தீபாவளி போனஸ் வந்தாச்சா? போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? இதற்கான சூத்திரம் என்ன?

Bonus Calculation: போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? இதற்கான சூத்திரம் என்ன? முழு விவரத்தையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Sep 25, 2025, 04:51 PM IST
  • தீபாவளி போனஸ் எந்த அடிப்படையில் வழங்கப்படுகின்றது?
  • இதற்கான சூத்திரம் என்ன?
  • போனஸ் கணக்கீடு தொடர்பான முக்கிய அம்சங்கள் பற்றி இங்கே காணலாம்.

தீபாவளி போனஸ் வந்தாச்சா? போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது? இதற்கான சூத்திரம் என்ன?

Diwali Bonus Calculation: இன்னும் சில நாட்களில் தீபாவளி பண்டிகையை கொண்டாடவுள்ளோம். நம் நாட்டில் பல வித பண்டிகைகள் கொண்டாடப்பட்டாலும், தீபாவளி தனிச்சிறப்பு வாய்ந்தது. மக்கள் அனைவரும் இப்போது தீபாவளி கொண்டாட்டங்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக, அரசு ஊழியர்கள், தனியார் ஊழியர்கள் என அனைவரும் இதற்காக காத்திருக்கிறார்கள். இதற்கு காரணம் தீபாவளி நேரத்தில் அவர்களுக்கு கிடைக்கும் போன்ஸ் தொகை!!

தீபாவளி போனஸ்

தீபாவளி சமயத்தில் அரசு மற்றும் தனியார் துறை ஊழியர்கள் அனைவரும் போனஸ் பெறுகிறார்கள். பண்டிகை கொண்டாட்டத்தில் மேலும் மகிழ்ச்சியை சேர்க்கவும், பண்டிகை கால செலவுகளை ஈடுகட்டவும் ஊழியர்களுக்கு உதவ இந்த போனஸ் வழங்கப்படுகின்றது. 

போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

போனஸ் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது என்பது உங்களுக்குத் தெரியுமா? போனஸ் கணக்கீட்டிற்கான செயல்முறை சட்டங்கள் மற்றும் நிறுவனக் கொள்கைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. அது ஊழியர்களின் பணி செயல்திறன் மற்றும் நிறுவனத்தின் லாப நிலைமை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த பதிவில், போனஸ் கணக்கீட்டில் பங்கு வகிக்கும் முக்கிய அம்சங்கள் பற்றியும், இதன் பின்னணியில் உள்ள கணிதம் பற்றியும் காணலாம்.

போனஸைக் கணக்கிடுவதற்கான 5 முக்கிய அம்சங்கள்

Basis Salary

அடிப்படை சம்பளம்: அனைத்து நிறுவனங்களிலும் போனஸ் கணக்கீடுகள் பொதுவாக ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் மற்றும் அகவிலைப்படியின் அடிப்படையில் செய்யப்படுகின்றன. இருப்பினும், மொத்த சம்பளம், அதாவது கிராஸ் சேலரி கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவதில்லை. உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் ₹20,000 என்றும் அகவிலைப்படி ₹5,000 என்றும் வைத்துக்கொண்டால், இந்த இரண்டையும் சேர்த்து ₹25,000 என்ற எண்ணிக்கையில் அவரது போனஸ் கணக்கிடப்படும்.

Minimum and Maximum Limits

குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச வரம்புகள்: இந்தியாவில் '1965 போனஸ் செலுத்தும் சட்டம்' போனஸ் விதிகளை நிர்வகிக்கும் சட்டம் ஆகும். இந்தச் சட்டத்தின் கீழ், நாட்டில் உள்ள எந்தவொரு நிறுவனத்தின் ஊழியர்களுக்கும் குறைந்தபட்சம் 8.33 சதவீதமும் அதிகபட்சமாக ஆண்டுக்கு 20 சதவீதமும் போனஸ் வழங்கப்படலாம். இருப்பினும், போனஸ் பெற ஊழியர் அந்த நிறுவனத்தில் குறைந்தது 30 நாட்கள் பணியாற்றியிருக்க வேண்டும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

Eligibility, Service Period

போனஸ் தகுதி, சேவைகாலம்: நிறுவனத்தில் ஊகழியரின் சேவைகாலம் மற்றும் அவர்களின் தகுதிகளும் போனஸைக் கணக்கிடுவதில் குறிப்பிடத்தக்க பங்கைக் கொண்டுள்ளன. போனஸ் பொதுவாக நிறுவனத்தில் குறைந்தது 30 நாட்கள் பணியாற்றிய ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. இதன் பொருள் ஒருவர் ஒரு நிறுவனத்தில் நான்கு மாதங்கள் பணிபுரிந்திருந்தால், அந்த நான்கு மாதங்களுக்கான போனஸ் கிடைக்கும்.

Festival Bonus, Performance Bonus

பண்டிகைகால போனஸ் மற்றும் செயல்திறன் சார்ந்த போனஸ்: பண்டிகை காலத்தில் கொடுக்கப்படும் போனஸும் செயல்திறன் சார்ந்த போனஸும் வேறுபட்டவை எனதை ஊழியர்கள் நினைவில் கொள்ள வேண்டும். பெரும்பாலும், ஊழியர்கள் அவற்றை ஒரே விஷயமாக தவறாக நினைக்கிறார்கள். பண்டிகை போனஸ்கள், தீபாவளி அல்லது நவராத்திரி போன்ற முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட நேரங்களில் நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகின்றன. செயல்திறன் போனஸ்கள், ஊழியரின் செயல்திறனை அடிப்படையாகக் கொண்டு நிறுவனத்தால் வழங்கப்படுகின்றன.

Profit of Company 

நிறுவனத்தின் லாபம்: நிறுவனத்தின் லாபமும் போனஸைக் கணக்கிடுவதில் ஒரு முக்கிய காரணியாகும். நடப்பு நிதியாண்டில் ஒரு நிறுவனம் நல்ல லாபம் ஈட்டியிருந்தால், ஊழியர்கள் போனசில் பெரிய தொகையை பெறுவதற்கான அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளன. இருப்பினும், லாபம் நன்றாக இல்லை என்றால், நிறுவனம் போனஸ் கொடுக்க மறுக்கலாம். இருப்பினும், இந்த விதிகள் அரசு ஊழியர்களுக்கு வேறுபட்டிருக்கும்.

Bonus Calculation: போனஸ் தொகையை எப்படி கணக்கிடுவது?

போனஸ் தொகையை எவ்வாறு கணக்கிடுவது? இதைச் செய்ய, முதலில் சராசரி சம்பளத்தை 30.4 ஆல் வகுக்க வேண்டும். பின்னர் வரும் தொகையை 30 நாட்களால் பெருக்கவும். பணியாளரின் போனஸ் இந்த வழியில்தான் தீர்மானிக்கப்படுகிறது. 

உதாரணமாக, ஒரு ஊழியரின் மாத சம்பளம் ₹10,000 என்றால். போனஸ் தொகையை இப்படி கணக்கிடலாம்:

சராசரி சம்பளம் (₹10,000) / 30.4 × 30 = ₹9,868

ஆந்த ஊழியருக்கான மொத்த போனஸ் சுமார் ₹9,868 ஆக இருக்கும். இந்தத் தொகையைக் கணக்கிட நிறுவனம் ஒரு நிலையான சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்துகிறது. இது அனைத்து ஊழியர்களுக்கும் போனஸ் தொகையை துல்லியமாகவும் தெளிவாகவும் கொடுக்க உதவுகிறது.

