/அரசு ஊழியர்களுக்கு ஜூலை முதல் 63% அகவிலைப்படி? அடிப்படை சம்பளம், ஓய்வூதியம் எவ்வளவு உயரும்?

DA Hike July 2026: 1.2 கோடிக்கும் அதிகமான மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கும் ஓய்வூதியதாரர்களுக்கும் ஜூலை 2026 முதல் கணிசமான சம்பள உயர்வும் ஓய்வூதிய உயர்வும் காத்திருக்கிறது. அகவிலைப்படியும் அகவிலை நிவாரணமும் 3% வரை உயரக்கூடும் என அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. இது நடந்தால், மொத்த அகவிலைப்படி மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் 60 சதவீதத்திலிருந்து 63 சதவீதமாக அதிகரிக்கும். அந்த நிலையில் சம்பள உயர்வும், ஓய்வூதிய உயர்வும் எவ்வளவு இருக்கும் என இந்த பதிவில் விரிவாக காணலாம்.
மத்திய அரசு ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் ஜூலை மாத அகவிலைப்படி உயர்வுக்காக (July 2026 DA Hike) ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்கள். ஆண்டுக்கு இரண்டு முறை அரசு ஊழியர்களின் அகவிலைப்படி திருத்தப்படுகிறது. ஜனவரி 2026 -இல் அகவிலைப்படி 2% அதிகரிக்கப்பட்டு 60% ஆக உயர்ந்தது. ஜூலை முதல் இது 3% ஏற்றத்தைக் காணும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது.
ஜூலை முதல் அகவிலைப்படி 3% அதிகரித்து 63 சதவிகிதமாக அதிகரித்தால் மத்திய அரசு ஊழியர்களின் மாத சம்பளம் எவ்வளவு அதிகரிக்கும் என்பதை இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம். அகவிலைப்படி உயர்வினால் கிடைக்கும் உண்மையான பலன், அந்தந்த ஊழியரின் அடிப்படை ஊதியத்தைப் பொறுத்தே அமையும்.
அதிக அடிப்படை ஊதியம் பெறும் ஊழியர்களுக்கு அதற்கேற்ப கூடுதல் பலன்கள் கிடைக்கும்.
63% அகவிலைப்படியில் சம்பள உயர்வு
|அடிப்படை ஊதியம்
|63% அகவிலைப்படியில் மாதாந்திர உயர்வு
|₹18,000
|₹540
|₹25,500
|₹765
|₹35,400
|₹1,062
|₹44,900
|₹1,347
அகவிலைப்படியில் ஏற்படும் இந்த உயர்வு மத்திய அரசு ஊழியர்களுக்கு, நாளுக்கு நாள் அதிகரிக்கும் குடும்பச் செலவுகள் மற்றும் பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைச் சமாளிக்க உதவும்.
ஓய்வூதியதாரர்களுக்கு வழங்கப்படும் அகவிலை நிவாரணத்திற்கும் (Dearness Relief - DR) இதே உயர்வு பொருந்தும்.
63% அகவிலைப்படியில் ஓய்வூதிய உயர்வு
|அடிப்படை ஓய்வூதியம்
|63% அகவிலைப்படியில் மாதாந்திர ஓய்வூதிய உயர்வு
|₹9,000
|₹270
|₹25,000
|₹750
|₹50,000
|₹1500
பணவீக்கத்தின் தாக்கத்தைச் சமாளிக்க அகவிலை நிவாரணத்தை (DR) நம்பியிருக்கும் லட்சக்கணக்கான ஓய்வுபெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கு இந்தத் திருத்தம் பயனளிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அகவிலைப்படி திருத்தம் தொழிலாளர் நலத் துறை (Labour Bureau) மூலம் வெளியிடப்படும் தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) அடிப்படையில் தீர்மானிக்கப்படுகின்றது. சமீபத்திய பணவீக்கத் தரவுகள் 3% உயர்வுக்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் என்பதைச் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. இதற்கு ஒப்புதல் அளிக்கப்பட்டால், அகவிலைப்படி விகிதம் தற்போதைய 60%-லிருந்து 63%-ஆக உயரும். இதன் விளைவாக நாடு முழுவதும் உள்ள லட்சக்கணக்கான பயனாளிகளுக்கு அதிக சம்பளம் மற்றும் ஓய்வூதியம் கிடைக்கும். 8-வது ஊதியக் குழுவை அமல்படுத்துவதற்கான செயல் திட்டத்திற்காக அரசு ஊழியர்கள் காத்திருக்கும் சூழலிலேயே இந்த முன்னேற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
அதிகரித்த அகவிலைப்படி குறித்த எதிர்பார்ப்பு, தொழிலாளர் நலத் துறை (Labour Bureau) வெளியிட்ட தொழிலாளர்களுக்கான நுகர்வோர் விலைக் குறியீட்டின் (CPI-IW) சமீபத்திய தரவுகளிலிருந்து உருவாகியுள்ளது. ஏப்ரல் 2026-ல் இந்தக் குறியீடு 0.8 புள்ளிகள் உயர்ந்து 149.9-ஐ எட்டியது. ஏப்ரல் மாத பணவீக்க நிலவரத்திற்குப் பிறகு, கணக்கிடப்பட்ட அகவிலைப்படி 62.54%-ஆக இருந்தது. மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களுக்கான CPI-IW தரவுகள் தற்போதைய கணிப்புகளின்படியே தொடர்ந்தால், இறுதி எண்ணிக்கை சுமார் 63.72%-ஐ எட்டக்கூடும். பொதுவாக அகவிலைப்படி விகிதம் அருகிலுள்ள முழு எண்ணுக்குக் குறைக்கப்பட்டு (rounded down) நிர்ணயிக்கப்படுவதால், திருத்தப்பட்ட அகவிலைப்படி 63%-ஆக நிர்ணயிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
திருத்தப்பட்ட அகவிலைப்படி (DA) மற்றும் அகவிலை நிவாரணம் (DR) ஆகியவை 2026 ஜூலை 1 முதல் அமலுக்கு வந்தாலும், அரசு இந்த உயர்வை உடனடியாக அறிவிக்க வாய்ப்பில்லை. வழக்கமாக, ஜனவரி மாதத்திற்கான அகவிலைப்படி உயர்வு மார்ச் அல்லது ஏப்ரல் மாதங்களிலும், ஜூலை மாதத்திற்கான திருத்தம் அக்டோபர் அல்லது நவம்பர் மாதங்களிலும் (பெரும்பாலும் பண்டிகைக் காலத்திற்கு முன்னதாக) அறிவிக்கப்படும். இருப்பினும், அமலுக்கு வரும் தேதிக்கும் அறிவிப்பு வெளியாகும் தேதிக்கும் இடைப்பட்ட காலத்திற்கான நிலுவைத் தொகையை (DA Arrears) ஊழியர்களும் ஓய்வூதியதாரர்களும் பெறுவார்கள்.