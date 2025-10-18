English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
வீட்டில் எவ்வளவு வெள்ளி நகைகள் வைத்திருக்கலாம்? முக்கிய தகவல்

silver : வீட்டில் வெள்ளி வைத்திருப்பதற்கான உச்ச வரம்பு குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்  

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Oct 18, 2025, 10:28 AM IST
silver : தற்போது தீபாவளி மற்றும் தந்தேரஸ் விழாக்களை முன்னிட்டு வெள்ளி நாணயங்கள், நகைகள் மற்றும் பாத்திரங்களுக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது. இந்தச் சூழலில், வரிச் சிக்கல்கள் இல்லாமல் வீட்டில் எவ்வளவு வெள்ளியை வைத்திருக்கலாம் என்பது குறித்து பலருக்கு சந்தேகம் எழலாம். அது குறித்த முக்கிய அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள். சாட்டர்ட் அக்கவுண்டன்ட் (CA) டாக்டர் சுரேஷ் சுரானா அளித்துள்ள தகவலின் அடிப்படையில் இதற்கான பதில்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

1. வீட்டில் வெள்ளி வைத்திருப்பதற்கான உச்ச வரம்பு (Silver Holding Limit)

சட்டரீதியான வரம்பு எதுவும் இல்லை: தங்கத்தைப் போலவே, வருமான வரிச் சட்டம், 1961 (Income Tax Act, 1961)-இன் கீழ், ஒருவர் வீட்டில் வெள்ளிப் பொருட்கள் (நாணயங்கள், நகைகள், பாத்திரங்கள் போன்றவை) வைத்திருப்பதற்கான சட்டரீதியான உச்ச வரம்பு எதுவும் இல்லை.

முக்கிய நிபந்தனை: வெள்ளியை வாங்குதல் (Purchase) அல்லது வாரிசுரிமை (Inheritance) போன்ற சட்டப்பூர்வமான வழிகள் மூலம் நீங்கள் பெற்றிருந்தால், அதை வைத்திருப்பதற்கு எந்தவித கட்டுப்பாடும் இல்லை.

வரி விதிப்பு எப்போது?

வெள்ளியை விற்கும்போதும், அதன் மூலம் மூலதன ஆதாயம் (Capital Gains) ஈட்டும்போதும் மட்டுமே வரி விதிப்பு ஏற்படுகிறது. "விற்பனையின் போது (மூலதன ஆதாயம்) அல்லது வருமான வரிச் சோதனையின் போது கணக்கில் வராத செல்வம் (Unexplained Wealth) என கண்டறியப்பட்டால் மட்டுமே வரி விதிக்கப்படும்," என்று டாக்டர் சுரானா கூறுகிறார்.

ஆவணங்களைப் பராமரித்தல் அவசியம்:

வீட்டில் நீங்கள் எவ்வளவு வெள்ளி வைத்திருந்தாலும் அதற்கு வரம்பு இல்லையென்றாலும், அதிகப்படியான வெள்ளிப் பொருட்களை வைத்திருந்தால், அதற்கான ஆதாரங்களை (Proof of Holdings) வைத்திருப்பது மிகவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. வெள்ளியை வாங்கியதற்கான அசல் ரசீதுகள் (Original Bills), நகை வியாபாரி அல்லது ஆன்லைன் தளங்களில் இருந்து வாங்கியதற்கான ஆவணங்களைப் பத்திரப்படுத்துவது, வருங்காலத்தில் ஏதேனும் வருமான வரி விசாரணை (Income Tax Probe) ஏற்பட்டால் உதவும். மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியத்தின் (CBDT) வழிகாட்டுதல்களில் தங்கத்திற்கான வரம்புகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளதைப் போல், வெள்ளிக்கு வரம்புகள் இல்லை என்றாலும், ஆவணங்கள் இல்லாத பெரிய அளவிலான வெள்ளி இருப்புகளை அதிகாரிகள் கேள்விக்கு உள்ளாக்கலாம்.

2. வருமான வரிக் கணக்கில் (ITR) எப்போது தெரிவிக்க வேண்டும்? (Reporting in ITR)

வெள்ளிப் பொருட்களை உங்கள் வருமான வரிக் கணக்கில் (ITR) தெரிவிக்க வேண்டிய அவசியம் அனைவருக்கும் இல்லை. இது ஒரு குறிப்பிட்ட நிபந்தனையைப் பொறுத்தது.

ரூ. 1 கோடிக்கு மேல் வருமானம் இருந்தால் கட்டாயம்: 2025-26 நிதியாண்டு முதல், ஒரு தனிநபரின் மொத்த ஆண்டு வருமானம் ரூ. 1 கோடிக்கு மேல் இருந்தால், அவர்கள் தங்களுடைய சொத்துக்கள் மற்றும் பொறுப்புகள் குறித்த விவரங்களை ITR-இல் கட்டாயம் வெளிப்படுத்த வேண்டும். "2025-26 நிதியாண்டில் மொத்த வருமானம் ரூ. 1 கோடிக்கு அதிகமாக உள்ள தனிநபர்கள், தாங்கள் வைத்திருக்கும் வெள்ளி (மற்றும் தங்கம் உட்பட) பற்றிய விவரங்களை வருமான வரிக் கணக்கு படிவத்தின் அட்டவணை AL (Schedule AL - Assets and Liabilities)-இல் கட்டாயம் வெளியிட வேண்டும்," என்று டாக்டர் சுரானா குறிப்பிடுகிறார்.

முக்கிய தகவல்

வெள்ளி வைத்திருப்பதற்கான உச்ச வரம்பு சட்டரீதியான வரம்பு இல்லை. வெள்ளியை வாங்கியதற்கான அசல் ரசீதுகள் மற்றும் ஆதாரங்களைப் பராமரிக்க வேண்டும். ITR-இல் வெளியிடுதல் (Reporting) 2025-26 நிதியாண்டில் மொத்த வருமானம் ரூ. 1 கோடிக்கு மேல் இருந்தால், ITR-இன் Schedule AL-இல் கட்டாயம் தெரிவிக்க வேண்டும்.

