ஓய்வூதியம், பணிக்கொடை: கட்டாய ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கான விதிகள் என்ன? DoPPW அறிவிப்பு

Central Government Employees Latest News: மத்திய அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு ஒரு முக்கிய செய்தி. ஊழியர்களின் ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை தோடர்பான ஒரு புதுப்பித்தலை இந்த பதிவில் காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு DoPPW குறிப்பாணை
கட்டாய ஓய்வு பெறும் அரசு ஊழியர்களுக்கான ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை விதிகளை ஓய்வூதியம் மற்றும் ஓய்வூதியதாரர் நலத்துறை (DoPPW) தெளிவுபடுத்தியுள்ளது. 2025 அக்டோபர் 30 தேதியிட்ட ஒரு குறிப்பாணையில், மத்திய சிவில் சர்வீசஸ் (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 44 இன் கீழ் ஓய்வூதியம் அல்லது சேவை பணிக்கொடையை கணக்கிடுவது குறித்து DoPPW அலுவலகம் விளக்கியுள்ளது.
Compulsory Retirement: கட்டாய ஓய்வு பெறும் ஊழியர்களுக்கான விதிகள்
கட்டாய ஓய்வூதியத்தை நிர்வகிக்கும் முதன்மை விதிகள் CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 40 இன் கீழ் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன என்று குறிப்பாணை தெரிவித்துள்ளது. இருப்பினும், தெளிவுபடுத்தல் குறிப்பாக விதி 44, துணை விதி 4 (a) மற்றும் (b) பற்றியது. ஏனெனில் இது பணியாளரின் சேவை காலத்தின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை கணக்கீட்டை வேறுபடுத்துகிறது.
கணக்கீடு தகுதிவாய்ந்த பதவிக்காலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று குறிப்பானை கூறியுள்ளது:
- 10 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் பணியாற்றியவர்கள் மற்றும்
- 10 ஆண்டுகளுக்கு குறைவாக பணியாற்றியவர்கள்.
10 ஆண்டுகள் சேவைக்குப் பிறகு கட்டாய ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள்
குறைந்தது 10 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவைகளை முடித்த மற்றும் விதி 40 இன் கீழ் கட்டாய பணி ஓய்வு பெற தகுதியானதாகக் கருதப்படும் ஒரு அரசு ஊழியருக்கு கட்டாய ஓய்வுக்கான ஓய்வூதியம் பெற உரிமை உண்டு என குறிப்பாணை குறிப்பிட்டுள்ளது.
விதி 44, துணை விதி (4) (a) கூறுவது என்ன?
"ஒரு அரசு ஊழியர் 10 ஆண்டுகளுக்குக் குறையாத தகுதிவாய்ந்த சேவையை முடித்த பிறகு கட்டாயமாக ஓய்வு பெற்று, விதி 40 இன் கீழ் கட்டாய பணி ஓய்வு ஓய்வூதியம் பெற தகுதி பெற்றிருந்தால், கட்டாய ஓய்வுக்கான ஓய்வூதியத்தின் அளவு துணை விதி (1) இன் கீழ் கணக்கிடப்பட்ட பணி ஓய்வு ஓய்வூதியத்தின் ஒரு பகுதி அல்லது சதவீதமாக இருக்கும். இதை தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி விதி 40 இன் கீழ் அனுமதிக்கலாம்."
விதி 44, துணை விதி (1) கூறுவது என்ன?
"விதி 33, விதி 34, விதி 35, விதி 36, விதி 37, விதி 38 அல்லது விதி 39 இன் கீழ் ஓய்வு பெறும் ஒரு அரசு ஊழியர், 10 ஆண்டுகளுக்குக் குறையாத தகுதிவாய்ந்த சேவையை முடித்த பிறகு, ஐம்பது சதவீத ஊதியம் அல்லது சராசரி ஊதியத்தில் கணக்கிடப்பட்ட ஓய்வூதியம், இதில் எது அவருக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கிறதோ, அதை பெறத் தகுதியுடையவராவார். அது மாதத்திற்கு குறைந்தபட்சம் ஒன்பதாயிரம் ரூபாய் மற்றும் அதிகபட்சம் ஒரு லட்சத்து இருபத்தைந்தாயிரம் ரூபாய்க்கு உட்பட்டது."
CCS (ஓய்வூதியம்), விதிகள் 2021 இன் விதிகள் (விதி 33, விதி 34, விதி 35, விதி 36, விதி 37, விதி 38, அல்லது விதி 39) ஓய்வூதிய வகுப்புகள் மற்றும் ஓய்வூதியம் மற்றும் பணிக்கொடை வழங்குவதை நிர்வகிக்கும் நிபந்தனைகளுடன் தொடர்புடையது.
10 ஆண்டுகள் பணிக்காலத்தை முடிப்பதற்கு முன் கட்டாய ஓய்வுபெற்ற ஊழியர்கள்
ஒரு அரசு ஊழியர் தகுதிவாய்ந்த 10 ஆண்டுகள் பணிக்காலத்தை முடிப்பதற்கு முன் கட்டாய ஓய்வு பெற்றால், அவர்கள் கட்டாய ஓய்வூதியம் "சேவை கிராஜுவிட்டி" பெற தகுதியுடையவர்களாவார்கள்.
விதி 44, துணை விதி (4) (b) கூறுவது என்ன?
"10 ஆண்டுகள் தகுதிவாய்ந்த சேவையை முடிப்பதற்கு முன் கட்டாய ஓய்வு பெற்ற ஒரு அரசு ஊழியர், விதி 40 இன் கீழ் கட்டாய ஓய்வூதிய சேவை கிராஜுவிட்டியை பெறத் தகுதியுடையவர், மேலும் இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் சேவை கிராஜுவிட்டி தொகை துணை விதி (2) இன் கீழ் கணக்கிடப்பட்ட சூப்பர்ஆனுவேஷன் சேவை கிராஜுவிட்டியின் ஒரு பகுதி அல்லது சதவீதமாக இருக்கும். இதை தகுதிவாய்ந்த அதிகாரி விதி 40 இன் கீழ் அனுமதிக்கலாம்."
சேவை கிராஜுவிடி விதி 44 இன் துணை விதி (2) இன் படி கணக்கிடப்படுகிறது.
விதி 44, துணை விதி (2) கூறுவது என்ன?
"இதுபோன்ற சந்தர்ப்பங்களில் சேவை கிராஜுவிடி தொகை தகுதிவாய்ந்த ஒவ்வொரு ஆறு மாத சேவை காலத்திற்கும் அரை மாத ஊதியத்தின் விகிதத்தில் கணக்கிடப்படும்."
விதி 40 இன் துணை விதி (1) எதை உள்ளடக்கியது?
CCS (ஓய்வூதியம்) விதிகள், 2021 இன் விதி 40 இன் துணை விதியின் (1) படி, "ஒரு அரசு ஊழியருக்கு அபராதமாக கட்டாய ஓய்வு அளிக்கப்பட்டால், அத்தகைய அபராதத்தை விதிக்கும் அதிகாரம் உள்ள அதிகாரியால், ஓய்வூதியம் அல்லது ஓய்வூதிய கிராஜுவிட்டி அல்லது இரண்டும் மூன்றில் இரண்டு பங்குக்குக் குறையாத மற்றும் முழு ஓய்வு ஓய்வூதியம் அல்லது கிராஜுவிட்டி அல்லது இரண்டுக்கும் மேல் இல்லாத விகிதத்தில் வழங்கப்படலாம்."
ஆகையால், கட்டாய ஓய்வூதியம் 10 வருட சேவையை முடித்த பிறகு இருந்தாலும், அதற்கு முன்னர் இருந்தாலும், விதி 44 இன் கீழ் உள்ள விதிகளின்படி கணக்கீடு செய்யப்படுகிறது. ஆனால் இறுதித் தொகை விதி 40 இன் கீழ் உள்ள விதிகளின்படி தகுதிவாய்ந்த அதிகாரியால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.
