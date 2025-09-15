English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

வீட்டில் ஒருவர் தங்கம் எவ்வளவு வைத்துக் கொள்ளலாம்? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Gold tax rules : வருமான வரி விதிப்படி வீட்டில் ஒருவர் தங்கம் எவ்வளவு வைத்துக் கொள்ளலாம்? என்பதை இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம். லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Sep 15, 2025, 02:17 PM IST
  • தங்கம் வாங்குவதற்கான விதிமுறைகள்
  • ஒருவர் வீட்டில் எவ்வளவு வைத்திருக்கலாம்?
  • வருமானவரித்துறையின் லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

வீட்டில் ஒருவர் தங்கம் எவ்வளவு வைத்துக் கொள்ளலாம்? லேட்டஸ்ட் அப்டேட்

Gold tax rules : தங்கம் விலை ஜெட் வேகத்தில் எகிறிக் கொண்டிருப்பதால் முதலீட்டாளர்கள் எல்லோரும் தங்கத்தில் முதலீடு செய்யுமாறு அறிவுறுத்துகின்றனர். ஏனென்றால் தங்கம் விலை இனி குறைய வாய்ப்பில்லை, விலை ஏறுவதற்கே அதிக வாய்ப்பு என்பதால் இந்த ஆலோசனையை கொடுத்து வருகின்றனர். இதனால் பொதுமக்கள் பலரும் கையில் இருக்கும் பணத்துக்கு தங்கம் வாங்கி வைத்து வருகின்றனர்.  ஆனால், ஆனால், வருமான வரித்துறையின் விதிகளின்படி, வீட்டில் எவ்வளவு தங்கம் வைத்திருக்கலாம் என்பதற்கு வரம்பு உண்டு. இந்த வரம்பை மீறி தங்கம் வைத்திருந்தால், வருமான வரித்துறையின் சோதனையின் போது அது பறிமுதல் செய்யப்படலாம். இது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்துகொள்ளுங்கள்

மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) வகுத்துள்ள விதிகள்:

திருமணமான பெண்கள்: 500 கிராம் வரை தங்க நகைகள் வைத்திருக்கலாம்.

திருமணமாகாத பெண்கள்: 250 கிராம் வரை தங்க நகைகள் வைத்திருக்கலாம்.

ஆண்கள்: (திருமணம் ஆனவர் அல்லது ஆகாதவர்) 100 கிராம் வரை தங்க நகைகள் வைத்திருக்கலாம்.

இந்த வரம்புக்குட்பட்ட தங்க நகைகள், சோதனையின் போது வருமான வரித்துறையால் பறிமுதல் செய்யப்படாது.

வரம்பை மீறி தங்கம் வைத்திருந்தால் என்ன ஆகும்?

நீங்கள் மேலே குறிப்பிட்ட வரம்புகளுக்கு மேல் தங்கம் வைத்திருந்தால், அதன் மூலத்தைக் (source) குறித்து வருமான வரித்துறை கேள்வி கேட்கும். அப்போது, நீங்கள் வாங்கியதற்கான பில்கள், பணம் செலுத்தியதற்கான ஆதாரங்கள், வாரிசுரிமை அல்லது பரிசாகப் பெற்றிருந்தால் அதற்கான ஆவணங்களைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும். இந்த ஆவணங்கள் அனைத்தும் முறையாக இருந்தால், அந்தத் தங்கமும் பறிமுதல் செய்யப்படாது.

தங்கம் வாங்கியதற்கான ஆதாரங்கள்:

* தங்கம் வாங்கியதற்கான ரசீது.
* வங்கி பரிவர்த்தனை ஆவணங்கள்.
* வாரிசுரிமை அல்லது குடும்பப் பங்கீடு மூலம் பெற்றிருந்தால், உயில் அல்லது குடும்ப ஒப்பந்த ஆவணம்.
* பரிசாகப் பெற்றிருந்தால், பரிசுப் பத்திரம்.

முறையான விளக்கம் அளிக்கத் தவறினால், அதிகப்படியான தங்கத்தின் மதிப்புக்கு 78% வரி மற்றும் 10% அபராதம் விதிக்கப்படும்.

தங்கம் விற்பனைக்கான வரி விதிகள்:

குறுகிய கால மூலதன ஆதாயம் (Short Term Capital Gain): 24 மாதங்களுக்குள் தங்கத்தை விற்றால், கிடைக்கும் லாபம் உங்கள் மொத்த வருமானத்துடன் சேர்க்கப்பட்டு, உங்கள் வருமான வரி வரம்புக்கு ஏற்ப வரி விதிக்கப்படும்.

நீண்ட கால மூலதன ஆதாயம் (Long Term Capital Gain): 24 மாதங்களுக்கு மேல் தங்கத்தை வைத்திருந்து விற்றால், அதன் லாபத்திற்கு 12.5% வரி விதிக்கப்படும்.

பரிசு அல்லது வாரிசுரிமையாக கிடைக்கும் தங்கத்திற்கான வரி:

ஒரு ஆண்டில் ரூ.50,000-க்கு மேல் மதிப்புள்ள தங்கம் பரிசாகக் கிடைத்தால், அது 'பிற ஆதாரங்களில் இருந்து வரும் வருமானம்' என்ற பிரிவின் கீழ் வரி விதிக்கப்படும். இருப்பினும், பெற்றோர், உடன்பிறந்தோர், கணவன்/மனைவி போன்ற நெருங்கிய உறவினர்களிடமிருந்து பெறும் பரிசுகளுக்கு வரி விலக்கு உண்டு. திருமணத்தின் போது அல்லது உயில் மூலம் கிடைக்கும் தங்கத்திற்கும் வரி விலக்கு உண்டு.

தங்கம் வாங்குவதற்கான ஜிஎஸ்டி:

தங்கம் வாங்குவதற்கு 3% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும். தங்க நகைகளுக்கான செய்கூலிக்கு 5% ஜிஎஸ்டி விதிக்கப்படும்.

மேலும் படிக்க | இந்தியாவில் பட்டையை கிளப்பும் 9 காரட் தங்கம்... அப்படி என்றால் என்ன? விலை எவ்வளவு?

மேலும்  படிக்க | 10 கிராம் தங்கத்தின் விலை வெறும் ரூ.79 தானா? அப்படியா..!

About the Author
