English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Business
சொந்த வீட்டை வைத்து மாத வருமானம்: மூத்த குடிமக்களுக்கான ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் கடன்

Senior citizens monthly income scheme : சொந்த வீடு வைத்திருக்கும் மூத்த குடிமக்கள் ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் கடன் பெறுவது குறித்து நீங்கள் அறிய வேண்டிய 7 முக்கியத் தகவல்கள் இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 6, 2026, 08:57 PM IST
வயதான காலத்தில் கையில் போதிய வருமானம் இல்லாத மூத்த குடிமக்களுக்கு, அவர்கள் வசிக்கும் சொந்த வீடே ஒரு நிரந்தர வருமான ஆதாரமாக மாற முடியும். இதற்காக நம்முடைய மத்திய அரசால் 2008 ஆம் ஆண்டு அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட ஒரு சிறப்பான திட்டம்தான் ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் (Reverse Mortgage). சாதாரண வீட்டுக் கடனுக்கு நேர் எதிரானது என்பதால் இதற்கு இப்பெயர் சூட்டப்பட்டது.

Add Zee News as a Preferred Source

1. ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் என்றால் என்ன?

சாதாரண வீட்டுக் கடனில், நாம் வங்கியிடம் பணம் பெற்று வீடு வாங்குவோம்; பிறகு மாதந்தோறும் அசல் மற்றும் வட்டியை வங்கிக்குச் செலுத்துவோம். ஆனால், ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் திட்டத்தில், உங்களிடம் ஏற்கனவே உள்ள வீட்டை வங்கியிடம் அடமானம் வைப்பீர்கள். வங்கி அந்த வீட்டின் மதிப்பைக் கணக்கிட்டு, உங்களுக்கு மாதந்தோறும் அல்லது குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் பணத்தைச் செலுத்தும். நீங்கள் வசிக்கும் வீட்டை விற்காமலேயே, அதன் மதிப்பை பணமாக மாற்றும் ஒரு அருமையான வழி இது.

2. யார் இதற்குத் தகுதியானவர்கள்?

விண்ணப்பதாரர் 60 வயது அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மூத்த குடிமகனாக இருக்க வேண்டும். அடமானம் வைக்கப்படும் வீடு சம்பந்தப்பட்ட நபரின் சொந்த வீடாக இருக்க வேண்டும். அந்த வீடு அவர் வசிக்கும் முதன்மை வீடாக இருக்க வேண்டும், அதனை வாடகைக்கு விட்டிருக்கக் கூடாது. வணிக ரீதியான இடங்களுக்கு இத்திட்டத்தின் கீழ் கடன் கிடைக்காது.

3. கடன் தொகை எவ்வாறு வழங்கப்படும்?

மாதந்தோறும், மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுறை அல்லது ஆண்டுக்கு ஒருமுறை எனத் தவணை முறையில் பெறலாம். மருத்துவ அவசரம் போன்ற தேவைகளுக்கு மொத்தத் தொகையாக பெறலாம். தேவைப்படும்போது மட்டும் எடுத்துக்கொள்ளும் கடன் வசதியாகவும் இதைப் பயன்படுத்தலாம்.

4. எதற்கெல்லாம் இக்கடனைப் பயன்படுத்தலாம்?

இந்தக் கடன் தொகையை வீட்டைப் பழுதுபார்க்க, மருத்துவச் செலவுகள், அன்றாட வாழ்க்கைச் செலவுகள் அல்லது இதர அவசரத் தேவைகளுக்குப் பயன்படுத்தலாம். ஆனால், இதைப் பங்குகளை வாங்குவதற்கோ, வணிகம் செய்வதற்கோ அல்லது சூதாட்டம் போன்ற ஊக வணிகங்களுக்கோ பயன்படுத்தக் கூடாது.

5. கடனின் கால அளவு எவ்வளவு?

பொதுவாக இந்தக் கடனின் கால அளவு 20 ஆண்டுகள் வரை இருக்கும். வீட்டின் மதிப்பு, விண்ணப்பதாரரின் வயது மற்றும் அப்போதைய வட்டி விகிதங்களைப் பொறுத்துக் கடன் தொகை மாறுபடும்.

6. வீட்டிலிருந்து வெளியேற வேண்டுமா?

இல்லை. இத்திட்டத்தின் மிகப்பெரிய சிறப்பம்சமே இதுதான். கடன் வாங்கியவர் உயிருடன் இருக்கும் வரை அந்த வீட்டிலேயே வசிக்கலாம். வீட்டின் உரிமையும் அவரிடமே இருக்கும். அவர் நிரந்தரமாக அந்த வீட்டை விட்டு வெளியேறினாலோ அல்லது உயிரிழந்தாலோ மட்டுமே கடன் திரும்பப் பெறும் நடைமுறை தொடங்கும்.

7. கடன் திருப்பிச் செலுத்துதல் மற்றும் வாரிசுகளின் உரிமை

கடன் வாங்கியவர் உயிரிழந்த பிறகு, வங்கி அந்த வீட்டை விற்று அசல் மற்றும் வட்டியை எடுத்துக் கொள்ளும். மீதமுள்ள தொகை இருந்தால் அது வாரிசுகளிடம் ஒப்படைக்கப்படும். ஒருவேளை வாரிசுகள் அந்த வீட்டை மீட்க விரும்பினால், வங்கியிடம் நிலுவையில் உள்ள அசல் மற்றும் வட்டித் தொகையைச் செலுத்திவிட்டு வீட்டைத் தக்கவைத்துக்கொள்ளலாம்.

ஓய்வூதியம் இல்லாத அல்லது போதிய வருமானம் இல்லாத மூத்த குடிமக்களுக்கு, சுயமரியாதையுடன் வாழ்வதற்கு ரிவர்ஸ் மார்ட்கேஜ் ஒரு சிறந்த வருமானம் வரும் வழி ஆகும். தேசிய வீட்டு வசதி வங்கியின் வழிகாட்டுதலின் படி முன்னணி வங்கிகள் மற்றும் வீட்டு வசதி நிறுவனங்கள் இக்கடனை வழங்குகின்றன.

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author

Karthikeyan Sekar

Karthikeyan Sekar

...Read More

Senior CitizenReverse MortgageMonthly Income SchemeHome Loanpension

Trending News