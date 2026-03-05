PF இருப்பில் வட்டி எப்படி சேர்க்கப்படுகிறது? இடையில் பணம் எடுத்தால் வட்டி கிடைக்காதா?

EPFO Interest Calculation: இந்த ஆண்டுக்கான PF வட்டி விகிதத்தை EPFO சமீபத்தில் அறிவித்தது. வட்டி விகிதத்தில் EPFO எந்த மாற்றத்தையும் செய்யவில்லை. இந்த ஆண்டும் PF இருப்புகளுக்கு 8.25 சதவீத வட்டி கிடைக்கும். இந்த வட்டி உங்கள் PF கணக்குகளில் எவ்வாறு சேர்க்கப்படுகிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியுமா? முழு இருப்புக்கும் 8.25 சதவீத வட்டி கிடைக்குமா? நாம் இடைக்காலத்தில் பணத்தை எடுத்தால் வட்டி கிடைக்குமா, கிடைக்காதா? இந்தக் கேள்விகளுக்கான பதில்களை இந்த பதிவில் காணலாம்.
EPF Interest: இபிஎஃப் வட்டி இப்படி கணக்கிடப்படுவதில்லை
PF -க்கான வருடாந்திர வட்டி விகிதங்களை EPFO தீர்மானிக்கிறது. ஏப்ரல் 2025 இல் உங்கள் தொடக்க PF இருப்பு ₹1 லட்சமாக இருந்து, நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் ₹5,000 பங்களித்திருந்தால், மார்ச் 2026 இல் உங்கள் இருப்பு ₹160,000 ஆக இருக்கும். ஆண்டின் இறுதியில், 8.25 சதவீத கணக்கில் உங்கள் PF இருப்பில் ₹13,200 சேர்க்கப்படும் என்று நீங்கள் நினைத்தால், அது தவறு.
பிஎஃப் வட்டி மாதந்தோறும் கணக்கிடப்படுகிறது, ஆண்டுதோறும் சேர்க்கப்படுகிறது
மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டின் மூலம் இபிஎஃப் வட்டி கணக்கீட்டைப் புரிந்துகொள்ளலாம்.
- ஏப்ரல் 2025 இல் உங்கள் பிஎஃப் கணக்கின் தொடக்க இருப்பு ரூ. 1 லட்சம் என்று வைத்துக்கொள்வோம்.
-பின்னர் ஆண்டின் இறுதியில், அதாவது மார்ச் 2026 இல், இந்த ரூ. 1 லட்சத்தில் 8.25 சதவீத முழு வட்டியைப் பெறுவீர்கள்.
- ஒரே நிபந்தனை என்னவென்றால், நீங்கள் ஒரு வருடமாக உங்கள் கணக்கிலிருந்து பணத்தை எடுத்திருக்கக்கூடாது.
- இதற்குப் பிறகு, ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் கணக்கில் செலுத்தப்படும் ஒவ்வொரு பங்களிப்புக்கும் வட்டி கணக்கிடப்படும்.
- வட்டி ஆண்டு இறுதியில் உங்கள் கணக்கில் சேர்க்கப்படும்.
- இருப்பினும், ஆண்டு முழுவதும் செய்யப்படும் பங்களிப்புகளுக்கு முழு 8.25 சதவீத வட்டியும் உங்களுக்குக் கிடைக்காது.
- அதற்கு பதிலாக, வட்டி மாதந்தோறும் கணக்கிடப்பட்டு, ஆண்டு இறுதியில் உங்கள் கணக்கில் சேர்க்கப்படும்.
PF மாதாந்திர வட்டி விகிதம்
இபிஎஃப் தொகைக்கான மாதாந்திர வட்டி எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படும்? இதைச் செய்ய, ஆண்டு வட்டி விகிதத்தை, அதாவது, 8.25 சதவீதத்தை, 12 ஆல் வகுக்கவும். இந்த ஆண்டின் வட்டி விகிதம் 8.25 சதவீதம், அதாவது ஒவ்வொரு மாதமும் 0.6875 சதவீதம் என்ற விகிதத்தில் வட்டி சேர்க்கப்படும். உங்கள் PF இருப்புக்கான மாதாந்திர வட்டியைக் கணக்கிட ஒரு சூத்திரமும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
EPFO Interest= Opening Balance (Interest rate/12)
EPFO வட்டி = தொடக்க இருப்பு (வட்டி விகிதம்/12).
- இங்கே, தொடக்க இருப்பு என்பது மாத தொடக்கத்தில் உள்ள PF இருப்பைக் குறிக்கிறது.
- வட்டி விகிதம் / 12 என்பது மாதாந்திர வட்டி விகிதத்தைக் குறிக்கிறது.
PF Interest: PF வட்டி எவ்வாறு கணக்கிடப்படுகிறது?
நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் PF கணக்கில் ரூ. 5,000 பங்களிப்பதாக வைத்துக்கொள்வோம். முதல் மாதத்தில், அதாவது ஏப்ரல் மாதத்தில், இந்தப் பங்களிப்பு ஏப்ரல் மாத இறுதியில் சேர்க்கப்படுவதால் எந்த வட்டியையும் ஈட்டாது. இருப்பினும், அடுத்தடுத்த பங்களிப்புகளுக்கு வட்டி சேரும். இதை நன்கு புரிந்துகொள்ள, இந்த அட்டவணையைப் பார்க்கவும்:
- நீங்கள் ஒவ்வொரு மாதமும் உங்கள் கணக்கில் ரூ. 5,000 பங்களித்தால், ஏப்ரல் மாதத்திற்கான தொடக்க இருப்பு 0 ஆகவும், இறுதி இருப்பு 5,000 ஆகவும் இருக்கும். ஏப்ரலில் எந்த வட்டியும் ஈட்டப்படாது.
- மே மாதத்திற்கான தொடக்க இருப்பு 5,000 ஆக இருக்கும். மே மாத பங்களிப்பு இதனுடன் சேர்க்கப்படும், மொத்த தொகை 10,000 ஆகும்.
- இந்த 10,000 0.6875 சதவீதத்தில் திரட்டப்பட்ட வட்டியாக இருக்கும். அதாவது மே மாதத்திற்கான இறுதி இருப்பு 10,068.75 ரூபாயாக இருக்கும்.
- இது ஜூன் மாதத்திற்கான தொடக்க இருப்பாக இருக்கும். ஜூன் மாத பங்களிப்பு இந்த தொடக்க இருப்புடன் சேர்க்கப்படும். ஜூன் மாதத்தில் ஜூன் பங்களிப்புடன் 0.6875 ரூபாய் வட்டி சேர்க்கப்படும். இதனால், ஜூன் மாதத்திற்கான இறுதி இருப்பு 15,172.34 ரூபாயாக இருக்கும்.
- மார்ச் வரை மாதாந்திர வட்டி இந்த முறையில் கணக்கிடப்பட்டு மார்ச் 31 ஆம் தேதி PF இருப்பில் சேர்க்கப்படும்.
- ஏப்ரல் பங்களிப்பில் உங்களுக்கு எந்த வட்டியும் கிடைக்காது.
- மே மாதத்தில், ஏப்ரல் மற்றும் மே பங்களிப்புகள் இரண்டிலும் வட்டி திரட்டப்படும்.
- ஜூன் மாதத்தில், முதல் இரண்டு மாதங்களுக்கான பங்களிப்புகள், அந்தப் பங்களிப்புகளில் ஈட்டப்பட்ட வட்டி மற்றும் ஜூன் பங்களிப்பு ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மாதாந்திர தொடக்க இருப்பில் உங்கள் வட்டி கணக்கிடப்படும்.
- அந்த மாதத்திற்கான இறுதி இருப்பு என்பது அடுத்த மாதத்திற்கான தொடக்க இருப்பு ஆகும்.
ஒரு நிதியாண்டின் இறுதிக்கும் முன், அந்த ஆண்டிற்கான வட்டி விகிதத்தை EPFO நிர்ணயிக்கிறது. அந்த வட்டி விகிதத்தின் அடிப்படையில் மாதாந்திர வட்டி கணக்கிடப்படுகிறது. மேலும் முழு வட்டியும் ஆண்டின் இறுதியில் கணக்கில் சேர்க்கப்படும்.
PF இருப்பிலிருந்து பணத்தை எடுத்தால் வட்டிக்கு என்ன ஆகும்?
உங்கள் PF இருப்பிலிருந்து பணத்தை எடுத்தால், உங்கள் கணக்கில் மீதமுள்ள இருப்புக்கு முழு வட்டியும் கிடைக்கும். மேலும், நீங்கள் எடுத்த பணம் உங்கள் கணக்கில் இருந்த காலத்திற்கு வட்டியைப் பெறுவீர்கள். உதாரணமாக, கடந்த ஆண்டு இறுதி இருப்பு ₹2 லட்சம் (200,000 ரூபாய்) ஆக இருந்து, ஜூலை மாதத்தில் நீங்கள் ₹50,000 எடுத்திருந்தால், அந்த ₹50,000 க்கு (ஜூன் வரை) வட்டியைப் பெறுவீர்கள். மீதமுள்ள ₹1.5 லட்சத்திற்கு (1.5 லட்சம் ரூபாய்) ஆண்டு முழுவதும் வட்டியைப் பெறுவீர்கள்.
மேலும் படிக்க | EPFO அதிரடி: புதிய ஓய்வூதியத் திட்டம் அமல்! பிஎப் கணக்கில் 5 முக்கிய மாற்றங்கள்
மேலும் படிக்க | EPFO வட்டி விகிதம் அறிவிக்கப்பட்டது: PF இருப்பை தெரிந்துகொள்ள 4 எளிய வழிகள் இதோ
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ