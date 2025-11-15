EPF Withdrawal: வரி செலுத்தாமல் PF பணத்தை எடுக்க என்ன செய்ய வேண்டும்? முக்கிய அப்டேட்

EPFO Latest News: இபிஎஃப் உறுப்பினர்களுக்கு முக்கிய செய்தி. ஊழியர்கள் பணி ஓய்வின் போது பிஎஃப் தொகையை எடுத்தால், அந்த தொகைக்கு வரி விதிக்கப்படுமா? வேறு சில காரணங்களுக்காக பணியில் இருக்கும்போதே பிஎஃப் இருப்பில் பகுதியளவு தொகையை எடுத்தால் வரி உண்டா? இந்த கேள்விகளுக்கான விடையை இந்த பதிவில் காணலாம்.
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பு
ஊழியர் வருங்கால வைப்பு நிதி (EPF) ஒரு முக்கியமான ஓய்வூதிய சேமிப்புத் திட்டமாகும். ஆனால் இதில் பணம் எடுப்பது சில விதிகளுக்கு உட்பட்டது. பணி ஓய்வு, வேலையின்மை, மருத்துவத் தேவைகள், திருமணம், வீடு கட்டுதல் / வாங்குதல் போன்ற அவசரநிலைகளின் அடிப்படையில் ஊழியர்கள் முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியளவோ பணத்தை எடுக்கலாம். பணம் எடுப்பதற்கு வரி விதிக்கப்படுகிறது. இருப்பினும், PF பணம் எடுப்பதற்கு எப்போது, எவ்வளவு வரி விதிக்கப்படுகிறது என்பதுதான் கேள்வி.
EPF Withdrawal: இபிஎஃப் பணம் எடுப்பதற்கான விதிகள் என்ன?
- இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் பணி ஓய்வு பெறும்போது இபிஎஃப் கணக்கில் உள்ள முழு தொகையைம் எடுக்கலாம்.
- EPFO நிர்ணயித்துள்ள பணி ஓய்வு வயது 55 ஆகும்.
- ஓய்வு பெறுவதற்கு ஒரு வருடம் முன்பு, அதாவது 54 வயதை எட்டும்போது, EPF தொகையில் 90% பணத்தை ஒரு ஊழியர் எடுக்கலாம்.
- ஒரு மாதம் வேலை இல்லாமல் இருந்தால், வேலையின்மைக்குப் பிறகு, ஒரு ஊழியர் EPF தொகையில் 75% பணத்தை எடுக்கலாம்.
- மீதமுள்ள தொகை ஊழியரின் புதிய PF கணக்கிற்கு மாற்றப்படும்.
- இரண்டு மாதங்களுக்கு வேலை இல்லாமல் இருந்தால், ஊழியர் முழு EPF தொகையையும் எடுக்கலாம்.
PF பணம் எடுப்பதில் TDS கழிக்கப்படும்
பிஎஃப் கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கும்போது, மொத்த தொகையில் ஒரு சிறிய அளவு குறைவதை ஊழியர்கள் கவனித்திருக்கலாம். அது TDS காரணமாக இருக்கக்கூடும். 5 வருட தொடர்ச்சியான சேவையை முடிப்பதற்கு முன்பு உங்கள் PF இலிருந்து பணத்தை எடுக்கும்போது, அதன் ஒரு பகுதி TDS ஆக கழிக்கப்படலாம்.
TDS என்றால் என்ன?
TDS என்பது வருமானம் ஈட்டும் நேரத்தில் அரசாங்கம் வரி வசூலிக்கும் ஒரு அமைப்பாகும். எளிமையாகச் சொன்னால், சம்பளம், வட்டி, வாடகை அல்லது சேவைகளுக்கான கட்டணம் போன்ற வருமானத்தை ஒருவர் ஈட்டும்போது, பணம் செலுத்தும் நபர் அல்லது நிறுவனம் உங்களுக்கு செலுத்துவதற்கு முன்பு வரியின் ஒரு சிறிய பகுதியைக் கழிக்கிறது.
Tax on EPF Withdrawal: ரூ.50,000 வரை PF பணம் எடுப்பதற்கு வரி விலக்கு அளிக்கப்படுமா?
5 வருட தொடர்ச்சியான சேவையை முடிப்பதற்கு முன்பு நீங்கள் EPF இலிருந்து பணம் எடுத்தால், திரும்பப் பெறும் தொகைக்கு வரி விதிக்கப்படும். இருப்பினும், தொகை ₹50,000 க்கும் குறைவாக இருந்தால், TDS கழிக்கப்படாது. முந்தைய நிறுவனத்தில் ஊழியர்களின் பணிக்காலமும் 5 வருட சேவையைக் கணக்கிடுவதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. உங்கள் பழைய நிறுவனத்திடமிருந்து உங்கள் EPF இருப்பை ஒரு புதிய நிறுவனத்திற்கு மாற்றி, உங்கள் மொத்த சேவை காலம் 5 ஆண்டுகள் அல்லது அதற்கு மேல் இருந்தால், TDS கழிக்கப்படாது.
EPF Members: இபிஎஃப் உறுப்பினர்கள் கழிக்கப்பட்ட TDS -ஐ திரும்பப் பெறலாம்
TDS எவ்வளவு கழிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை படிவம் 26AS இல் சரிபார்த்து, உங்கள் வருமான வரி வருமானத்தை (ITR) தாக்கல் செய்யும் போது அதற்கான கிரெடிட்டைப் பெறலாம். PF கணக்கிலிருந்து பணம் எடுக்கும்போது அதிகப்படியான TDS கழிக்கப்பட்டிருந்து, உங்கள் மொத்த வருமானம் வரி விதிக்கக்கூடிய வரம்பிற்குக் கீழே இருந்தால், உங்கள் வருமானக் கணக்கைத் தாக்கல் செய்யும் போது பணத்தைத் திரும்பப் பெறலாம்.
