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அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜூலை முதல் 63% அகவிலைப்படி? அடிப்படை சம்பளம், ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும்?

July 2026 DA Hike: ஜூலை முதல் அகவிலைப்படி 3% அதிகரித்து 63 சதவிகிதமாக உயர்ந்தால், மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளமும் ஓய்வூதியதாரர்களின் ஓய்வூதியமும் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.

Written BySripriya Sambathkumar
Published: Jun 17, 2026, 09:40 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:40 AM IST
அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜூலை முதல் 63% அகவிலைப்படி? அடிப்படை சம்பளம், ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும்?
Image Credit: DA Hike July 2026 (Representative Photo)

About the Author

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambathkumar

Sripriya Sambath is the Chief Sub Editor at Zee Tamil, with over 5 years of experience in journalism. She specialises in writing stories on business, personal finance and has covered wide range of topics including Union Budgets, Central Government Employees, Pay Commissions, Government policies, pension schemes, pensioners, stock markets, income tax, banking, economy, agriculture and International affairs. 

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