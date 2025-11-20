English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
  • ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை: கட்டாய ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள் என்ன? DoPPW அறிவிப்பு

ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை: கட்டாய ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள் என்ன? DoPPW அறிவிப்பு

Central Government Pensioners Latest News: கட்டாய ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை விதிகளை பற்றி இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written by - Sripriya Sambathkumar | Last Updated : Nov 20, 2025, 03:30 PM IST
  • கட்டாய ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கான விதிகள்.
  • மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு DoPPW குறிப்பாணை.
  • முழு விவரம் இங்கே.

Trending Photos

உலகின் டாப் 7 பொருளாதார நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
camera icon7
top economic countries
உலகின் டாப் 7 பொருளாதார நாடுகள்.. இந்தியாவுக்கு எந்த இடம்?
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வெள்ளிக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
குரு வக்ர பெயர்ச்சி: அடுத்த 15 நாட்கள் 5 ராசிகளுக்கு காத்திருக்கும் பேராபத்து, தொடரும் துயரம்
camera icon10
Guru Peyarchi
குரு வக்ர பெயர்ச்சி: அடுத்த 15 நாட்கள் 5 ராசிகளுக்கு காத்திருக்கும் பேராபத்து, தொடரும் துயரம்
அடிக்கடி கிரிவலம் போறவரா நீங்கள்? திருவண்ணாமலையில் இந்த தவறை செய்ய வேண்டாம்!
camera icon6
Thiruvannamalai
அடிக்கடி கிரிவலம் போறவரா நீங்கள்? திருவண்ணாமலையில் இந்த தவறை செய்ய வேண்டாம்!
ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை: கட்டாய ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள் என்ன? DoPPW அறிவிப்பு

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை தோடர்பான ஒரு புதுப்பித்தலை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Add Zee News as a Preferred Source

மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு DoPPW குறிப்பாணை

கட்டாய ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை விதிகளை ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 2025 அக்டோபர் 30 தேதியிட்ட ஒரு குறிப்பாணையில், மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 44 இன் கீழ் ஓய்வூதியம் அல்லது சேவை பணிக்கொடையை கணக்கிடுவது குறித்து DoPPW அலுவலகம் விளக்கியுள்ளது. 

Compulsory Retirement: கட்டாய ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கான விதிகள்

கட்டாய ஓய்வூதியத்தை நிர்வகிக்கும் முதன்மை விதிகள் CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 40 இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன என்று குறிப்பாணை தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், தெளிவுபடுத்தல் குறிப்பாக விதி 44, துணை விதி 4 (a) மற்றும் (b) பற்றியது. ஏனெனில் இது பணியாளரின் சேவை காலத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை கணக்கீட்டை வேறுபடுத்துகிறது. 

கணக்கீடு தகுதிவாய்ந்த பதவிக்காலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று குறிப்பானை கூறியுள்ளது: 

- 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் பணியாற்றியவர்கள் மற்றும் 
- 10 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக பணியாற்றியவர்கள்.

10 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு கட்டாய ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள்

குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவைகளை முடித்த மற்றும் விதி 40 இன் கீழ் கட்டாய பணி ஓய்வு பெற தகுதியானதாகக் கருதப்படும் ஒரு அரசு ஊழியருக்கு கட்டாய ஓய்வுக்கான ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உண்டு என குறிப்பாணை குறிப்பிட்டுள்ளது.

விதி 44, துணை விதி (4) (a) கூறுவது என்ன?

"ஒரு அரசு ஊழியர் 10 ஆண்டுகளுக்குக் குறையாத தகுதிவாய்ந்த சேவையை முடித்த பிறகு கட்டாயமாக ஓய்வு பெற்று, விதி 40 இன் கீழ் கட்டாய பணி ஓய்வு ஓய்வூதியம் பெற தகுதி பெற்றிருந்தால், கட்டாய ஓய்வுக்கான ஓய்வூதியத்தின் அளவு துணை விதி (1) இன் கீழ் கணக்கிடப்பட்ட பணி ஓய்வு ஓய்வூதியத்தின் ஒரு பகுதி அல்லது சதவீதமாக இருக்கும். இதை தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி விதி 40 இன் கீழ் அனுமதிக்கலாம்."

விதி 44, துணை விதி (1) கூறுவது என்ன?

"விதி 33, விதி 34, விதி 35, விதி 36, விதி 37, விதி 38 அல்லது விதி 39 இன் கீழ் ஓய்வு பெறும் ஒரு அரசு ஊழியர், 10 ஆண்டுகளுக்குக் குறையாத தகுதிவாய்ந்த சேவையை முடித்த பிறகு, ஐம்பது சதவீத ஊதியம் அல்லது சராசரி ஊதியத்தில் கணக்கிடப்பட்ட ஓய்வூதியம், இதில் எது அவருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறதோ, அதை பெறத் தகுதியுடையவராவார். அது மாதத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் மற்றும் அதிகபட்சம் ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு உட்பட்டது."

CCS (ஓய்வூதியம்), விதிகள் 2021 இன் விதிகள் (விதி 33, விதி 34, விதி 35, விதி 36, விதி 37, விதி 38, அல்லது விதி 39) ஓய்வூதிய வகுப்புகள் மற்றும் ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை வழங்குவதை நிர்வகிக்கும் நிபந்தனைகளுடன் தொடர்புடையது.

10 ஆண்டுகள் பணிக்காலத்தை முடிப்பதற்கு முன் கட்டாய ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள்

ஒரு அரசு ஊழியர் தகுதிவாய்ந்த 10 ஆண்டுகள் பணிக்காலத்தை முடிப்பதற்கு முன் கட்டாய ஓய்வு பெற்றால், அவர்கள் கட்டாய ஓய்வூதியம் "சேவை கிராஜுவிட்டி" பெற தகுதியுடையவர்களாவார்கள்.

விதி 44, துணை விதி (4) (b) கூறுவது என்ன?

"10 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவையை முடிப்பதற்கு முன் கட்டாய ஓய்வு பெற்ற ஒரு அரசு ஊழியர், விதி 40 இன் கீழ் கட்டாய ஓய்வூதிய சேவை கிராஜுவிட்டியை பெறத் தகுதியுடையவர், மேலும் இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் சேவை கிராஜுவிட்டி தொகை துணை விதி (2) இன் கீழ் கணக்கிடப்பட்ட சூப்பர்ஆனுவேஷன் சேவை கிராஜுவிட்டியின் ஒரு பகுதி அல்லது சதவீதமாக இருக்கும். இதை தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி விதி 40 இன் கீழ் அனுமதிக்கலாம்."

சேவை கிராஜுவிடி விதி 44 இன் துணை விதி (2) இன் படி கணக்கிடப்படுகிறது.

விதி 44, துணை விதி (2) கூறுவது என்ன?

"இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் சேவை கிராஜுவிடி தொகை தகுதிவாய்ந்த ஒவ்வொரு ஆறு மாத சேவை காலத்திற்கும் அரை மாத ஊதியத்தின் விகிதத்தில் கணக்கிடப்படும்."

விதி 40 இன் துணை விதி (1) எதை உள்ளடக்கியது?

CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 40 இன் துணை விதியின் (1) படி, "ஒரு அரசு ஊழியருக்கு அபராதமாக கட்டாய ஓய்வு அளிக்கப்பட்டால், அத்தகைய அபராதத்தை விதிக்கும் அதிகாரம் உள்ள அதிகாரியால், ஓய்வூதியம் அல்லது ஓய்வூதிய கிராஜுவிட்டி அல்லது இரண்டும் மூன்றில் இரண்டு பங்குக்குக் குறையாத மற்றும்  முழு ஓய்வு ஓய்வூதியம் அல்லது கிராஜுவிட்டி அல்லது இரண்டுக்கும் மேல் இல்லாத விகிதத்தில் வழங்கப்படலாம்."

ஆகையால், கட்டாய ஓய்வூதியம் 10 வருட சேவையை முடித்த பிறகு இருந்தாலும், அதற்கு முன்னர் இருந்தாலும், விதி 44 இன் கீழ் உள்ள விதிகளின்படி கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது. ஆனால் இறுதித் தொகை விதி 40 இன் கீழ் உள்ள விதிகளின்படி தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

மேலும் படிக்க | ரூ.25 லட்சமாக உயர்ந்த பணிக்கொடை வரம்பு, ஆனால், இந்த ஊழியர்களுக்கு கிடையாது: DoPPW விளக்கம்

மேலும் படிக்க | அரசு ஊழியர் இறந்தால் குடும்ப ஓய்வூதியம் யாருக்கு முதலில் கிடைக்கும்? DoPPW விளக்கம்

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

She values the interests and needs of her readers and considers her writing as a medium of connecting with readers and feels responsible to deliver news, views and analysis for them on time, everytime. For her, having a natural and loyal connect with her audience is of prime importance. Outside of work, she loves books, travel and intellectual conversations.

...Read More

Central Government PensionerspensionCentral government employeespensionersDoPPW

Trending News