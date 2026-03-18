இந்தியாவில் யார் யார் எவ்வளவு தங்கம் வைத்திருக்கலாம்? வருமானவரித்துறை விதிமுறை

Gold : இந்தியாவில் தங்கம் வைத்திருப்பதற்கு விதிமுறை இருப்பது உங்களுக்கு தெரியுமா?. திருமணமானவர்கள், திருமணமாகாதவர்கள் என ஒவ்வொருவரும் தங்க நகை வைத்திருக்க வருமானவரித்துறை சில விதிமுறைகளை வகுத்து வைத்திருக்கிறது. வீட்டில் எவ்வளவு தங்கம் வைத்திருக்கலாம், ஆவணங்கள் இல்லாமல் தங்கம் வைத்திருந்தால் என்ன சிக்கல் வரும் என்பது குறித்து இங்கே விரிவாக தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.
தங்கம் வைத்திருக்க சட்டபூர்வ லிமிட் ஏதேனும் உள்ளதா?
இந்தியாவில் ஒருவர் இவ்வளவுதான் தங்கம் வைத்திருக்க வேண்டும் என்று எந்தவிதமான சட்டபூர்வ உச்சவரம்பும் இல்லை. உங்களிடம் இருக்கும் தங்கம், முறையாகக் கணக்கு காட்டப்பட்ட வருமானத்தில் வாங்கப்பட்டது என்றால், நீங்கள் எத்தனை கிலோ தங்கம் வேண்டுமானாலும் வைத்திருக்கலாம். இதற்கு வருமான வரித்துறை தடை விதிக்காது. ஆனால், அந்தத் தங்கத்தை வாங்குவதற்கான வருமானம் எங்கிருந்து வந்தது என்பதற்கான ஆதாரத்தை நீங்கள் வைத்திருக்க வேண்டும்.
வருமான வரித்துறையின் வழிகாட்டுதல்கள் என்ன?
வருமான வரித்துறை சோதனையின் போது, வீட்டில் இருக்கும் நகைகளைப் பறிமுதல் செய்யாமல் இருப்பதற்கு மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் (CBDT) சில தளர்வுகளை வழங்கியுள்ளது. குறிப்பிட்ட வரம்பிற்குள் நகைகள் இருந்தால், அவற்றுக்கு உரிய ஆவணங்கள் இல்லாவிட்டாலும் அதிகாரிகள் அவற்றைப் பறிமுதல் செய்ய மாட்டார்கள். அதாவது, திருமணமான பெண் 500 கிராம் வரை தங்கம், சுமார் 62.5 சவரன் வைத்திருக்கலாம். திருமணமாகாத பெண் 250 கிராம் வரை தங்கம், சுமார் 31.2 சவரன் வைத்திருக்கலாம். ஆண்கள் திருமணமானவர், திருமணம் ஆகாதவர் ஆகியோர் 100 கிராம் வரை தங்கம், சுமார் 12.5 சவரன் வைத்திருக்கலாம்.
இங்கு கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், இது வெறும் வழிகாட்டுதல் மட்டுமே. இந்த அளவைத் தாண்டி நகைகள் இருந்தால் அவை சட்டவிரோதம் என்று அர்த்தமல்ல. ஆனால், கூடுதல் நகைகளுக்கு உரிய ஆவணங்களைக் காட்ட வேண்டியது அவசியமாகும்.
ஆவணங்கள் இல்லாத பட்சத்தில் என்ன நடக்கும்?
நிர்ணயிக்கப்பட்ட வரம்பைத் தாண்டி உங்களிடம் தங்கம் இருந்து, அதற்குரிய ரசீதுகள் இல்லை என்றால், வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் அதன் ஆதாரத்தைப் பற்றிக் கேள்வி எழுப்புவார்கள். உங்கள் குடும்பத்தின் பொருளாதார நிலை, சமூக அந்தஸ்து மற்றும் பாரம்பரிய வழக்கங்களைக் கருத்தில் கொண்டு, அதிகாரிகள் சில நேரங்களில் கூடுதல் நகைகளையும் அனுமதிக்க வாய்ப்பு உண்டு. இருப்பினும், திருப்திகரமான விளக்கம் இல்லையெனில் அந்த நகைகள் பறிமுதல் செய்யப்படலாம்.
பரம்பரை மற்றும் பரிசாக வந்த தங்கத்தை நிரூபிப்பது எப்படி?
இந்திய வீடுகளில் பெரும்பாலான தங்கம் தாத்தா, பாட்டி காலத்திலிருந்து வந்ததாகவோ அல்லது திருமணத்தின் போது பரிசாகப் பெற்றதாகவோ இருக்கும். அவற்றுக்கு ரசீதுகள் இருக்க வாய்ப்பில்லை. அத்தகைய சூழலில் கீழ்க்கண்டவற்றை ஆதாரமாகப் பயன்படுத்தலாம்:
உயில் அல்லது குடும்ப ஒப்பந்தம்: தங்கம் பரம்பரையாக வந்திருந்தால், அது தொடர்பான உயில் அல்லது குடும்பச் சொத்துப் பிரிப்பு ஆவணங்களைக் காட்டலாம்.
பரிசுப் பத்திரம் : உறவினர்களிடமிருந்து பரிசாகப் பெற்றிருந்தால், அதற்கான கடிதம் அல்லது ஆவணங்களை வைத்திருக்கலாம்.
திருமணப் புகைப்படங்கள்: திருமணத்தின் போது போடப்பட்ட நகைகளை நிரூபிக்க திருமணப் பத்திரிக்கை மற்றும் புகைப்படங்கள் முக்கிய ஆதாரங்களாகக் கருதப்படும்.
மதிப்பீட்டுச் சான்றிதழ்: அங்கீகரிக்கப்பட்ட நகை மதிப்பீட்டாளரிடம் இருந்து பெறப்பட்ட சான்றிதழும் நகையின் பழமையையும் மதிப்பையும் நிரூபிக்க உதவும்.
தங்கக் காசுகள் மற்றும் பிஸ்கட்டுகள்
CBDT வழங்கியுள்ள தளர்வுகள் ஆபரணத் தங்கத்திற்கு மட்டுமே பொருந்தும். தங்கக் காசுகள், தங்கக் கட்டிகள் அல்லது பிஸ்கட்டுகள் வைத்திருந்தால், அவற்றுக்கு 1 கிராம் என்றாலும் முறையான ரசீது அல்லது ஆவணம் கட்டாயம் தேவை. ஆவணம் இல்லாத பட்சத்தில் இவை எளிதில் பறிமுதல் செய்யப்பட வாய்ப்புள்ளது. வைரங்கள் மற்றும் விலை உயர்ந்த கற்களுக்கும் இதே விதிதான்.
நகை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை
தங்கம் வாங்கும் போது 2 லட்ச ரூபாய்க்கு மேல் ரொக்கமாகக் கொடுக்கக் கூடாது. அதற்கு மேல் இருந்தால் வங்கிப் பரிவர்த்தனை மூலமே பணம் செலுத்த வேண்டும். பெரிய தொகையில் நகை வாங்கும்போது பான் கார்டு விபரங்களை அளிப்பது கட்டாயம். நகைக்கடையில் வாங்கிய ரசீதுகளைப் புகைப்படம் எடுத்து மின்னஞ்சலிலோ அல்லது டிஜிட்டல் லாக்கரிலோ சேமித்து வைப்பது பாதுகாப்பானது.
தங்கம் வைத்திருப்பது குற்றமல்ல. ஆனால் அந்தத் தங்கம் உங்கள் உழைப்பில் வந்த பணத்தில் வாங்கப்பட்டது என்பதையோ அல்லது உங்கள் முன்னோர்கள் வழங்கியது என்பதையோ நிரூபிக்கத் தயாராக இருக்க வேண்டும். சிறிய அளவில் ஆவணங்களைப் பராமரிப்பது, பிற்காலத்தில் வருமான வரித்துறை தொடர்பான சிக்கல்களைத் தவிர்க்க உதவும்.
