  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியத்தை தீர்மானிக்கும் ‘கடைசி வேலை நாள்’: DoPPW குறிப்பாணை

ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியத்தை தீர்மானிக்கும் ‘கடைசி வேலை நாள்’: DoPPW குறிப்பாணை

Central Government Employees Latest News: ஓய்வூதிய வழங்கலில் கடைசி வேலை நாளின் முக்கியத்துவம் என்ன? முக்கிய விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 22, 2025, 04:35 PM IST
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள்.
  • கடைசி வேலை நாள் மிக முக்கியம்.
  • சிறப்பு சந்தர்ப்பங்களில் ஓய்வூதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்.

ஓய்வூதியம், குடும்ப ஓய்வூதியத்தை தீர்மானிக்கும் ‘கடைசி வேலை நாள்’: DoPPW குறிப்பாணை

Central Government Pensioners Latest News: மத்திய அரசு சமீபத்தில், ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு பல முக்கிய தகவல்களை வழங்கியது. இவை பல குழப்பங்களை நிவர்த்தி செய்துள்ளன. மத்திய அரசு தனது ஊழியர்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பத்தினருக்கான ஓய்வூதிய விஷயங்களில் அதிக தெளிவையும் பாதுகாப்பையும் கொண்டு வந்துள்ளது. 

Add Zee News as a Preferred Source

DoPPW குறிப்பாணை

ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்கள் நலத்துறை (DoPPW) சில தெளிவுபடுத்தல்களை வெளியிட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக ஒரு குறிப்பாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, ஓய்வூதியக் கணக்கீடுகள் எந்த நாளில் இருந்து செய்யப்பட வேண்டும் என்பதைத் துல்லியமாக வரையறுத்துள்ளது. இதன் மூலம் ஓய்வூதியதாரர்கள் ஓய்வு பெற்ற பிறகு நியாயமற்ற குறைப்புகளிலிருந்து பாதுகாக்கப்படுவது உறுதிசெய்யப்படுகிறது.

Last Working Day: கடைசி வேலை நாள் மிக முக்கியம்

அனைத்து ஓய்வூதிய சலுகைகளும் 'கடைசி வேலை நாளின்' அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படும். ஓய்வூதியம் மற்றும் குடும்ப ஓய்வூதியக் கோரிக்கைகளை கணக்கிடுவதில் மத்திய அரசு ஊழியரின் கடைசி வேலை நாளின் முக்கியத்துவத்தை DoPPW திட்டவட்டமாக தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

Central Government Employees: மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள்

மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 5 இன் படி, அனைத்து கோரிக்கைகளும் ஒரு முக்கியமான தேதியில் நடைமுறையில் உள்ள விதிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும். ஊழியரின் கடைசி வேலை நாள்தான் அந்த தேதி. இந்த கடைசி வேலை நாள் பின் வரும் வகைகளில் இருக்கலாம்:

- ஊழியர் ஓய்வு பெறும் தேதி
- பணிநீக்கம் செய்யப்படும் தேதி
- பணியில் இருந்து ராஜினாமா செய்ய அனுமதிக்கப்படும் தேதி
- இறந்த தேதி

இவற்றில் எது முதலில் நிகழ்கிறதோ அது கணக்கீடுகளுக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும்.

"ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான அனைத்து கோரிக்கைகளும், ஒரு அரசு ஊழியர் ஓய்வு பெறும்போது அல்லது பணி நீக்கம் செய்யப்படும் போது அல்லது பணியில் இருந்து ராஜினாமா செய்ய அனுமதிக்கப்படும் அல்லது இறக்கும் போது நடைமுறையில் உள்ள இந்த விதிகளால் கட்டுப்படுத்தப்படும்" என்று DoPPW அக்டோபர் 30, 2025 அன்று வெளியிடப்பட்ட அதன் அலுவலக குறிப்பாணையில் (OM) கூறியுள்ளது.

அதாவது அந்த இறுதி தேதியில் பொருந்தக்கூடிய குறிப்பிட்ட விதிகள் மற்றும் உரிமைகள் கணக்கீட்டை நிர்வகிக்கின்றன, நிலைத்தன்மையை உறுதி செய்கின்றன.

Pension Calculation: சிறப்பு சந்தர்ப்பங்களில் ஓய்வூதிய கணக்கீட்டில் மாற்றம்

சில சிறப்பு சந்தர்ப்பங்களில் கணக்கீட்டில் மாற்றம் ஏற்படலாம். அதாவது, பணியாளர் தங்கள் சேவைக்காலம் முடியும் தருவாயில் பணியில் இல்லாத சூழ்நிலைகளையும் குறிப்பாணை தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. அதாவது பணியாளர் விடுப்பில் இருப்பது, பணிக்கு வராமல் இருப்பது, இடைநீக்கம் செய்யப்பட்டிருப்பது போன்ற சிறப்பு சூழல்களுக்கான விதிகளும் விளக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒரு அரசு ஊழியர் விடுப்பில் அல்லது வேறுவிதமாக பணியில் இல்லாதிருந்தால், அல்லது இடைநீக்கத்தில் இருந்திருந்தால், ஓய்வு அல்லது இறப்பு நாள் அத்தகைய விடுப்பு அல்லது வராமை அல்லது இடைநீக்கத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்கும். ஓய்வூதியக் கணக்கீட்டின் நோக்கத்திற்காக சேவையில் எந்த இடைவேளையும் இல்லை என்பதை இந்த தெளிவுபடுத்தல் உறுதி செய்கிறது. இதனால் இறுதி சேவை தேதி குறித்த குழப்பம் அல்லது சர்ச்சைகளும் நீக்கப்படுகின்றன.

அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஓய்வூதியத்தை தன்னிச்சையாகக் குறைக்க முடியாது

தற்போதைய மற்றும் எதிர்கால ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு பெரிய நிவாரணமாக, பணி ஓய்வுக்குப் பிந்தைய சலுகைகளை துறைகள் தன்னிச்சையாக குறைப்பதற்கு எதிராக ஒரு வலுவான பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்தியுள்ளது. ஓய்வூதியம் அல்லது குடும்ப ஓய்வூதியம், முறையாக அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது திருத்தப்பட்டவுடன், முற்றிலும் எழுத்தர் பிழை கண்டறியப்படாவிட்டால், ஓய்வூதியதாரருக்கு பாதகமாக ஓய்வூதியத்தை குறைக்க முடியாது என்று அரசாங்கம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

ஓய்வூதியம் ஆரம்பத்தில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அல்லது திருத்தப்பட்ட இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு மேல் எழுத்தர் பிழை கண்டறியப்பட்டால், எந்தவொரு கீழ்நோக்கிய திருத்தமும் DoPPW இன் முன் ஒப்புதலுடன் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட திருத்தம் மூலம் கூடுதல் ஓய்வூதியம் கொடுக்கப்பட்டிருந்தால், அதிகப்படியான தொகையை மீட்டெடுப்பதைத் தள்ளுபடி செய்யலாமா என்பதை செலவுத் துறை முடிவு செய்யும். ஓய்வூதியதாரர் தவறான தகவல்களை அளித்திருந்தால் இந்த விதி பொருந்தாது. 

Family Pension: பெற்றோருக்கான மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியத்திற்கான புதிய தேவை

குடும்ப ஓய்வூதியம் தொடர்பான தனி புதுப்பிப்பில், இறந்த அரசு ஊழியரின் பெற்றோர் மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியத்தைப் பெறுவதற்கான நடைமுறையை DoPPW எளிமைப்படுத்தியுள்ளது.

திருத்தப்பட்ட CCS (அசாதாரண ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2023 இன் விதி 12(5) இல் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளபடி, இறந்த ஊழியருக்கு தகுதியான மனைவி அல்லது குழந்தை இல்லாத பட்சத்தில், இறந்த ஊழியரின் பெற்றோருக்கு மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதியம் வாழ்நாள் முழுவதும் வழங்கப்படும்.

Life Certificate: கட்டாய வருடாந்திர ஆயுள் சான்றிதழ்கள்

மேம்படுத்தப்பட்ட குடும்ப ஓய்வூதிய விகிதத்தைப் பெற அல்லது தொடர்ந்து பெற (பெற்றோர் இருவரும் உயிருடன் இருந்தால் இது 75% ஆகும்), இப்போது பெற்றோரும் இருவரும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனிப்பட்ட ஆயுள் சான்றிதழ்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.

இந்த புதிய கட்டாய நடவடிக்கை, பதிவுகளை சரியான நேரத்தில் புதுப்பிப்பதை உறுதி செய்கிறது. தாய், தந்தையில் ஒருவர் மட்டுமே உயிருடன் இருக்கும்போது விகிதம் 60% ஆகக் குறைவதால், ஒரு பெற்றோர் இறந்தால் அதிகப்படியான பணம் செலுத்தப்படுவதை இது தடுக்கும். இந்த நடவடிக்கை செயல்முறையை தரப்படுத்துகிறது. மேலும் ஓய்வூதிய விநியோகத்தில் சீரான தன்மையைக் கொண்டுவருகிறது.

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Central Government PensionerspensionCentral government employeespensionersDoPPW

