  • Tamil News
  • Business
  • வீட்டில் எத்தனை சவரன் நகை வைக்கலாம்? இந்த விஷயம் தெரியுமா?

வீட்டில் எத்தனை சவரன் நகை வைக்கலாம்? இந்த விஷயம் தெரியுமா?

Gold Limit At Home: வீடுகளில் எத்தனை சவரன் நகை வைத்திருக்க வேண்டும் என்பது குறித்த முக்கிய தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இந்த விஷயத்தை நீங்கள் அவசியம் தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.  

Written by - Umabarkavi K | Last Updated : Nov 9, 2025, 05:55 PM IST
  • வீடுகளில் தங்க நகை வைக்க கட்டுப்பாடு
  • எவ்வளவு சவரன் நகை வைக்கலாம் தெரியுமா
  • வெளியான முக்கிய தகவல்

வீட்டில் எத்தனை சவரன் நகை வைக்கலாம்? இந்த விஷயம் தெரியுமா?

Gold Latest News: இந்திய மக்களின் முக்கிய சேமிப்பாக இருப்பது தங்கம். தங்கம் தான் அனைத்து தரப்பு மக்களின் பிரதான முதலீடாகவும் உள்ளது. ஆனால், தங்கம் விலை என்பது நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகிறது. 2025ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் இருந்தே தங்கம் விலை உயர்ந்துக் கொண்டே வருகிறது. 2025ஆம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை ரூ.60,000 வரை இருந்த நிலையில், தற்போது ஒரு சவரன் தங்கம் ரூ.90,400 வரை விற்பனை செய்யப்படுகிறது. 

வீட்டில் தங்கம் வைக்க கட்டுப்பாடு

இதனால், தங்கத்தை வாங்குவது ஏழை, நடுத்தர மக்களுக்கு எட்டாங்கனியாக மாறியுள்ளது. இருப்பினும், தங்கத்தில் வாங்கும் மக்களின் எண்ணிக்கை குறையவில்லை. தங்கம் சிறப்பான முதலீடாக இருப்பதால், எவ்வளவு விலை ஏறினாலும், தங்கத்தை மக்கள் தொடர்ந்து வாங்கி வருகின்றனர். குறிப்பாக, பண்டிகை  நாட்கள், விசேஷ தினங்களில் பெண்கள் தங்க நகைகளை அணிய விரும்புவதாலும், தங்கத்தை வாங்கி வருகின்றனர். மேலும் பல குடும்பங்கள் தங்கள் குழந்தைகளின் திருமணங்களுக்காக முன்கூட்டியே தங்கத்தை குவிக்கின்றன.

ஆனால் வீட்டில் எவ்வளவு தங்கத்தை வைத்திருக்க முடியும் என்று மக்கள் அடிக்கடி யோசிக்கிறார்கள்? சட்டப்பூர்வ வரம்பு உள்ளதா? என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது. வருமான வரித் துறை தங்கம் வைத்திருப்பதற்கு சில வரம்புகளை நிர்ணயித்துள்ளது. இது ஒருவருக்கு ஒருவர் மாறுபடும் என்பதை நீங்கள்  தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.

வீட்டில் எத்தனை சவரன் நகை வைக்கலாம்? 

வருமான வரித் துறை விதிகளின்படி, திருமணமான பெண்கள் 500 கிராம் தங்கம் வரை வைத்திருக்கலாம். திருமணமாகாத பெண்கள் 250 கிராம் வரை வீட்டில் வைத்திருக்கலாம். ஆண்கள் 100 கிராம் வரை தங்க நகைகளை வீட்டில் வைத்திருக்கலாம். இந்த அளவு தங்கம் உங்களிடம் இருந்தால், அதை எந்த ஆவணமும் இல்லாமல் வைத்திருக்கலாம். அதனை வருமான வரித்துறையும் பறிமுதல் செய்யாது. 

ஆனால் உங்களிடம் இதை விட அதிகமான தங்கம் இருந்தால், நகை வாங்கியதற்கான ரசீது,  ஆவணங்கள் அல்லது பிற செல்லுபடியாகும் ஆவணங்களை வைத்திருக்க வேண்டும். உங்களிடம் இந்த ஆதாரம் இருந்தால், நீங்கள் சட்டப்பூர்வமாக எந்த அளவு தங்கத்தையும் வைத்திருக்கலாம். உங்களிடம் ரசீது எதுவும் இல்லையெனில், நகை வருமான வரித்துறை பறிமுதல் செய்யலாம். எனவே, தங்கம் வாங்கும் போது எப்போதும் ரசீது பெற்று பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பது முக்கியம். பெற்றோர் அல்லது தாத்தா பாட்டி போன்ற குடும்ப உறுப்பினரிடமிருந்து தங்கம் மரபுரிமையாகப் பெற்றிருந்தால், பரம்பரை ஆவணங்களைப் பெறுங்கள். இது எதிர்கால விசாரணைகளைத் தவிர்க்க உதவும்.

வங்கி லாக்கரில் நகை வைக்கலாம்

ஒருவேளை மேலே குறிப்பிட்டுள்ள அளவை விட அதிகமான நகை வைத்திருந்தால், அந்த நகைகளை நீங்கள் வங்கி லாக்கரில் வைக்க அனுமதிக்கப்படுகிறது. ஆனால், லாக்கரில் நகை வைத்திருந்தால், அதற்கான கட்டணத்தை ஆண்டுதோறும் வங்கிகள் வசூலிக்கின்றன.  சமீபத்திய விதியின்படி, ஒரு லாக்கரை வாடகைக்கு எடுக்கும்போது, ​​நீங்கள் ஒரு முன்னுரிமைப் பட்டியலை வழங்க வேண்டும். லாக்கரின் உரிமையாளர் காலமானால் அதை யார் அணுகலாம் என்பதைக் குறிப்பிட வேண்டும். மேலும், முன்னுரிமை பட்டியலில் முதலில் உள்ள நபர்களே, வங்கி லாக்கரின் உரிமையாளரின் இறப்பிற்கு பிறகு, அணுக முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

