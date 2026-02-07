யூடியூபில் 10 மில்லியன் வியூஸ் வந்தால்..எவ்வளவு வருமானம் வரும்? இதை தெரிஞ்சிக்கோங்க..

10 Million Views On Youtube Earning : கடந்த 15 ஆண்டுகளில், உலகம் நம்ப முடியாத அளவிற்கு டிஜிட்டல் மயமாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், எதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றாலும் இப்போது ஒரு க்ளிக்கில் தெரிந்து விடுகிறது. இதில், உலகளவில் பயனர்கள் அதிகம் உபயோகிப்பதாக இருக்கிறது, யூடியூப்.
யூடியூப்:
முன்னர் எல்லாம், செலிப்ரிட்டிகள் என்றால், அவர்கள் திரையுலகில் இருப்பவர்களாகவோ, நடிப்பவர்களாகவோ, சின்னத்திரை நடிகர்களாகவோ இருப்பார்கள். ஆனால் இப்போது அப்படியில்லை. யூடியூப், இன்ஸ்டாகிராம், ஃபேஸ்புக் உள்ளிட்ட வலைதளங்களில் பிரபலமாக இருப்பவர்களே செலிப்ரிட்டிகள்தான். இந்த மூன்று தளங்களுமே பணம் சம்பாதிக்க உதவுவதாக இருக்கிறது.
பிரலங்கள்..
இப்படி சமூக வலைதளங்களில் பிரபலங்களாக இருப்பவர்கள், மக்களிடையே தங்களுக்கு இருக்கும் பிரபலத்தை பொருத்து ஆயிரக்கணக்கிலோ, லட்சக்கணக்கிலோ சம்பாதிக்கின்றனர். இதையடுத்து அவர்களை இன்ஸ்பிரேஷனாக வைத்து ஒரு சிலர் சேனல்களை தொடங்குகின்றர்.
யூடியூப் தளத்தில், வீடியோ பதிவிடுவதால் அதற்கு வரும் வியூஸை பொறுத்து சம்பாதிக்க முடியும். இதனால்தான், சில போட்டோக்களை கூட வீடியோவாக எடிட் செய்து ஒரு சிலர் அதை பதிவேற்றி பணம் சம்பாதிக்கின்றனர்.
10 மில்லியன் வியூஸ்களுக்கு எவ்வளவு வருமானம் கிடைக்கும்?
யூடியூபில் வீடியோ போடுபவர்களுக்கு, யூடியூப் மூலம் பணம் கிடைக்காது. அதற்கு பதிலாக, கண்டண்ட் கிரியேட்டர்கள் செய்யும் விளம்பரம் மூலமாகத்தான் பணம் கிடைக்கிறது. ஒருவர் பதிவிடும் வீடியோவின் இடையே, ஒரு விளம்பரம் இயக்கப்படும் சமயத்தில், பார்வையாளர்களை அதை பார்க்கின்றனரா, ஸ்கிப் செய்கின்றனரா, எவ்வளவு வினாடிகள் அதனை பார்க்கின்றனர் என்பதை பொருத்து, இந்த வருமானம் ஆனது மாறும். இதற்கு பெயர், Ad Revenue ஆகும். இதனை, விளம்பர வருவாய் என்று கூறுவர். அதே சமயத்தில், RPM, CPM உள்ளிட்ட காரணிகளும் இதில் முக்கிய பங்கினை வகிக்கின்றன.
Cost Per Mile என்பதை CPM என்கிறொம், இது ஒரு விளம்பரதாரர் 1,000 பார்வைகளுக்கு எவ்வளவு தொகை செலுத்துகிறார் என்பதை வைத்து கணக்கிடப்படும். அதே சமயத்தில், RPM (Revenue Peer Mile) என்பது, 1000 பார்வையாளர்களுக்கு உண்மையில் எவ்வளவு வருமானம் கிடைக்கிறது என்பதை குறிக்கும்.
இந்தியாவை பொறுத்தவரை, 10 மில்லியன் பார்வையாளர்களுக்கு யூடியூப் கொடுக்கும் வருமானம், ரூ.80,000 முதல் 2,50,000 வரை இருக்கும். இது, சேனலை பொறுத்து மாறுபடலாம். இந்த பதிவுகள், நிதி, தொழில்நுட்பம், கல்வி உள்ளிட்ட உயர் மதிப்பு வகைகளில் இருந்தால், அதற்கான வருமானம் வேறாக இருக்கும்.
வருமானம் எதை சார்ந்தது?
யூடியூபின் வருமானம், பார்வையாளர்களின் எண்ணிக்கையை மட்டும் சார்ந்ததாக இருக்கும். வீடியோ இருக்கும் நீளம், பார்வையாளர்கள் எந்த இடத்தில் இருந்து அதை பார்க்கிறார்கள் என்பதை பொறுத்தும் இந்த வருமானம் நிர்ணயிக்கும்.
