  • EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது?

EPS Pension: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு மாத ஓய்வூதியம் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது?

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி என்ன? இதில் உள்ள வகைகள் என்ன? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் குறித்த அனைத்து தகவல்களையும் இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 4, 2025, 12:24 PM IST
  • EPS ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
  • இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி என்ன?
  • குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஓய்வூதிய வரம்புகள் என்ன?



EPFO Latest News: தனியார் துறை பணிகளில் பணிபுரியும் பெரும்பாலான ஊழியர்கள் இபிஎஃப் உறுப்பினர்களாக இருக்கிறார்கள். மாத சம்பளத்தில் 12% இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. நிறுவனமும் அதே அளவு தொகையை இபிஎஃப் உறுப்பினர்களின் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறது. எனினும், இதில் ஒரு பங்கு இபிஎஃப் கணக்கிற்கும், ஒரு பங்கு இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது.

Employees’ Pension Scheme: ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் என்றால் என்ன?

ஊழியர் ஓய்வூதியத் திட்டம் (EPS) என்பது ஓய்வுக்குப் பிறகு ஊழியர்களுக்கு மாதாந்திர ஓய்வூதியம் வழங்க வடிவமைக்கப்பட்ட EPFO ​​சலுகைகளின் ஒரு பகுதியாகும். உறுப்பினர் இறந்தாலோ அல்லது நிரந்தரமாக ஊனமுற்றாலோ இது குடும்ப மற்றும் ஊனமுற்ற ஓய்வூதியங்களையும் வழங்குகிறது. இந்தத் திட்டம் முக்கியமாக இந்தியாவின் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் உள்ள ஊழியர்களை உள்ளடக்கியது.

EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் இதற்கு எப்படி பங்களிக்கிறார்கள்?

ஊழியர் மற்றும் நிறுவனம் என இரு தரப்பும் அடிப்படை சம்பளத்தில் 12 சதவீதத்தை EPF-க்கு பங்களிக்கின்றனர். முதலாளியின் பங்கில், 8.33 சதவீதம் (ரூ. 1,250 வரை) EPS-க்குச் செல்கிறது. மாதம் ரூ. 15,000 வரை சம்பாதிக்கும் ஊழியர்களுக்கு அரசாங்கம் 1.16 சதவீதம் (ரூ. 174 வரை) சேர்க்கிறது.

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான தகுதி என்ன?

EPS இன் கீழ் ஓய்வூதியம் பெற, நீங்கள் கண்டிப்பாக:

- EPFO உறுப்பினராக இருக்க வேண்டும்.
- குறைந்தது 10 ஆண்டுகளுக்கு EPS இல் பங்களிக்க வேண்டும்.
- 58 வயதை எட்டிய பிறகே ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்.
- எனினும், எர்ளி ஓய்வூதியத்தை 50 ஆண்டுகளில் பெறலாம்.
- ஆனால் 58 வயதிற்கு முன்பு ஓய்வூதியம் பெற்றால், ஓய்வூதியத் தொகை வருடத்திற்கு 4 சதவீதம் குறைகிறது.

EPS ஓய்வூதியம் எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?

இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்திற்கான சூத்திரம்: ஓய்வூதியம் = (சராசரி சம்பளம் × ஓய்வூதியம் பெறக்கூடிய சேவை) ÷ 70

சராசரி சம்பளம்: கடந்த 60 மாதங்களின் அடிப்படை ஊதியம் + DA (அதிகபட்சம் ரூ. 15,000)

ஓய்வூதிய சேவை: EPS இன் கீழ் பணிபுரிந்த மொத்த ஆண்டுகள் (அதிகபட்சம் 35 ஆண்டுகள்) உங்கள் சேவை 20 ஆண்டுகளுக்கு மேல் இருந்தால், உங்கள் சேவையில் கூடுதலாக 2 ஆண்டுகள் சேர்க்கப்படும்.

Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஓய்வூதிய வரம்புகள் என்ன?

- குறைந்தபட்ச மாத ஓய்வூதியம்: மாதத்திற்கு ரூ. 1,000

- அதிகபட்ச ஓய்வூதியம்: ரூ. 15,000 × 35 ÷ 70 = ரூ. 7,500 

EPS இன் கீழ் வழங்கப்படும் ஓய்வூதிய வகைகள்

EPS வெவ்வேறு சூழ்நிலைகளை உள்ளடக்கியது:

பணி ஓய்வு ஓய்வூதியம்: 58 வயதுக்குப் பிறகு

ஆரம்பகால ஓய்வூதியம்: 50 வயதிலிருந்து (குறைக்கப்பட்ட விகிதம்)

ஊனமுற்றோர் ஓய்வூதியம்: நிரந்தர ஊனமுற்றவர்களுக்கு

குடும்ப ஓய்வூதியம்: உறுப்பினரின் மரணத்திற்குப் பிறகு மனைவி அல்லது சார்ந்திருப்பவர்களுக்கு

இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் சுருக்கமாக.....

- EPS -க்கான நிதியை நிறுவனங்கள் அளிக்கின்றன, ஊழியர்கள் இதில் பங்களிப்பதில்லை.

- ஓய்வூதியம் சேவை ஆண்டுகள் மற்றும் சராசரி சம்பளத்தைப் பொறுத்தது.

- ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டிற்கான சம்பள வரம்பு ரூ. 15,000.

- EPFO போர்ட்டலில் உங்கள் EPF பாஸ்புக் மூலம் EPS விவரங்களை செக் செய்யலாம்.

