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EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? எளிய கணக்கீடு

EPS Pension: இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன? அது எப்போது கிடைக்கும்? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 03, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 03, 2026, 08:48 AM IST
EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? எளிய கணக்கீடு
Image Credit: EPS Pension (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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