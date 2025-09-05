EPS Pension கணக்கீடு: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு மாத ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்?

EPS Pension Latest News: தனியார் துறையில் பணிபுரியும் ஊழியரா நீங்கள்? இபிஎஃப் கணக்கிகல் மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவு உங்களுக்கு மிக பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கான ஓய்வூதியம்
தனியார் பணிகளில் பணிபுரியும் ஊழியர்களின் ஊதியத்தில் ஒவ்வொரு மாதமும் ஒரு தொகை கழிக்கப்பட்டு இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்யப்படுகின்றது. அதே அளவு பங்களிப்பை நிறுவனமும் அளிக்கின்றது. இதில் ஒரு பகுதி இபிஎஃப் கணக்கிற்கும் ஒரு பகுதி இபிஎஸ் கணக்கிற்கும் செல்கிறது.
இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? இதற்கான கணக்கீடு என்ன? இதன் நிபந்தனைகள் என்ன? EPFO-விலிருந்து கிடைக்கும் ஓய்வூதியத்தின் முழுமையான கணக்கீட்டையும் அது தொடர்பான விதிகளையும் இந்த பதிவில் புரிந்துகொள்ளலாம்.
EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கான நிபந்தனைகள் மற்றும் தகுதி
- இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் EPFO-விலிருந்து ஓய்வூதியம் கிடைக்காது.
- ஓய்வூதியம் பெறுவதற்கு ஒரு முக்கிய நிபந்தனை உள்ளது.
- ஊழியர்கள் இந்தத் திட்டத்தில் குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் பங்களித்திருக்க வேண்டும்.
- உங்கள் மொத்த பணி காலம் மற்றும் பங்களிப்பின் அடிப்படையில், உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மாத ஓய்வூதியம் தீர்மானிக்கப்படும்.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிடுவதற்கான எளிதான சூத்திரம்
EPFO-விலிருந்து பெறப்படும் ஓய்வூதியம் ஒரு சிறப்பு சூத்திரத்தைப் பயன்படுத்தி கணக்கிடப்படுகிறது:
EPS=(சராசரி சம்பளம் × ஓய்வூதிய சேவை)/70
- சராசரி சம்பளம் என்பது கடந்த 12 மாதங்களுக்கான ஊழியரின் அடிப்படை சம்பளம் + அகவிலைப்படியைக் குறிக்கிறது.
= ஓய்வூதியம் பெறும் அதிகபட்ச சேவை வரம்பு 35 ஆண்டுகள்.
- அதேபோல், ஓய்வூதிய கணக்கீட்டிற்கான அதிகபட்ச சம்பளம் ₹15,000.
இதன் அடிப்படையில் ஒரு ஊழியர் அதிகப்படியாக பெறக்கூடிய ஓய்வூதியத்தின் ஓய்வூதிய பங்கு ரூ.15,000 x 8.33% = ரூ.1,250. இந்த சூத்திரத்தின்படி, ஒருவர் அதிகபட்ச பங்களிப்பு மற்றும் 35 ஆண்டுகள் சேவையை நிறைவு செய்தால், அவர் அதிகபட்ச ஓய்வூதியமாக ரூ.7,500 -ஐப் பெறலாம்.
Minimum Monthly Pension: குறைந்தபட்ச மற்றும் அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் எவ்வளவு?
- EPS இன் கீழ் குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹1,000.
- அதிகபட்ச ஓய்வூதியம் ₹7,500 வரை இருக்கலாம்.
- இன்றைய பணவீக்கத்தைக் கருத்தில் கொண்டு பார்த்தால், குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம் ₹1,000 அடிப்படைத் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்ய போதுமானதாக இல்லை என்று கருதப்படுகிறது.
- ஆகையால், அதை அதிகரிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை நீண்ட காலமாக இருந்து வருகிறது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் தொடர்பான சில முக்கியமான விதிகள்
EPS விதிகளின்படி, ஊழியர் 58 வயதில் ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உண்டு. இருப்பினும், அவர் விரும்பினால், 58 வயதிற்கு முன்பே ஓய்வூதியம் பெறலாம். இது எர்ளி ஓய்வூதியம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இதை 50 வயதிற்குப் பிறகு பெறலாம். ஆனால் இதை தேர்வு செய்தால், 58 வயதிற்கு எத்தனை ஆண்டுகள் முன்னதாக ஊழியர் ஓய்வு பெறுகிறாரோ, அத்தனை ஆண்டுகளுக்கும், ஆண்டுக்கு 4 சதவீதம் குறைக்கப்படும்.
ஊழியர்களின் வருமானத்தில் EPS-க்கு செல்லும் பங்களிப்பு எவ்வளவு?
ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட துறையில் பணிபுரியும் ஊழியர்கள் அடிப்படை சம்பளம் + ஆகவிலைப்படியில் 12% -ஐ ஒவ்வொரு மாதமும் EPF கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறார்கள். நிறுவனமும் அதே அளவு தொகையை டெபாசிட் செய்கிறது. இருப்பினும், நிறுவனத்தின் 12% பங்களிப்பு இரண்டு பகுதிகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, ஒரு பங்கு, அதாவது 8.33% EPS கணக்கிற்கும், மற்றொரு பங்கு, அதாவது மீதமுள்ள 3.67% EPF கணக்கிற்கும் செல்கின்றன. இந்த 8.33% பங்களிப்புதான் ஊழியர்களின் ஓய்வூதிய நிதியை உருவாக்குகின்றது.
