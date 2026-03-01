வெளிநாட்டில் இருந்து வரி இல்லாமல் எவ்வளவு தங்கம் கொண்டு வரலாம்? 2026 புதிய பேக்கேஜ் விதிகள் இதோ!

Gold rules : அமெரிக்கா - இஸ்ரேல் இணைந்து ஈரான் மீது நடத்தும் தாக்குதல் காரணமாக சர்வதேச அளவில் பொருளாதார நிச்சயமற்ற தன்மை உருவாகியுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த விவகாரம் கச்சா எண்ணெய் விநியோகத்தில் நேரடியாக எதிரொலிக்கும் என்பதால் பெட்ரோல், டீசல், எல்பிஜி சிலிண்டர் மற்றும் தங்கம் வெள்ளி விலையில் நேரடியாக எதிரொலிக்க தொடங்கியுள்ளது. இதன் காரணமாக இந்தியாவில் தங்கம் வெள்ளி விலை இன்னும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படும் நிலையில், வெளிநாட்டில் இருந்து வரி இல்லாமல் தங்கம் எவ்வளவு கொண்டு வரலாம், தங்கம் தவிர மற்ற பொருட்களுக்கு இருக்கும் விதிமுறைகள் என்ன என்பதை இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
வெளிநாடுகளில் வசிக்கும் இந்தியர்கள் மற்றும் சுற்றுலாப் பயணிகள் இந்தியாவிற்கு வரும்போது தங்க நகைகள், கேமரா, வாட்ச் போன்ற பொருட்களைக் கொண்டு வருவதில் இருந்த சிக்கல்களைத் தீர்க்க மத்திய அரசு அதிரடி மாற்றங்களைக் கொண்டு வந்துள்ளது. மத்திய நிதியமைச்சகம் வெளியிட்டுள்ள புதிய 'பயணிகள் வழிகாட்டி' (Travellers’ Guide) மூலம் எந்தெந்த பொருட்களை வரி இல்லாமல் கொண்டு வரலாம் என்பதை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். குறிப்பாக, தங்க நகைகளுக்கான பண வரம்பு நீக்கப்பட்டு, புதிய எடையளவு விதிகள் அமலுக்கு வந்துள்ளன.
தங்கம் மற்றும் நகைகளுக்கான புதிய விதிமுறை
இதுவரை நகைகளின் மதிப்பை வைத்து சுங்கவரி கணக்கிடப்பட்ட நிலையில், இனி எடையை மட்டுமே அடிப்படையாகக் கொண்டு அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. வெளிநாட்டில் ஒரு வருடத்திற்கு மேல் தங்கியிருந்து திரும்பும் இந்தியப் பெண் பயணிகள் 40 கிராம் வரையிலான தங்க நகைகளை எவ்வித வரியும் இன்றி கொண்டு வரலாம். அதேபோல் ஆண்கள் மற்றும் இதர பயணிகள் 20 கிராம் வரையிலான தங்க நகைகளை வரி ஏதுமின்றி கொண்டு வர அனுமதி உண்டு. இந்தப் சலுகையைப் பெற நீங்கள் குறைந்தது ஒரு வருடம் வெளிநாட்டில் வசித்திருக்க வேண்டும்.
தங்கம் மற்றும் வெள்ளி கட்டிகள் கொண்டு வர முடியுமா?
இந்திய பாஸ்போர்ட் வைத்திருப்பவர்கள் அல்லது இந்திய வம்சாவளியினர் வெளிநாட்டில் 6 மாதங்களுக்கு மேல் தங்கியிருந்தால் தங்கம் மற்றும் வெள்ளியைக் கொண்டு வரலாம். ஒரு பயணி அதிகபட்சமாக 1 கிலோ வரை தங்கம் கொண்டு வரலாம். ஒரு பயணி அதிகபட்சமாக 10 கிலோ வரை வெள்ளி கொண்டு வரலாம். இதற்கு உரிய சுங்கவரியை வெளிநாட்டுச் செலாவணியில் செலுத்த வேண்டியது அவசியம்.
திருமணத்திற்காக அதிக நகைகள் கொண்டு வர முடியுமா?
இந்தியாவில் நடக்கும் திருமணங்கள் அல்லது விசேஷங்களுக்காக அதிக அளவில் நகைகளைக் கொண்டு வந்து, மீண்டும் வெளிநாட்டிற்கே எடுத்துச் செல்பவர்களுக்கு ஒரு சிறப்பு வசதி உள்ளது. விமான நிலையத்தில் இறங்கியவுடன் சுங்கத் துறையிடம் 'Temporary Baggage Import Certificate' என்ற சான்றிதழைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம். இதன் மூலம் அந்த நகைகளை தற்காலிகமாக இந்தியாவிற்குள் கொண்டு வந்து, திரும்பும்போது சிக்கலின்றி எடுத்துச் செல்ல முடியும்.
கேமரா, ஸ்மார்ட் வாட்ச் மற்றும் லேப்டாப் விதிகள்:
1. புதிய கேமரா அல்லது விலை உயர்ந்த வாட்ச் வாங்கியிருந்தால் அவற்றுக்கும் சில வரம்புகள் உள்ளன:
2. இந்தியர்கள், வெளிநாடு வாழ் இந்தியர்கள்: 75,000 ரூபாய் வரையிலான புதிய பொருட்களை வரி இன்றி கொண்டு வரலாம்.
3. வெளிநாட்டுச் சுற்றுலாப் பயணிகள்: இவர்கள் 25,000 ரூபாய் வரையிலான பொருட்களை வரி இன்றி கொண்டு வரலாம்.
4. லேப்டாப்: 18 வயதுக்கு மேற்பட்ட பயணிகள் ஒரு புதிய லேப்டாப் அல்லது நோட்பேக் கணினியை எவ்வித வரியும் இன்றி கொண்டு வர அனுமதி உண்டு.
யாருக்கு வரிச்சலுகை பொருந்தாது?
தினசரி பயன்பாட்டிற்காக நீங்கள் அணியும் நகைகளுக்கு எந்தத் தடையும் இல்லை. ஆனால், எல்லை கடந்து தரை வழியாக இந்தியா வருபவர்களுக்கு இந்த வரிச்லுகை விதிகள் பொருந்தாது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. வெளிநாட்டிலிருந்து தாயகம் திரும்பும் போது தேவையற்ற அபராதங்களைத் தவிர்க்க இந்த விதிமுறைகளைச் சரியாகப் பின்பற்றுங்கள்.
