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஒரு முக்கிய செய்தி உள்ளது. இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எந்த வித தடையுமின்றி கிடைக்க ஒவ்விரு ஆண்டும் 'ஆயுள் சான்றிதழை' (Life Certificate) சமர்ப்பிப்பக்க வேண்டியது மிக அவசியமாகும்.
இன்னும் பல ஓய்வூதியதாரர்கள் ஆயுள் சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கும் செயல்முறையை மிக சிக்கலான செயல்முறையாக நினைத்துக்கொண்டு இருக்கிறார்கள். ஆனால், அது தவறு. மத்திய அரசும், ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பான EPFO-வும் இந்த செயல்முறையை மிக எளிதாக்கியுள்ளன.
பணியாளர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு (EPFO), EPS ஓய்வூதியதாரர்கள் தங்கள் ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்குத் தேவையான வாழ்நாள் சான்றிதழ்களைக் குறிப்பிட்ட காலத்திற்குள் சமர்ப்பிக்க உதவும் வகையில் பல வசதிகளை வழங்குகிறது. அதில் முக்கியமான ஒரு சேவையை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.
"EPS ஓய்வூதியதாரர்களே, கவனத்திற்கு. உங்களால் 'வாழ்நாள் சான்றிதழை' சமர்ப்பிக்க முடியவில்லை என்றால், 033-22029000 என்ற எண்ணை அழையுங்கள். அஞ்சல் துறை ஊழியர் உங்கள் வீட்டிற்கே வந்து 'வாழ்நாள் சான்றிதழை' இலவசமாகச் சமர்ப்பிக்க உதவுவார். உங்கள் வசதி, எங்கள் பொறுப்பு. #EPFO #EPSPensioners #HumHaiNa #EPFOWithYou" என்று அந்தப் பதிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
அடுத்ததாக, வாழ்நாள் சான்றிதழ் தொடர்பான அடிப்படைத் தகவல்களைப் பற்றி காணலாம்.
பணியாளர் ஓய்வூதியத் திட்டத்தின் (EPS) விதிகள் மற்றும் விதிமுறைகளின் கீழ் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்கான தகுதி தொடர்ந்து இருப்பதை உறுதிப்படுத்த, அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய கட்டாய வருடாந்திர ஆவணமே 'வாழ்நாள் சான்றிதழ்' ஆகும்.
இது ஆயுள் சான்றிதழ் மற்றும் ஜீவன் பிரமான் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது.
சான்றிதழைச் சமர்ப்பிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டால், தேவையான சான்றிதழ் சமர்ப்பிக்கப்படும் வரை ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுவது தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்படும்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு முறையான இணக்கத்தையும் குறைந்தபட்ச சிரமத்தையும் உறுதி செய்வதற்காக, EPFO , டிஜிட்டல் ‘ஜீவன் பிரமாண்’ தளம், பிரத்யேக மையங்கள் மற்றும் இந்திய அஞ்சல் மூலம் வழங்கப்படும் இலவச வீட்டு வாசலில் வழங்கும் சேவை உள்ளிட்ட பல வழிகளை ஆயுள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க செயல்படுத்தியுள்ளது.
வயது தொடர்பான சிக்கல்கள் காரணமாகச் சமர்ப்பிப்பு மையத்திற்குச் செல்வதில் சிரமம் உள்ள தகுதியுள்ள ஓய்வூதியதாரர்கள், 033-22029000 என்ற எண்ணை அழைத்து இந்த இலவச வீட்டு வாசலில் வழங்கப்படும் சேவையைப் பயன்படுத்திக்கொள்ளுமாறு EPFO ஊக்குவித்துள்ளது.
இந்த முயற்சி, தகுதியுள்ள அனைத்து ஓய்வூதியதாரர்களும் தங்களது கட்டாய வருடாந்திரத் தேவையை வீட்டிலிருந்தே வசதியாகப் பூர்த்தி செய்வதையும், அதே நேரத்தில் அவர்கள் தங்களது மாதாந்திர ஓய்வூதிய நிதியை எந்தப் பிரச்சனைகளோ அல்லது தடங்கல்களோ இன்றிப் பெறுவதையும் உறுதி செய்வதில் கவனம் செலுத்துகிறது.