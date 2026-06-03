/EPS ஓய்வூதியம்: தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு எவ்வளவு ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்? எளிய கணக்கீடு

EPS Pension Latest News: தனியார் துறை ஊழியரா நீங்கள்? மாதா மாதம் ஒரு குறிப்பிட்ட தொகையை இபிஎஃப் கணக்கில் டெபாசிட் செய்கிறீர்களா? அப்படியென்றால் இந்த பதிவில் உங்களுக்கு பயனுள்ள பல தகவல்கள் உள்ளன. பெரும்பாலான ஊழியர்கள், தங்களுக்காக PF (வருங்கால வைப்பு நிதி) ஆகக் கழிக்கப்படும் முழுத் தொகையும் ஒரே கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுவதாக பெரும்பாலும் கருதுகிறார்கள். ஆனால், எதார்த்தம் சற்று மாறுபட்டது!
ஊழியர்களின் PF பங்களிப்புக்கு ஈடாக, அவர்களது நிறுவனம் பங்களிக்கும் பிஎஃப் தொகையின் கணிசமான ஒரு பகுதி, 'ஊழியர்களின் ஓய்வூதியத் திட்டத்தை' (EPS) நோக்கித் திருப்பப்படுகிறது. EPFO-வால் நிர்வகிக்கப்படும் இத்திட்டம், தனியார் துறை ஊழியர்களுக்கு அவர்களின் ஓய்வுக்குப் பிறகு மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தை உறுதி செய்கிறது. தங்கள் பணிவாழ்வின் பரபரப்புகளுக்கு மத்தியில், ஊழியர்கள் பெரும்பாலும் நிதிப் பாதுகாப்பின் இந்த மிக முக்கியமான அம்சத்தைக் கவனிக்கத் தவறிவிடுகிறார்கள். இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் என்றால் என்ன? அது எப்போது கிடைக்கும்? இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் எப்படி கணக்கிடப்படுகின்றது? முழுமையான விவரத்தை இந்த பதிவில் காணலாம்.
உங்கள் கடின உழைப்பால் ஈட்டிய பணம் ஒவ்வொரு மாதமும் எங்கே, எப்படி முதலீடு செய்யப்படுகிறது என்பதைத் துல்லியமாகப் புரிந்துகொள்ள இந்தத் தகவல் உங்களுக்கு உதவும்.
உங்கள் EPS ஓய்வூதியத் தொகை எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகிறது என்பதைப் புரிந்துகொள்வது அவசியமாகும். உங்கள் ஓய்வூதியத்தின் உண்மையான தொகை, EPFO-வால் வகுக்கப்பட்ட ஒரு குறிப்பிட்ட கணித சூத்திரத்தைச் சார்ந்துள்ளது.
இபிஎஸ் ஓய்வூதியம் = (ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் x ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70.
இந்த மாதாந்திர ஓய்வூதியப் பலனைப் பெற, குறைந்தபட்சம் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருப்பது கட்டாயமாகும். உங்கள் 'ஓய்வூதியத்திற்குரிய சம்பளம்' (pensionable salary) மற்றும் உங்கள் மொத்த 'பணிக்காலம்' ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஓய்வூதியம் கணக்கிடப்படுகிறது. பொதுவாக, உங்கள் பணிவாழ்வின் கடைசி ஐந்து ஆண்டுகளில் நீங்கள் பெற்ற சராசரி சம்பளமே இந்தக் கணக்கீட்டிற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது. இந்த வெளிப்படையான அணுகுமுறை, ஊழியர்கள் தங்கள் ஓய்வுக்குப் பிறகு பெறக்கூடிய மாதாந்திர ஓய்வூதியத் தொகையை எளிதாகக் கணக்கிட உதவுகிறது.
உங்கள் மாதாந்திர ஓய்வூதியத்தைக் கணக்கிட, உங்கள் சராசரி சம்பளத்தை உங்கள் மொத்தப் பணிக்காலத்தால் பெருக்கி, வரும் தொகையை 70-ஆல் வகுக்கவும்.
நீங்கள் 20 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் பணிபுரிந்திருந்தால், ஊக்கத்தொகையாகக் கூடுதலாக இரண்டு ஆண்டுகள் பணிக்காலம் உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது.
நீண்ட காலம் பணிபுரிந்த ஊழியர்களை ஊக்குவிக்கவும், அவர்களின் ஓய்வூதிய உரிமையை திறம்பட மேம்படுத்தவும் இந்த விதி உதவுகிறது. இந்த நுணுக்கங்களைப் புரிந்துகொள்வதன் மூலம், உங்கள் ஓய்வுக்குப் பிந்தைய வாழ்க்கையை நீங்கள் சிறப்பாகத் திட்டமிட முடியும்.
|இபிஎஸ் ஓய்வூதிய தகுதிக்கான அளவுகோல்கள்
|விவரம்
|குறைந்தபட்ச பணிக்காலம்
|10 ஆண்டுகள் நிறைவு செய்திருக்க வேண்டும்
|நிலையான ஓய்வு பெறும் வயது
|58 வயது
|EPS-க்கான சம்பள வரம்பு
|மாதத்திற்கு ₹15,000
|குறைந்தபட்ச ஓய்வூதியம்
|₹1,000
|அதிகபட்ச ஓய்வூதியம்
|₹7,500
தங்கள் ஓய்வூதிய நிதியின் முழுத் தொகையையும் தாங்கள் விரும்பும் போதெல்லாம் திரும்பப் பெற்றுக்கொள்ளலாம் என்ற தவறான எண்ணத்தை பலர் கொண்டுள்ளனர். உண்மையில், ஓய்வூதிய நிதியைத் திரும்பப் பெறுவதில் சில கட்டுப்பாடுகள் உள்ளன.
பொதுவாக, 58 வயதுக்குப் பின்னரே இந்த ஓய்வூதியப் பலன் வழங்கப்படுகிறது. இருப்பினும், 50 வயதிலேயே 'முன்கூட்டிய ஓய்வூதியத்தைப்' பெறும் வாய்ப்பு உங்களுக்கு உள்ளது. ஆனால், அவ்வாறு தேர்வுசெய்யும் பட்சத்தில், வழங்கப்படும் ஓய்வூதியத் தொகை சற்று குறைக்கப்படும். இந்த விதிகளை முன்கூட்டியே நன்கு புரிந்துகொள்வது, உங்கள் ஓய்வுக்கால நிதி குறித்துச் சிறந்த முடிவுகளை எடுக்க உங்களுக்கு உதவும். இன்றே மேற்கொள்ளும் விவேகமான திட்டமிடலே, நாளைய உங்கள் நிதிப் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யும்.
ஒரு உதாரணத்தின் மூலம் இதை தெரிந்துகொள்ளலாம். ஒரு ஊழியர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், அவருக்கு மாத ஓய்வூதியம் எவ்வளவு இருக்கும்?
ஒரு ஊழியரின் சராசரி சம்பளம் ரூ.15,000 ஆக இருந்து, அவர் 10 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்திருந்தால், அவருக்கு 58 வயதில் மாதா மாதம் ரூ.2,143 ஓய்வூதியமாகக் கிடைக்கும்.
(ஓய்வூதியத்திற்குரிய ஊதியம் X ஓய்வூதியத்திற்குரிய பணிக்காலம்) / 70 = (15,000 x 10) / 70 = ரூ. 2,143 .
சேவை காலம் அதிகரிக்கும் போது இந்தத் தொகை அதிகரிக்கும். உதாரணமாக, ஊழியர் 20 அல்லது 25 ஆண்டுகள் பணிபுரிந்தால், அவரது EPS ஓய்வூதியம் இன்னும் அதிகமாக இருக்கலாம்.