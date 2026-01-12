English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • 2026ல் வீட்டு லோன் எடுக்க போறீங்களா? அதுக்கு சிபில் ஸ்கோர் எவ்ளோ வேணும் தெரியுமா?

CIBIL Score Home Loan 2026 : நம்மில் பலர், வீடு கட்ட வேண்டும் அல்லது வீடு வாங்க வேண்டும் என்றால், கண்டிப்பாக வீட்டு லோ் எடுக்க வேண்டும் என யோசிப்போம். அதற்கு சிபில் ஸ்கோர் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும் என்று தெரியுமா? இதோ விவரம்.  

Written by - Yuvashree | Last Updated : Jan 12, 2026, 05:01 PM IST
  • வீட்டு லோன் வாங்க போறீங்களா?
  • சிபில் ஸ்கோர் எவ்வளவு இருக்க வேண்டும்?
  • முழு விவரம்!

CIBIL Score Home Loan 2026 : விலைவாசி என்பது முன்னர் போல இல்லை. குறிப்பாக வீடு கட்டும் பொருட்களான மண், சிமெண்ட், செங்கல் உள்ளிட்டவற்றின் விலையும் தாறுமாறாக ஏறி இருக்கிறது. இதனால், கையில் இருக்கும் சேவிங்க்ஸை வைத்து வீடு கட்டுவது என்பது முடியாத காரியமாக இருக்கிறது. இருப்பினும், வங்கியில் கடன் வாங்கினால், கண்டிப்பாக எவ்வளவு செலவானாலும் வீடு கட்டுவது சாத்தியம்தான். ஆனால், அதற்கு சிபில் ஸ்கோர் இருப்பது அவசியமாச்சே! 2026ல் உங்கள் கனவு இல்லத்தை நிஜமாக்க, கடன் வாங்க நினைத்தால் எவ்வளவு சிபில் ஸ்கோர் தேவை தெரியுமா? முழு விவரம்!

சிபில் ஸ்கோர்:

அப்பார்ட்மெண்ட் அல்லது தனி வீடு வாங்குவதை முடிவு செய்வதற்கு முன்னர் உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோரை திரும்பி பார்ப்பது அவசியம் ஆகும். அதாவது, நாம் வங்கியில் ஏற்கனவே இதற்கு முன்பு கடன் வாங்கியிருக்கிறோம் என்றால், அதை நாம் எவ்வளவு சீக்கிரம் அடைத்திருக்கிறோம் அல்லது அந்த கடனுக்கான வட்டியை எப்படி மாதா மாதம் திரும்ப கட்டியிருக்கிறோம் என்பதை வைத்து உங்கள் கிரெடிட் ஸ்கோர் நிர்ணயிக்கப்படும். உதாரணத்திற்கு ஒருவர் 3 லட்சத்திற்கு மாதம் 13% வட்டி என்கிற விகிதத்தில் கடன் வாங்கிவிட்டு, அதை மாதா மாதம் தவறாமல் கட்டினோம் என்றால், சிபில் ஸ்கோர் அதிகமாகும். அதே சமயத்தில், சரியாக கட்டவில்லை என்றால், அந்த சிபில் ஸ்கோர் அடிவாங்கும். சில சமயங்களில் மைனஸில் கூட சென்று விடும்.

இதனால், நிதி நிபுணர்கள் உங்கள் பட்ஜெட்டை தாண்டி செலவு செய்வதை தவிர்ப்பதற்காக, வீட்டுக்கடனுக்கான மாதாந்திர தவணையானது உங்கள் மாத சம்பளத்தின் 40 %க்குள் இருக்க வேண்டும் என்று கூறுகின்றனர். கடனை சரியாக திரும்ப செலுத்தியிருப்பவர்கள், 750க்கும் மேல் கிரெடிட் ஸ்கோர் வைத்திருப்பவர்கள், வங்கிகளால் இடர் கொடுக்காதவர்களாக கருதப்படுகின்றனர்.

ரெப்போ ரேட் குறைவு:

கடந்த ஆண்டு டிசம்பர் மாதத்தில், ரிசர்வ் வங்கி ரெப்போ விகிதத்தில் 25 பாய்ண்ட்ஸை குறைத்து 5.25% ஆக்கியது. இதற்கு முன்னர் நான்கு முறை ரெப்போ ரேட் ஆனது குறைக்கப்பட்டிருந்தது. இதனால், நாம் 50 லட்சத்திற்கு, 20 வருட காலம் (tenure) மாதம் 8.50% என்கிற விகிதத்தில் கடன் எடுத்திருக்கிறோம் என்றால், EMI தொகை சுமார் ரூ.43,000ல் இருந்து ரூ.39,000க்கு குறையும். 

ஏன் கிரெடிட் ஸ்கோர் ரொம்ப முக்கியம்?

கடன் வாங்குபவர்கள், 750க்கு மேல் கிரெடிட் ஸ்கோர் வைத்திருந்தால், கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு கடன் சரியாக கிடைத்து விடும். கடன் வாங்குவதில் எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. அதே சமயத்தில், அந்த கிரெடிட் ஸ்கோரை 700-725க்குள் வைத்திருந்தால், அவர்களுக்கு அதிக வட்டி விகிதத்தில் கடன் தொகை வழங்கப்படலாம். அதற்கும் கீழ் இருந்தால், எந்த வங்கியில் கடன் வாங்குகிறோமோ அந்த வங்கி எடுக்கும் முடிவே இறுதியானதாக இருக்கும்.

மேலும் படிக்க | பிஎம் கிசான் : இ-மித்ரா செயலி அப்டேட்! தமிழ்நாட்டு விவசாயிகளுக்கு முக்கிய தகவல்

மேலும் படிக்க | அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.5,000 ஓய்வூதியம்... பதிவு செய்ய இந்த ஆவணங்கள் இருந்தால் போதும்

